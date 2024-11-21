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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    21 ноября 2024, 13:19 • Новости дня

    Аксенов обратился к Путину с предложением открыть пограничное училище в Крыму

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании пограничного училища в регионе, решение по которому планируется принять до конца года.

    Аксенов обратился к главе государства и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность создания пограничного училища в Крыму, передает ТАСС.

    «Мы обратились к президенту и Александру Бортникову с просьбой изучить ситуацию, возможность создания пограничного училища на территории Республики Крым. Лидер и директор ФСБ услышали позицию и коллегам дали задачу проработать ситуацию», – рассказал он.

    Решение о создании пограничного училища планируется принять до конца текущего года.

    Инициатива предполагает формирование образовательного учреждения, которое будет способствовать подготовке квалифицированных кадров для службы на границах Российской Федерации.

    В настоящее время в Крыму действует высокий уровень террористической опасности, обозначенный как «желтый». Это касается приграничных районов республики, а также муниципалитетов, расположенных ближе к Крымскому мосту и территории Севастополя.

    21 ноября 2024, 08:48 • Новости дня
    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина

    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина в 2017 году

    Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах раскрыла подробности встречи с Трампом в 2017 году, где, по ее словам, американский лидер проявил интерес к президенту России Владимиру Путину.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о встрече с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, пишет ТАСС.

    По словам Меркель, Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным, о котором он задавал многочисленные вопросы. Экс-канцлер также заметила интерес Трампа к ее восточногерманскому происхождению.

    Меркель описала различия в подходах к обсуждаемым темам: «Мы говорили на разных уровнях – Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты». После встречи у нее осталось «нехорошее ощущение», так как она не увидела возможности для успешного сотрудничества ради общемирового развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель заявила, что лоббировала планы России по запуску «Северного потока – 2», а также поддерживала его реализацию совместно с Олафом Шольцем на всех уровнях.

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    20 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    В США предположили скорые переговоры Путина и Трампа по Украине

    Bloomberg: Путин и Трамп могут вскоре начать переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предположил, что после разрешения Джо Байдена на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории России Трамп может использовать этот шаг как дополнительное преимущество на переговорах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», – пишет Клут.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Транспортное движение по Крымскому мосту перекрыли

    Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в целях безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобильное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто в целях безопасности, сообщает Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.

    Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто, передает ТАСС. В сообщении уточняется, что причиной временного прекращения движения стало обеспечение безопасности.

    Согласно информации, поступившей в 14:43 мск, всех находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали двух агентов Украины за передачу данных о защите Крымского моста, а также сообщалось, что фигурант дела о теракте на Крымском мосту задолжал более 470 тыс. рублей.

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    20 ноября 2024, 14:38 • Новости дня
    Мантуров сообщил о завершении формирования восьми нацпроектов

    Правительство завершило формирование восьми нацпроектов с бюджетом в 3 трлн рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство, сообщил вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Мантуров подчеркнул, что работа над проектами велась в сотрудничестве с регионами, субъектами РФ, деловыми кругами и научным сообществом. Каждый из проектов прошел стратегическую сессию под руководством Михаила Мишустина. Основные приоритеты, меры поддержки и объемы финансирования были согласованы, передает ТАСС.

    Первый вице-премьер отметил, что национальный проект по средствам производства и автоматизации имеет критическое значение. В его рамках до 2030 года в России будет произведено около 40 тыс. единиц роботов. В рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» планируется создание 55 критически важных технологических цепочек, что должно обеспечить прирост добавленной стоимости на 1 трлн рублей.

    Среди других ключевых нацпроектов Мантуров назвал проекты по транспортной мобильности, развитию космоса, здравоохранению, продовольственной безопасности, новым атомным и энергетическим технологиям, а также «Биоэкономику», включая сегмент «Биохимия» и переработку отходов. Ожидается, что проект «Биоэкономика» будет доработан до апреля следующего года и представлен на утверждение президенту.

    Ранее Путин поручил заложить в бюджет средства для реализации новых национальных проектов со следующего года.

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    21 ноября 2024, 06:47 • Новости дня
    Кремль подтвердил участие СМИ недружественных стран в пресс-конференции Путина

    Песков подтвердил приглашение СМИ недружественных стран на пресс-конференцию Путина

    Tекст: Максим Попов

    Кремль подтвердил, что представители СМИ из недружественных стран примут участие в пресс-конференции Владимира Путина в декабре, подчеркнув важность сбалансированности в оценках.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средства массовой информации из недружественных стран будут приглашены на предстоящую большую пресс-конференцию Владимира Путина в декабре. «Будут», – сказал Песков, подтверждая их участие. «Мы их приглашаем. Они работают», – добавил он.

    Песков также отметил, что Кремль с уважением относится к работе этих СМИ в России и помогает им сохранять сбалансированность в их оценках.

    Ранее Песков сообщил о подготовке пресс-конференции и прямой линии Путина в декабре.

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    20 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин отметил безопасность российских малых ядерных реакторов

    Путин заявил о растущем спросе на малые ядерные реакторы благодаря их безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские малые ядерные реакторы стали более востребованными благодаря их безопасности, сказал президент Владимир Путин в разговоре с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

    Во время встречи Мантуров рассказал о развитии национальных проектов в сфере технологического лидерства, в том числе и о работе над малыми ядерными реакторами. Путин отметил, что эти реакторы становятся все более востребованными, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что даже небольшие происшествия на этих реакторах, не считающиеся серьезными с точки зрения МАГАТЭ, не приводят к тяжелым последствиям даже в случае неблагоприятного развития ситуации.

    Ранее сообщалось, что компания «Росатом» планировала построить 11 новых атомных электростанций на территории России.

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    20 ноября 2024, 17:57 • Новости дня
    Путин поздравил патриарха Кирилла с 78-летием

    Песков: Путин поздравил патриарха Кирилла с 78-летием по телефону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что президент позвонил патриарху Кириллу по телефону. Предстоятелю РПЦ исполнилось 78 лет, он родился 20 ноября 1946 года, передает ТАСС.

    Ранее патриарх наградил президента орденом Святого благоверного князя Александра Невского.

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    21 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Меркель рассказала о роли Путина в возвращении России на мировую арену

    Меркель в мемуарах отметила усилия Путина по восстановлению международной роли России

    Меркель рассказала о роли Путина в возвращении России на мировую арену
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что президент Владимир Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока, заявив, что РФ остается незаменимым геополитическим полюсом.

    Меркель в своих мемуарах отметила, что президент России Владимир Путин сделал все возможное для возвращения страны на международную арену, передает ТАСС. По ее мнению, Россия стремится оставаться незаменимой в геополитическом плане, особенно на фоне доминирования США после холодной войны.

    Меркель напомнила о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, где он критиковал вмешательство США в международные дела. По ее словам, Путин говорил быстро и отчасти свободно, что свидетельствовало о том, что он, возможно, сам написал большую часть своей речи.

    Экс-канцлер подчеркнула, что роль России в международных делах обусловлена ее статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, наряду с США, Францией, Британией и Китаем.

    Ангела Меркель представит свои мемуары под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» 26 ноября в Берлине. Книгу она написала совместно с Беате Бауман, своей многолетней помощницей и руководителем бюро экс-канцлера.

    Ранее Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина.


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    21 ноября 2024, 06:03 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке пресс-конференции и прямой линии Путина в декабре

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдут в декабре, по традиции – в четверг.

    «Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Официальный представитель Кремля добавил, что об окончательной дате будет сообщено дополнительно. Он подчеркнул, что мероприятие остается традиционным и будет, как всегда, проводиться в декабре, однако точная дата пока не определена.

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    21 ноября 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков анонсировал детали международного звонка Путина

    Песков сообщил, что Кремль скоро раскроет детали международного звонка Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в ближайшее время предоставит информацию о телефонном разговоре Владимира Путина с международным партнером.

    Президент России провел международный телефонный разговор. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин работал в Кремле в этот день, передает ТАСС. На брифинге Песков подтвердил факт разговора и подчеркнул, что подробности предоставят общественности в ближайшее время.

    «Путин работает сегодня в Кремле, – заявил Песков. – Мы скоро проинформируем вас о деталях».

    Пока не разглашаются ни тема, ни участники переговоров. Известно только, что звонок имел международный характер и, вероятно, затрагивал важные вопросы текущей внешней политики России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД 20 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    После победы Трампа на выборах сообщалось, что новый глава государства может инициировать переговоры с Владимиром Путиным.

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    21 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    Песков допустил новую поездку Путина в Донбасс

    Tекст: Вера Басилая

    Новая поездка Владимира Путина в Донбасс не исключена, президент всегда поддерживает тех, кто нуждается в его помощи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не исключает возможность новой поездки Владимира Путина в Донбасс, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российский лидер всегда готов помочь людям, которые нуждаются в его поддержке, и такие визиты могут повториться.

    По словам Дмитрия Пескова, многие моменты поездки Путина в Мариуполь были спонтанными и не входили в первоначальные планы, например, общение с жителями и посещение филармонии.

    Ранее президент России Владимир Путин в марте 2023 года совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, где объехал за рулем автомобиля несколько районов города.

    Также в апреле 2023 года Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

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    21 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперты: В России начинается Век семьи

    Политолог Федорова: У российской молодежи появилась мода на семью

    Эксперты: В России начинается Век семьи
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Все больше россиян осознают ценность традиционной многодетной семьи. Госполитика соответствует этому запросу: для многодетных семей действует множество преференций, а с начала следующего года запускается нацпроект «Семья», рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Семейные ценности как фундамент развития России».

    «Семья, материнство и детство – ключевые ценности нашего государства, общества и лично президента. Поддержка этих направлений – общенациональная задача. На этом фоне Минтруд опубликовал проект новой демографической стратегии России до 2036 года, главная задача которой – повышение уровня рождаемости и продолжительности жизни, а также укрепление статуса многодетной семьи», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Кроме того, с 1 января 2025 года начнет действовать новый нацпроект «Семья». Президент поставил задачу – к 2030 году снизить уровень бедности среди таких семей до 12%, а общий уровень – до 7%, на реализацию этих задач и будет направлен нацпроект. На его финансирование из федерального бюджета направят 18 трлн рублей до 2030 года. Он создает задел, чтобы многодетная семья стала нормой», – напомнил он.

    «Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, которая была разработана по поручению президента, направлена на консолидацию усилий органов власти различных уровней, а также делового, научного и экспертного сообщества для продвижения в обществе традиционных семейных ценностей и повышения качества жизни», – пояснила Наталья Линдигрин, политолог, эксперт ЭИСИ.

    По ее словам, целостное внимание России к институту семьи приведет к росту рождаемости, к постепенному решению демографической проблемы. «У нас уже отмечается положительная динамика основных медицинских и демографических показателей за период 2006–2023 годов. Кроме того, пропаганда и популяризация здорового образа жизни – это один из главных шагов к улучшению демографии», – добавила эксперт.

    «Сохранение традиционных семейных ценностей считают важным 84% населения. При этом не менее 51% россиян заявляют, что традиционная российская ценность – это крепкая семья. Образ идеальной семьи содержательно наполнен, ему присущи традиционность, гармоничные взаимоотношения и благополучие. Большинство граждан считают, что семья должна быть многодетной», – детализировал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Примечательно и то, что 62% россиян знают, что 2024 год – это Год семьи. Это свидетельство о том, что сама проблематика попадает в запрос общества», – добавил он.

    «Год семьи произвел сдвиг в управленческом мышлении: регионы, администрации, общество стали чаще задумываться о том, что соцполитика должна быть направлена на семью. У нас возрождаются детские сады на производстве, комнаты матери и ребенка в вузах. У российской молодежи появилась мода на семью. Попытка посмотреть на семью комплексно увенчалась успехом», – подчеркнула Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ.

    «В России не просто идет Год семьи, у нас начался Век семьи, с учетом всех стратегических задач и демографической ситуации. Работа Госдумы по этому направлению была связана с бюджетными средствами, которые выделялись через налоговые решения и субсидии», – добавил Павел Склянчук, политолог, член президиума межрегиональной общественной организации «Союз отцов».

    «Льготная ипотека закончилась для всех, но для многодетных она продолжается. На фоне прогрессивной шкалы налогообложения был введен налоговый кэшбэк – как минимум 7% для примерно половины семей с двумя и более детьми. Президент установил единый статус многодетной семьи, и под это уже стали подтягиваться бюджетные средства», – продолжил он.

    Важное новое направление демографической политики – это поддержка семей участников СВО вне зависимости от количества детей и возраста, отметила Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика». «Акценты сделаны также и на межпоколенческой связи, в этом проявился наш культурный код. Кроме того, молодежь НФ в формате волонтерства активно помогает семьям», – добавила она.

    «Мы сейчас очень четко видим разницу между тем обществом, где действительно есть и поддерживаются традиционные семейные ценности, и тем, где этого нет», – отметила Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия страна возможностей».

    Она напомнила, что в 2022 году Путин поддержал инициативу о создании конкурса для семей «Это у нас семейное». «Также для объединения и укрепления семей у нас работают проекты «Сенежа»: семейная мастерская, программы «Женщина-лидер», «Север и Дальний Восток», программа отпуска мобилизованных СВО, проект «Всей семьей», – перечислила она.

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    21 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин сообщил о росте налоговых поступлений на 20% в этом году

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым заявил о 20-процентном увеличении налоговых поступлений в бюджетную систему России, которые за 10 месяцев текущего года достигли почти 46 трлн рублей.

    По его словам, за первые 10 месяцев текущего года поступления составили почти 46 трлн рублей, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

    Путин отметил впечатляющий рост и спросил у Егорова, подтверждает ли он указанные данные.

    «Да, совершенно верно», – сказал Егоров.

    Ранее Егоров на встрече с президентом подчеркнул, что налоговые поступления в бюджет России в 2024 году вырастут на 18,9%, составив 55,6 трлн рублей.

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    21 ноября 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин: Судебная система России работает без перегрузки

    Tекст: Александра Юдина

    Судебная система России работает без перегрузки, сообщил президент России Владимир Путин.

    На встрече с руководителем ФНС Даниилом Егоровым глава государства поинтересовался дисциплиной при оплате налогов. Егоров подчеркнул, что количество неплательщиков налогов сократилось в два раза, что позволяет избегать перегрузок судебной системы, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что меры, предпринятые ФНС, позволяют судебной системе работать «без перенагрузки», так как миллионы россиян теперь не имеют налоговых задолженностей.

    Ранее президент в ходе встречи с главой ФНС заявил о 20-процентном увеличении налоговых поступлений в бюджетную систему России, которые за десять месяцев текущего года достигли почти 46 трлн рублей.

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    21 ноября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию на Ближнем Востоке и ОПЕК+

    Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию, проекты и ОПЕК+ в телефонном разговоре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества в различных сферах, включая ОПЕК+.

    В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. «Затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе», – отмечается в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин и ас-Судани обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных проектов в энергетической сфере, а также развитию взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении дружественных связей между странами.

    Темы ОПЕК+ также были на повестке дня. Обсуждались совместные усилия в рамках этого формата, направленные на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. Было подтверждено значение продолжения координации шагов в рамках ОПЕК+.

    Накануне Путин во время телефонного разговора с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой обсудил вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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