В Крыму почтили память жертв депортации 1944 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Памятные мероприятия, посвященные жертвам депортации 1944 года, прошли в воскресенье на мемориальном комплексе «Путь возрождения народов Крыма» в поселке Сирень Бахчисарайского района, передает РИА «Новости». В мероприятиях приняли участие представители крымских властей, духовенства и общественности.

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев подчеркнул: «Цель сегодняшних мероприятий – почтить память тех, кто пострадал в 1944 году, и помолиться о том, чтобы таких событий больше не повторялось».

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что памятные мероприятия проводятся в усеченном формате из соображений безопасности. Он отметил, что мемориал остается открыт для посетителей в течение дня. По его словам, «в Крыму памятные даты нас объединяют, не только радостные, но и скорбные», а также подчеркнул значимость указа президента России от 21 апреля 2014 года о реабилитации депортированных народов.

В годы Великой Отечественной войны из Крыма депортировали представителей нескольких национальностей, среди которых крымские татары, греки, армяне, немцы, болгары и итальянцы. Массовое выселение крымских татар началось 18 мая 1944 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крымские татары провели в центре Симферополя акцию памяти жертв депортации 1944 года. Крымские татары прогнали провокаторов от памятных мест жертвам депортации. Рядом с железнодорожной станцией «Сирень» под Бахчисараем открыли первую очередь мемориала жертвам депортации крымских татар, от этой станции в 1944 году отправляли составы с людьми за пределы полуострова.