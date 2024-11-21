Меркель рассказала о роли Путина в возвращении России на мировую арену

Меркель в мемуарах отметила усилия Путина по восстановлению международной роли России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Меркель в своих мемуарах отметила, что президент России Владимир Путин сделал все возможное для возвращения страны на международную арену, передает ТАСС. По ее мнению, Россия стремится оставаться незаменимой в геополитическом плане, особенно на фоне доминирования США после холодной войны.

Меркель напомнила о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, где он критиковал вмешательство США в международные дела. По ее словам, Путин говорил быстро и отчасти свободно, что свидетельствовало о том, что он, возможно, сам написал большую часть своей речи.

Экс-канцлер подчеркнула, что роль России в международных делах обусловлена ее статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, наряду с США, Францией, Британией и Китаем.

Ангела Меркель представит свои мемуары под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» 26 ноября в Берлине. Книгу она написала совместно с Беате Бауман, своей многолетней помощницей и руководителем бюро экс-канцлера.

Ранее Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина.



