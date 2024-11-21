Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
Меркель рассказала о роли Путина в возвращении России на мировую арену
Меркель в мемуарах отметила усилия Путина по восстановлению международной роли России
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что президент Владимир Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока, заявив, что РФ остается незаменимым геополитическим полюсом.
Меркель в своих мемуарах отметила, что президент России Владимир Путин сделал все возможное для возвращения страны на международную арену, передает ТАСС. По ее мнению, Россия стремится оставаться незаменимой в геополитическом плане, особенно на фоне доминирования США после холодной войны.
Меркель напомнила о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, где он критиковал вмешательство США в международные дела. По ее словам, Путин говорил быстро и отчасти свободно, что свидетельствовало о том, что он, возможно, сам написал большую часть своей речи.
Экс-канцлер подчеркнула, что роль России в международных делах обусловлена ее статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, наряду с США, Францией, Британией и Китаем.
Ангела Меркель представит свои мемуары под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» 26 ноября в Берлине. Книгу она написала совместно с Беате Бауман, своей многолетней помощницей и руководителем бюро экс-канцлера.
Ранее Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина.