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20 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Как Донбасс поможет развитию России

Мариупольский порт был крупнейшими торговыми воротами Приазовья @marport.offpage
Мариупольский порт – транспортные ворота Приазовья – возобновит отгрузки в ближайшие дни. Шахты и металлургические заводы ДНР и ЛНР не останавливались даже в разгар боев. Теперь потребность в донецком металле лишь вырастет – нужно восстанавливать инфраструктуру освобожденных районов. Но главное – Россия в условиях санкций все более заинтересована в развитии внутреннего рынка, и здесь Донбасс может стать подспорьем. Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Как Су-27 спас российскую авиацию

Первый прототип машины, которую мы сегодня называем Су-27, носил наименование Т-10 Mike1979 Russia/Wikipedia
45 лет тому назад, 20 мая 1977 года, в СССР состоялся первый полет прототипа тяжелого истребителя 4-го поколения с шифром Т-10. Теперь мы знаем его как Су-27. Разработка этой машины стала началом целой эпохи в советской (российской) боевой авиации. Но этим значение этого поистине выдающегося самолета не ограничивается.  Подробности...
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Украина оттачивает военную мощь России

БМПТ «Терминатор» получила на Украине боевое крещение Виктор Антонюк/РИА Новости
Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...

Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

Зеленский отказался от мира

Кто ведет мир к голоду

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Украина оттачивает военную мощь России

    БМПТ «Терминатор» получила на Украине боевое крещение
    		   20 мая 2022, 12:46
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало?

    Гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» хорошо известна по своему названию, а вот ее боевое применение впервые произошло именно в ходе спецоперации на Украине. Ракета 9-С-7760 этого комплекса поразила крупный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области на западе Украины. Для понимания: объектом поражения был бетонированный подземный город, для уничтожения которого потребовались бы сотни снарядов и десятки бомб. «Кинжал» прошил заглубленную защиту одной ракетой и вызвал разрушительную детонацию. Ни носитель (истребитель МиГ-31), ни саму ракету никто не обнаружил – удар был подобен молнии. К слову, это не единичный случай использования «Кинжала» в ходе СВО.

    Высокую оценку получила и сверхзвуковая тактическая управляемая ракета класса «воздух – поверхность» Х-31ПМ (по кодификации НАТО – AS-17 Krypton). Дальность ее поражения составляет 60 километров, и истребитель может не заходить в зону действия средств ПВО противника. Такими ракетами, к примеру, была полностью выведена из строя авиационная база в Винницкой области – все восемь ракет достигли цели, разрушив взлетно-посадочную полосу и уничтожив самолеты и вертолеты на земле. Не исключено, что их используют истребители Су-35С, которые успешно ведут воздушную и наземную охоту в ходе СВО.

    Ряд информационных агентств сообщили и о применении на Украине истребителей пятого поколения Су-57. Отмечается, что эти самолеты также работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение, вероятно, что и высокоточную Х-31ПМ. Известно, что Су-57 прошел первые испытания в ходе боевых действий в Сирии в 2018 году.

    «Боевые качества авиации и вооружений лучше всего проверяются именно в боевых условиях, особенно если это что-то новое, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт генерал-майор Владимир Попов. – В Афганистане прошел обкатку штурмовик Су-25, в результате его доработали, и этот самолет в усовершенствованном виде до сих пор стоит на вооружении.

    То же самое происходит и сейчас – технику закаляют в небе, выявляют сильные и слабые стороны, совершенствуют воздушную тактику. Результат очевиден – полное господство в небе и точечное уничтожение военной инфраструктуры на земле».

    Появился на Украине и «Гермес». Используется ли наземный высокоточный комплекс управляемого вооружения с загоризонтной дальностью стрельбы в 100 километров с таким названием, пока неизвестно, а вот авиационный вариант «Гермес-А» уже существует. Его сверхзвуковые ракеты с дальностью поражения целей в 20 километров, используемые ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор», позволяют винтокрылой машине не входить в зону действия ПЗРК и средств ПВО малой дальности. В качестве целей выбираются бронетехника и опорные пункты противника. Залповый пуск 16 ракет сразу по нескольким целям позволяет увеличить поражаемость из-за невозможности ответной реакции после первого попадания. «Гермес-А» заменил противотанковые ракеты «Вихрь» и «Атака».

    На земле тоже появились обновления. Помимо танков Т-90М «Прорыв», новая партия которых недавно была передана Минобороны производителем «Уралвагонзаводом» и частично была направлена в зону СВО, на поле боя вышел сейчас и «Терминатор». Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), которую хотели назвать «Рамка-99», но с подачи УВЗ прижилось именно иностранное название.

    Эту машину, разработки 2000-х годов, в армии долго не хотели принимать на вооружение, ее «бенефис» состоялся на учениях «Кавказ-2020». Тогда начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал прилетевшему на полигон Капустин Яр президенту Владимиру Путину об этой машине. «Терминатор» создавали лет десять назад, но она не использовалась. А потом мы с министром посмотрели ее и решили принять на вооружение. Там четыре ПТУР «Атака» до шести километров бьют, две пушки 30-миллиметровые. То, что надо», – доложил Герасимов.

    Нынешняя БМПТ «Терминатор-2» имеет ходовую часть танка Т-90 – бронирование позволяет выдерживать удар противотанковых средств противника. Помимо упомянутых ПТУР (с лазерной системой наведения) и скорострельных пушек, добавлен 7,62-мм пулемет и два гранатомета АГС-17. Весь комплекс вооружения создает огонь высокой плотности и позволяет атаковать до четырех целей одновременно. Предполагается, что данная боевая машина будет особенно эффективна в городских боях, столь актуальных для текущей спецоперации.

    Большой интерес вызвало недавнее упоминание вице-премьером Юрием Борисовым об использовании в ходе СВО лазерного комплекса «Задира». Каковым было его боевое применение, он раскрывать не стал, рассказал лишь, что система способна поражать беспилотники на дальности пять километров с помощью теплового излучения. О «Задире» впервые стало известно во время военно-технического форума «Армия-2017», тогда же Минобороны РФ и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» (г. Саров) подписали контракт на выполнение опытно-конструкторской работы под названием «Задира-16». Сейчас, как выяснилось, он уже используется в армии.

    Принцип действия «Задиры», как и любого лазерного оружия, схож с действием школьной световой указки с узконаправленным лучом, с той лишь разницей, что его импульс многократно мощнее. И если известный комплекс «Пересвет», который уже стоит на боевом дежурстве, «ослепляет» воздушные и космические объекты, выводя из строя аппаратуру, то луч «Задиры» приводит к тепловому поражению, то есть сжигает цель. Речь, скорее всего, идет о борьбе с небольшими беспилотниками. Впрочем, по словам Борисова, «нынешняя дистанция поражения не является пределом и может быть увеличена при наращивании удельной мощности комплекса». В любом случае такое оружие дешевле ракет ПЗРК, которыми приходится сбивать дроны.

    Еще одна новинка в этой области – многофункциональный комплекс «Рать». Это первый отечественный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками с системой направленного лазерного уничтожения. Комплекс способен обнаруживать дроны на расстоянии до 3,5 км и осуществлять направленное подавление каналов управления БПЛА в радиусе до 2,5 км. При вторжении на территорию защищаемого объекта одного или нескольких дронов, «Рать» блокирует их каналы связи и спутниковой навигации, а при необходимости оператор может их уничтожить с помощью лазера.

    Наверняка в ходе СВО российская армия задействует и мобильные системы РЭБ «Красуха-4» и «Москва-1», способные парализовать наступательное и оборонительное оружие любых типов, в том числе и беспилотников. Они могут находиться за сотни километров от поражаемых объектов («Москва-1» контролирует пространство в радиусе 400 км) и находиться на территории России. Пленные украинские офицеры говорят о том, что теряют управление подчиненными из-за выхода из строя всех видов связи: «Русские глушат нас полностью».

    Ближе к передовой на Украине используются портативные и малогабаритные комплексы, среди которых можно назвать «Пищаль», «Сапсан-Бекас», «Солярис-Н», которые также удобны и эффективны в использовании против беспилотников.

    «Пищаль», к примеру, весит всего 3,5 кг, внешне чем-то напоминает автомат с объемным кожухом вместо ствола, действует на два километра в условиях прямой видимости цели. Принцип действия основан на дистанционной постановке помех на частотах спутниковых навигационных систем и каналов связи и управления. «Сапсан-Бекас» способен обнаруживать беспилотник на расстоянии до 10 километров (он и тяжелее, устанавливается на автомобиль), отслеживает его передвижение и выводит из строя при приближении на шесть километров. Система оборудована по принципу «свой-чужой» и не оказывает воздействия на БПЛА, которые внесены в базу данных комплекса.

    Хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО и системы сбора информации и наблюдения, которые используют подразделения спецназа. Среди них особенно отмечают многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония». Это не «бинокль» (схожесть разве что в размерах), а мощная система обнаружения противника. При малых габаритах «Ирония» способна рассмотреть при помощи видеокамеры и тепловизора боевую технику на расстоянии до семи километров, а человека – за 2,5 км. Датчики движения, установленные в этом мини-компьютере, засекают любые перемещения за три километра, опознают цель и предупреждают об опасности.

    Прибор также способен в режиме реального времени вести фото- и видеосъемку и передавать эти данные по закрытым каналам радиосвязи на расстояние до 10 километров. Командир в штабе видит «картинку», оценивает обстановку и принимает соответствующее решение. Российские военные по достоинству оценили «Иронию», в первую очередь комплексом оснастили подразделения спецназа, и сейчас с его помощью отслеживают перемещения ВСУ и нацбатов.


     
     
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