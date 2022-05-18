Россия делает ставку на боевые лазеры

«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Виктор Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», сообщил, что «сегодня наши физики разработали и практически серийно производят лазеры, которые позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств». Иначе говоря, перед нами реальное лазерное оружие (ЛО). По словам Борисова, «сегодня на вооружении комплекс «Пересвет», он уже серийно поставляется в войска».

Про «Пересвет», конечно, кое-что известно. Данный лазерный комплекс входил в перечень тех новых видов оружия, о которых президент Путин рассказывал еще в послании Федеральному собранию в 2018 году. Подробностей тогда не сообщалось, лишь позднее высказывались догадки, что «Пересвет» может засвечивать оптические системы пролетающих над Россией спутников. Но теперь Борисов дополнил эту карту: со слов вице-премьера, комплекс «может ослеплять все спутниковые системы разведки противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения».

Однако, помимо этого, появились подробности и о новых системах лазерного типа, а про «Пересвет» было сказано, что это «сегодняшний день или, может, даже вчерашний». Борисов привел в пример недавнее испытание, в ходе которого беспилотная цель была уничтожена лазером на дистанции пять километров в течение пяти секунд. Более того. После выступления Борисов в отдельном интервью уточнил – и это можно считать настоящей сенсацией, – что лазерное оружие с указанными параметрами уже испытывается в ходе спецоперации на Украине для борьбы с беспилотниками. И даже назвал его наименование – комплекс «Задира».

Впервые опытно-конструкторские работы по теме «Задира-16» были обнародованы пять лет назад на форуме «Армия–2017». Ее в рамках создания оружия на новых физических принципах проводил Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров). В рамках форума был подписан и контракт на проведение соответствующих ОКР. О конкретных ТТХ «Задиры» можно лишь строить предположения, зато можно рассмотреть новейший опыт зарубежных конкурентов. Есть основания полагать, что в России разработано нечто похожее.

На эту тему

Например, около месяца назад израильская компания Rafael заявила об успешных испытаниях лазерного оружия Iron Beam, предназначенного для перехвата БПЛА, артиллерийских мин, крылатых и противотанковых ракет. В будущем система должна дополнить комплекс ПРО «Железный купол», но реальные сроки ее принятия на вооружение не называются.

Проблема в том, что «Железный купол» с трудом справляется с целями на удалении менее 4 км. Кроме того, каждый выстрел противоракеты стоит порядка сотни тысяч долларов, что для противодействия самопальным палестинским «Кассамам» дороговато. И хотя «лазерная пушка» обойдется в огромную сумму, зато цена каждого выстрела – всего доллар. Это позволит очень дешево уничтожать популярные на Ближнем Востоке дроны, а также минометные мины, неуправляемые ракеты и другие небольшие цели.

О параметрах прототипа не сообщается, но, скорее всего, на вооружение будет принята система мощностью в несколько сотен киловатт. Разработчик обещает, что ПРО Iron Beam на базе оптоволоконного лазера поступит на вооружение к концу нынешнего десятилетия, она сможет мгновенно наводиться на множественные цели и уничтожать их за пять секунд на дальности до 7 км.

«Говоря об эффективности подобных комплексов, очень важно учитывать, в каких условиях проводился эксперимент, – рассказал газете ВЗГЛЯД Виктор Аполлонов, завотделом «Мощные лазеры» Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН. – Если это пустыня, сухой воздух – это одна дистанция, тут условия достаточно благоприятные. Но над морем (а большинство экспериментов те же США, активно занимающиеся разработкой лазерного оружия, проводили в Персидском заливе), в условиях высокой влажности воздуха потери мощности излучения возрастают многократно. Соответственно, снижается и дистанция эффективного воздействия на объект».

В СССР исследования лазерных систем для военного применения велись давно. Генеральным конструктором фирмы «Алмаз» Борисом Бункиным еще в конце 1960-х был разработан комплекс, ориентированный на уничтожение разведывательных аэростатов, запускаемых на территорию Союза с севера Европы.

Однако все, что делалось тогда, страдало гигантоманией. В том числе потому, что использовались электроразрядные лазеры, химические. От этого впоследствии отказались, поняв, что габарит и вес любой такой установки являются ключевыми факторами. Сегодня же разработчики опять вернулись к твердотельным лазерам. Ныне используемая лазерная керамика резко повышает эффективность и позволяет создавать компактные системы, пригодные для использования на мобильных носителях.

Все определяет параметр – сколько килограммов оборудования требуется для создания одного киловатта мощности излучения. Ныне достижимы значения около 5 кг/квт, а «Локхид-Мартин» обещает дать и 2 кг/квт, что для прежней элементной базы можно считать фантастикой.

Какой должна быть мощность излучения, чтобы лазер считался оружием? Разработчики стремятся к созданию ЛО, которое обеспечивает гарантированное уничтожение техники противника. Например, способного срезать крыло самолета или крылатой ракеты. И чтобы сжечь объект на расстоянии в несколько километров, необходима мощность в десятки киловатт.

От демонстрационного образца до появления конкретного оружия проходит определенное время, и продолжительность процесса зависит от того, на какой элементной базе создается комплекс. Единственно перспективным подходом к созданию линейки твердотельных комплексов от тактического до стратегического уровня сегодня является так называемая мономодульная технология, предложенная в России.

Как отмечал данный эксперт в одной из своих публикаций, стратегическое и тактическое лазерное оружие – новая парадигма развития вооружений, тактики и стратегии его применения. Оно действует мгновенно и по прямой линии, не требует расчета баллистики. Это означает, что в верхних слоях атмосферы и тем более в космосе, где практически нет поглощения и рассеивания излучения, лазеры определят очень многое, если не все, в стратегии и тактике вооруженной борьбы.

Уже в конце 2022 года США планируют оснастить самолеты компактным и легким тактическим ЛО, способным поражать цели на десятки и сотни километров. На следующем этапе, когда стратегические лазеры выведут в космос, а это усилиями Пентагона неминуемо случится, станет хорошо понятна истинная цена нового оружия.

На высотах семь-девять километров атмосфера более прозрачная, и прицельные дальности для уничтожения летательных аппаратов даже для уровня мощности 100–150 киловатт могут достичь десятков километров. А если речь о мегаваттных мощностях, то ученые из США и СССР экспериментально доказали реальность диапазона активного оперирования ЛО до ста километров.

Однако, по словам Виктора Аполлонова, необходимы дополнительные организационные меры для больших успехов по разработке лазерного оружия в нашей стране. Как говорит эксперт, в России фактически существует монополия на создание тактического и стратегического ЛО. Для сравнения: в США над созданием высокоэнергетического оружия работают Lockheed Martin, Textron, Noгthrop Grummаn, Boeing, Rаytheon, General Atomics и другие компании.

«Возможно, для повышения конкуренции есть смысл в создании в России по крайней мере еще одного центра, занимающегося развитием элементной базы перспективных типов твердотельного ЛО, – говорит Виктор Аполлонов. – Это позволит быстро оснастить армию России современным и перспективным высокотехнологичным оружием. И не только наземным».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД