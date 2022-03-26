Военнослужащий ДНР рассказал о «режиме берсерка» у нацистов в Мариуполе

Украинские нацисты в Мариуполе оказывают отчаянное сопротивление, пытаясь причинить как можно больший ущерб, сообщил боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис.

«У них тут включился режим берсерка. Они знают, что они умрут, и хотят за собой побольше людей забрать», – цитирует его РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, чувствуется, что у нацбатов проблемы со снабжением.

«Поменьше стало артиллерии. В основном остались минометы, и то, я так понимаю, экономят боеприпасы. В основном стрелковые бои. Дома все заминированы, подъезды заминированы, квартиры, двери – все», – сказал боец.

Между тем бойцы Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев близ Мариуполя украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».

«Это трофей. Кумулятивная боевая часть тандемная, для уничтожения бронетехники. Новенький, лазерное наведение», – уточнил военнослужащий, показывая ракетный комплекс.

По его словам, Мариуполь был насыщен такими ракетами, а также советскими «Фаготами» и британскими NLAW.

БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов близ Мариуполя. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.

Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.

Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

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