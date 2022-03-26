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Военнослужащий ДНР рассказал о «режиме берсерка» у нацистов в Мариуполе
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Украинские нацисты в Мариуполе оказывают отчаянное сопротивление, пытаясь причинить как можно больший ущерб, сообщил боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис.
«У них тут включился режим берсерка. Они знают, что они умрут, и хотят за собой побольше людей забрать», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, чувствуется, что у нацбатов проблемы со снабжением.
«Поменьше стало артиллерии. В основном остались минометы, и то, я так понимаю, экономят боеприпасы. В основном стрелковые бои. Дома все заминированы, подъезды заминированы, квартиры, двери – все», – сказал боец.
Между тем бойцы Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев близ Мариуполя украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».
«Это трофей. Кумулятивная боевая часть тандемная, для уничтожения бронетехники. Новенький, лазерное наведение», – уточнил военнослужащий, показывая ракетный комплекс.
По его словам, Мариуполь был насыщен такими ракетами, а также советскими «Фаготами» и британскими NLAW.
БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов близ Мариуполя. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.
Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Стало известно о давлении на китайский юань на фоне оттока капитала
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Китайский юань оказался под давлением из-за беспрецедентного оттока капитала из КНР после начала российской военной спецоперации на Украине, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост».
«Отток капитала из Китая с точки зрения масштаба и интенсивности, которые мы наблюдаем, беспрецедентен», – приводит издание выдержки из отчета Института международных финансов (IIF). При этом аналогичное явление не отмечается на остальных развивающихся рынках, передает ТАСС.
Аналитики ожидают, что отток средств в активах, номинированных в юанях, останется волатильным в ближайшие недели. Как пишет газета, это вызывает озабоченность по поводу того, как Народный банк Китая (Центробанк) будет управлять национальной валютой на фоне прогнозов о том, что очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией может усилить отток средств с развивающихся рынков и ослабить валюты.
По данным Центральной депозитарной и клиринговой службы Китая, вложения иностранных инвесторов в китайские офшорные облигации сократились в феврале на 67 млрд юаней (10,5 млрд долларов). «Вполне вероятно, что этот отток усилится в марте», – считают в инвестбанке Macquarie Capital.
Также за первые три недели текущего месяца наблюдался отток капитала с фондового рынка КНР в размере 59 млрд юаней (9,27 млрд долларов) через механизм перекрестных торгов с биржей Гонконга.
Вместе с тем отмечен отток средств с фондового рынка Тайваня на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу возможных перспектив военного сценария решения проблемы воссоединения КНР с самоуправляемым островом. По данным «Саут Чайна морнинг пост», за первые четыре недели с начала событий на Украине иностранные инвесторы продали акций на Тайбэйской фондовой бирже на сумму 15,7 млрд долларов.
Ранее в статье The Wall Street Journal сообщалось, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани являются еще одной «потенциально значительной потерей» США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
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Соловьев двумя словами прокомментировал распоряжение мэра Ивано-Франковска о русскоязычных
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал распоряжение мэра украинского города Ивано-Франковска о том, что в магазинах города запрещено обслуживать русскоязычных.
В своем Telegram-канале он разместил скриншот статьи одного из сайтов под заголовком: «Мэр Ивано-Франковска распорядился не обслуживать русскоязычных в магазинах города».
Руслан Марцинкив утверждает в публикации, что беженцы из других украинских регионов должны разговаривать на украинском, а не языке «оккупантов», и «не забывать, что они в гостях».
Соловьев прокомментировал подобное заявление украинского градоначальника двумя словам: «Без комментариев».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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В Германии спрогнозировали развал Европы из-за антироссийских санкций
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Европа может столкнуться с обратным эффектом собственных санкций и пострадать от антироссийских мер, сообщил немецкий экономист Айка Хамер.
«Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RT.
Хамер добавил, что в первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».
«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», – подчеркнул он.
Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России.
В пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Актер Мерзликин предложил ответ Западу на «отмену русской культуры»
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«В оцепенение приводит то, с какой радостью, с каким ожиданием на Западе поднялась волна нападок на весь русский мир и его культуру», – сказал газете ВЗГЛЯД актер Андрей Мерзликин. Ранее Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
«Глобальный, масштабный удар по русской культуре – совершенно неожиданный поворот в истории, который открыл глаза. «Маски сброшены»... Сейчас самое время, объединившись, попытаться не только сохранить и защитить русскую культуру, но и преобразить, развить ее. Основываясь на традициях, нужно созидать новую русскую культуру», – пояснил заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.
Собеседник напомнил слова писателя, актера и режиссера Василия Шукшина: «Наш народ за всю историю сохранил и возвел в степень величия такие простые понятия, как честность, совестливость, доброта. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили великий русский язык».
«Именно наша культура в своем совершенстве явила красоту многонационального и многоконфессионального умения жить, радоваться и созидать все то культурное наследие, которое однажды и было названо великой русской культурой», – добавил от себя Мерзликин.
По его словам, российская культура за все века своего существования как раз строилась, впитывая все то, что идет с восточной и западной сторон. «Мы не меньше, а может, даже больше самой Европы разбираемся в том культурном наследии, которое явлено миру. Мы впитали итальянскую, французскую, немецкую и другие традиции. Так что атака Запада на нашу культуру – это удар и по европейским традициям», – отметил актер.
Артист подчеркнул, что Чайковский неотделим от мировой музыки, а Достоевский и Толстой – от мировой литературы.
Накануне – в День работника культуры – президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», – напомнил глава государства.
Говоря о культуре отмены, Путин указал на то, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», – констатировал российский лидер.
Он заметил, что отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. «Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», – отметил президент.
«Это уникальное качество надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы», – подчеркнул Путин.
Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не присоединится к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру. «Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей», – подчеркнул министр.
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ВС России вошли в город Славутич
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Подразделения ВС России вошли в город Славутич, расположенный к северу от Чернобыля, рассказал глава киевской облгосадминистрации Александр Павлюк.
Он сообщил, что город сейчас полностью изолирован. Ранее власти запретили жителям Славутича покидать дома из-за работающих в городе снайперов ВСУ, пишет ФАН.
Мэр города выступил перед собравшимися, опровергнув утверждения Киева о том, что его похитили российские военные. Он объяснил горожанам, что российские войска им не угрожают, передает URA.RU.
«Мы должны теперь коммуницировать с российскими войсками. Другого варианта у нас нет», – сказал глава города.
Напомним, ранее был взят под контроль Херсон, а также ряд населенных пунктов в Запорожской области. Под контролем у украинских военных находятся Мариуполь и Харьков. Жителей этих городов продолжают эвакуировать.
Вооруженные силы ЛНР и ДНР тем временем продолжают освобождать свою территорию. Под их контроль уже перешли Волноваха и Станица Луганская.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия переходит к новой фазе операции на Украине.
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Захарова отреагировала на слова Макрона о карикатурах от посольства России в Париже
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о карикатурах на Евросоюз.
«Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры – это нормально. Даже такие чудовищные, как в «Шарли Эбдо». Мы решили последовать их (президентов Франции) совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», в которых украинских беженцев сравнивают с животными. Журнал также скандально известен карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году, а также карикатурой, описывающей авиакатастрофу с российскими туристами над Синайским полуостровом.
В Китае ранее использовали карикатуру, высмеивающую ограниченность представления стран Запада о «международном сообществе». На опубликованной карте изображены очертания лишь США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и стран Западной Европы. Чжао Лицзянь пояснил, что это и есть «то самое международное сообщество», о котором можно «постоянно слышать» в заявлениях западных государств.
Отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию
Российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию, сообщил его отец Андрей Ургант.
В последнее время поклонники переживали, что популярное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале закроют, а сам ведущий в Россию больше не вернется. Позже он сам опроверг домыслы, опубликовав пост в соцсети.
«Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», – цитирует отца Ивана Урганта «Комсомольская правда».
Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
Офицер ВСУ рассказал о попытках украинских военных покинуть Мариуполь
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Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, пытавшийся покинуть Мариуполь под видом беженца, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
Российские военные на выезде из города задержали украинского офицера, который хотел покинуть город под видом мирного жителя, передает РИА «Новости».
«Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами», – сказал он, добавив, что не знает, кто из военных его батальона еще остался в городе.
По его словам, последние позиции были в районе порта Мариуполя.
Между тем российские блогеры признали украинского офицера: «Этот тот же из «Барсуков», девиз которых «Где наступление – там мы!». Давеча семерых «Барсуков» уже отловили, которые пытались драпануть в направлении Бердянска», – отметил эксперт Борис Рогожкин в Telegram-канале Сolonelcassad.
«А вот и подчиненные зам начштаба 503-го батальона морской пехоты ВСУ», – заметил журналист Ростислав Журавлев в канале Нежурка. Он отметил, что «хлопцы из Мариуполя из 503-го отдельного батальона морской пехоты нарвались буквально на наших глазах на машину «Циклона» МВД ДНР почти перед поворотом дороги с Мангуша на Мариуполь.
При них нашли и сим-карты местного «Феникса».
Выбрались они по полям, то есть искали и разведовали лазейки свалить из котла. И ведь почти получилось! Почти».
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Минобороны сравнило поступок сержанта Шатохина с подвигом героя ВОВ
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Министерство обороны сравнило поступок сержанта Андрея Шатохина, закрывшего своим телом командира в ходе спецоперации на Украине, с подвигом героя Великой Отечественной войны.
Шатохин во время атаки украинских националистов одним из первых заметил прицеливание гранатометчика. Солдат закрыл стоящего рядом командира своим телом. Сержант получил тяжелое ранение.
Ведомство напомнило о героических случаях в годы Великой Отечественной войны, когда красноармеец из 708-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии Курганов бросился на залетевший в его окоп снаряд, выбросив его из окопа.
«Пусть бы погиб я один, но не все отделение», – сказал позже Курганов, пишет ФАН.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Участникам спецоперации на Украине регулярно вручают Ордена Мужества и медали «За Отвагу».
Ранее в субботу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
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Болгарский генерал: Зеленский скоро объявит о капитуляции
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Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны, заявил в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков.
«Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», – передает РИА «Новости» его слова.
Как добавил генерал, Болгария не должна предоставлять Украине оружие, так как такие действия будут только усиливать эскалацию.
Также Шивиков напомнил, что цель России – демилитаризиция и денацификация Украины, а не ее оккупация или уничтожение государственности. Генерал указал на «крайне русофобскую политику», которую украинские власти проводили с 2004 года. По его мнению, на такой курс Киев направлял «заатлантический игрок».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Канделаки раскрыла, кто ведет блог Кадырова
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Телеведущая Тина Канделаки заявила в своем Telegram-канале, что не ведет соцсети главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Отвечаю еще раз – нет. Рамзан, в отличие от многих, уверенно вошел на территорию соцсетей и сразу понял, что это современное поле боя», – написала она.
Она рассказала, что Telegram-канал Кадырова беспрецедентно вырос с 24 февраля – в день начала операции у него было 60 тыс. подписчиков и менее чем за месяц он вырос до 1 млн 250 тыс. регулярных читателей.
«Чеченский доброволец Бено, которого Кадыров неизменно именует «БРАТОМ» регулярно сообщает о происходящем, как воин-стрингер. Так, как это происходит в телеграм-каналах легендарных военных корреспондентов: Сладков+, Wargonzo, Kotsnews. Собирая материалы с передовых, Рамзан ведет канал, как военный дневник. Историческая параллель очевидна – так о войне писал Хемингуэй, охотившийся за немецкими подлодками и высадившийся в Нормандии, несмотря на тяжелое ранение головы. Отправляя читателя в самое пекло, Кадыров создал лучший военный блог в телеграмме», – пишет Канделаки.
Далее она привела в пример другую информацию кампанию, которую ведет президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему успешно противостоит Кадыров.
«Кадыров воюет с Зеленским его же оружием. Президент-продюсер давно начал раскачивать свои аккаунты, снял «Слугу народа», которую сейчас забрал Netflix, ведет свой блог модно и креативно. Он все-таки шоумен и чувствует аудиторию. Такова наша профессия – неважно, чем ты занимаешься, ты должен привлечь и удержать внимание зрителей. Рамзан Кадыров никогда не был шоуменом – он воин. Потому его преображение в крутейшего шоумена поражает», – заявляет телеведущая.
Отдельно она отметила использование Кадыровым мемов*, которые она назвала современным фольклором.
«Есть и еще одно – пожалуй, самое важное обстоятельство, которое подтверждает, что Рамзан Кадыров – неотъемлемая часть нашего ментального пространства. Это бесконечные мемы – современное проявление фольклора. Именно тогда, когда тебя бесконечно упоминают в шутках, твое дело ушло в народ», – заключила она.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал своим подписчикам об успехах российских военных в Луганской народной республике, которые за несколько дней взяли в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских ВСУ.
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Новые военно-гражданские администрации начали формировать на Украине
В Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации и запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
«Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди всё шире в расчетах используют российские рубли. Все это – шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, речь идет о Херсонской области, а также населенных пунктах юга Запорожской области, расположенных в Приазовье, среди которых Мелитополь и Бердянск.
«Эти регионы всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом, который обеспечивал продовольствием прибывающих на полуостров туристов. Важно консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным», – подчеркнул Мурадов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В парламенте Японии заявили о риске столкновения с Россией из-за Курил
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Если Россия и Япония не будут вести переговоры о подписании договора по Курильским островам, в конечном счете это может привести к столкновению двух стран, выразил мнение член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки изданию Shukan Gendai.
«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией. В интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией», – передает Ura.ru слова Судзуки.
Напомним, 18 марта Япония ввела санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору в связи с откровенно недружественной позицией Японии и стремлении нанести ущерб России.
Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии. Премьер Японии Фумио Кисида назвал ответ России на санкции «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым». Токио направил Москве протест из-за отказа вести переговоры о мире. Японцы назвали ответ Москвы на санкции Токио «черной меткой», выразив уверенность, что власти Японии должны были проявлять аккуратность в действиях против России.
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Российский полковник: Польша разработала план вторжения на Украину
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Предложение Польши направить миротворцев НАТО на Украину связано с планами Варшавы вернуть себе как минимум Львовскую область, у страны уже имеется соответствующий план вторжения, заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые восточные кресы [территорию западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши с 1918 по 1939 годы]. Польские власти считают, что может вернуть их состав страны. Именно для этого планируется эта миротворческая миссия», – передает слова полковника Ura.Ru.
Матвийчук заявил, что Варшава разработала план вторжения на территорию Украины, но Россия не позволит этого сделать. Польшу он назвал страной-агрессором, испытывающим неприязнь к России. Военный отметил, что в качестве ответа на границе с Польшей можно устроить глубоко эшелонированные пограничные посты.
Напомним, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил в ходе заседания альянса отправить на Украину миротворцев, но генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 марта заявил, этого делать никто не будет, чтобы избежать войны с Россией.
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Российские войска уничтожили ракетой «Оникс» базу горючего ВСУ в районе Николаева
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Вооруженные силы России уничтожили высокоточной крылатой ракетой «Оникс» базу горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что российские военные в данный момент ведут бой за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе. «Группировка войск российских Вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка», – сказал он.
По его словам, авиация ВКС России за сутки поразила 117 военных объектов Украины, в том числе один зенитный ракетный комплекс С-300. «За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс С-300, девять складов с вооружением и боеприпасами, два – с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и район сосредоточения боевой техники», – рассказал Конашенков.
Генерал добавил, что российские средства ПВО сбили три украинских самолета, шесть беспилотных летательных аппаратов и одну тактическую ракету комплекса «Точка-У».
«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка», – подытожил он.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России.
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