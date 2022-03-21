Украина отвергла предложение России по гумкоридором из Мариуполя

Украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук изданию «Украинская правда».

«Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», – приводит слова Верещук ТАСС.

Вице-премьер Украины сообщила также, что Киев уведомил о своем решении ООН и Международный комитет Красного креста, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.

В Минобороны РФ сообщили, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая 6838 иностранных граждан из 18 государств. С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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