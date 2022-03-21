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21 марта, понедельник | Последнее обновление — 01:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в двух направлениях
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Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами.
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минобороны: Неонацисты удерживают на Украине более 4,5 млн человек
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Неонацисты на Украине продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая 6838 иностранных граждан из 18 государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6838 иностранных граждан из 18 государств», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации ТАСС.
По имеющимся у генерал-полковника данным, в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 70 судов из 15 иностранных государств. «В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения», – добавил Мизинцев.
«Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено свыше 20,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости», – сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ.
С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.
Ранее в Минобороны обвинили националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо и Дамаском. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
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Стал известен ответ Зеленского на предложение Джонсона об убежище в Британии
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии, однако в ответ услышал заверения, что политик собирается оставаться на Украине, сообщила Sunday Times.
«Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им», – приводит слова Джонсона РИА «Новости».
Напомним, в начале марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Зеленскому выразить готовность к диалогу с Россией, пообещав в ответ лично просить президента России Владимира Путина о предоставлении убежища нынешнему президенту Украины.
В феврале премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Соединенного Королевства предоставить убежище членам правительства Украины и президенту Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны.
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В США восхитились мощью и точностью «умной» российской артиллерии
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Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей с одного выстрела.
«Управляемый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь» – один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Как пишет военный, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.
Аналитики из США отмечают, что русский «Краснополь» превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.
В прошлое воскресенье Минобороны России обнародовало видеозапись с кадрами уничтожения полевого командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечным ударом высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС России.
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Российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов
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Военнослужащие спецназа и СОБР Росгвардии в ходе операции по освобождению города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии в темное время суток внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюма, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом, передает ТАСС.
«В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны России. Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, умелыми маневрами блокировали бандгруппы, нанесли серьезный урон живой силе и технике противника. Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе баллистическую ракету «Точка-У», украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны сообщило об уничтожении базы иностранных наемников на Украине
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Более 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Конашенкова, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
Кроме того, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
В четверг в МИДе заявили о вербовке диппредставительствами Украины иностранцев для участия в боевых действиях.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Во Франции спрогнозировали глобальные последствия кризиса на Украине
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Французское издание Le Monde выступило с утверждением, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики после пандемии и может навсегда изменить ее.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечает издание, прогнозирует, что рост мирового ВВП сократится на 1 процентный пункт, а инфляция – вырастет на 2,5 процентных пункта, передает РИА «Новости».
«Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы», – приводит Le Monde слова старшего экономиста ОЭСР Лоренс Бун.
Как отмечает издание, организация, которая в минувшем декабре предсказывала, что рост мировой экономики по итогам 2022 года составит 4,5%, ранее решила отменить намеченную на начало марта публикацию своих очередных прогнозов в связи с «усилением факторов неопределенности».
Издание приводит также мнение Международного валютного фонда, полагающего, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может обернуться для мировой экономики долгоиграющими последствиями. «В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок – если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов», – цитирует издание МВФ.
Ранее американские эксперты объяснили рост цен на продовольствие в США санкциями против России. В свою очередь глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и призвал немцев есть меньше мяса.
Напомним, в среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. В прошлый четверг американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
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Живущий в Донецке американский видеоблогер сделал репортаж из Мариуполя
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Патрик Ланкастер, назвавший себя «первым западным журналистом на территории Мариуполя, подконтрольной России и ДНР», опубликовал в воскресение репортаж из освобожденных от украинских националистов частей города.
Независимый репортер, американский видеоблогер Патрик Ланкастер после 2014 года поселился в Донецке и за это время сделал несколько сотен любительских видеорепортажей о событиях в ДНР. 12 марта Ланкастер показал, как выглядит освобожденная Волноваха.
В начале нового видео показана длинная очередь автомобилей с беженцами, покидающими Мариуполь. Затем репортер продвигается вглубь города, демонстрируя разрушенные кварталы многоэтажек. Местные жители рассказывают Ланкастеру, как обстановка: «Пытаемся выжить ради детей и внуков». На кадрах видно задержанного военными ДНР человека в гражданском, у которого был отобран автомат.
Напомним, 24 февраля на территории Украины началась специальная военная операция Вооруженных сил России совместно с народными милициями ДНР и ЛНР по демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь в первые дни спецоперации был окружен, но укрепившиеся в городе значительные силы ВСУ и украинских националистов из полка «Азов», прикрываясь мирным населением, уже четвертую неделю удерживают город. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как проходит освобождение Мариуполя.
В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом
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Замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в ходе проведения спецоперации на Украине в боях за Мариуполь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот. Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком», – написал Развожаев в Telegram-канале.
Развозжаев добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram-канале также написала, что лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.
«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру», – написала сенатор.
Как сообщает издание ForPost, под Мариуполем Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.
По одной из версий, Палий погиб от пули снайпера, по другой – от осколочного ранения. Обе версии официально пока не подтверждаются и проверяются. Известно, что на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Андрею Палию звания контр-адмирала.
В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В августе-сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны сообщило об ударе гиперзвуковым «Кинжалом» по украинской базе ГСМ
Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков пояснил, что 19 марта и 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины, передает РИА «Новости».
По его словам, из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.
Конашенков уточнил, что с базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.
Ранее Конашенков сообщил, что более 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Напомним, что Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», способные также вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
США собрались убедить Турцию передать Украине купленные у России С-400
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Американские чиновники во время консультаций с турецкими коллегами касались вопроса о возможности передачи Анкарой Киеву зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако в официальном порядке такого предложения не делали, сообщило Reuters.
По словам неназванных источников, американские чиновники говорили об этой возможности «в последние месяцы». Эту тему, в частности, «кратко обсуждали» в марте во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Турцию, передает ТАСС.
Как констатируется в публикации, по мнению аналитиков, «данная идея наверняка будет отвергнута Турцией». Источники уточнили, что для турецкой стороны этот вариант неприемлем по целому ряду причин, в том числе из-за нежелания Анкары наносить ущерб отношениям с Москвой.
По сведениям агентства, официальные лица США в последние недели активизировали усилия, нацеленные на то, чтобы «улучшить натянутые отношения» с Анкарой и «вернуть Турцию в орбиту Вашингтона». Однако какие-либо конкретные предложения в этой сфере пока не получили развития, говорится в материале.
Агентство отмечает, что власти США просили союзников рассмотреть возможность передачи Украине имеющихся у них вооружений советского или российского производства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс»
Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, в течение дня ВС продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и совместно с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.
Конашенков заявил, что удалось уничтожить «до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов». Он добавил, что сейчас идет бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Зеленский обратился к израильскому Кнессету в футболке с символом УПА
Президент Украины выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, во время выступления на нем была футболка с символом УПА*.
«Мы хотим жить, но наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не дает нам много места для компромисса», – приводит его слова MIGnews.com.
При этом на видео, которое опубликовало израильское издание Kann News, видно, что Зеленский одет в футболку с символом УПА.
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Ранее историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде Зеленского. По его словам, символика на футболке Зеленского является «значком УПА* – Украинской повстанческой армии*».
Эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь»
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.
Отмечается, что действие было совершено противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» вертолетом армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, передает РИА «Новости».
«Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили танки противника без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. м», – говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России добавили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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Стало известно о гибели воевавших в рядах «Азова» троих грузин
На Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии, сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».
По данным телеканала, погибли Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани, сообщает РИА «Новости».
«Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооруженных сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело)», – сообщает телекомпания.
По данным ТВ, Чикобава погиб в Мариуполе, а другие в городе Ирпень.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский запретил на Украине ряд оппозиционных партий
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.
«Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: «Оппозиционная платформа – За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Президент Украины подчеркнул, что министерству юстиции поручено «немедленно в установленном порядке» обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.
В феврале украинская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила Зеленскому «всю необходимую помощь в переговорном процессе».
Напомним, в середине января бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.
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Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов при военном положении
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения», соответствующий указ размещен в воскресенье на сайте главы государства.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения», – говорится в документе, сообщает ТАСС.
Он называет реализацию такой политики приоритетным вопросом нацбезопасности, ее обеспечение «осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне «Единые новости #UАразом».
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.
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