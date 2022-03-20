В Минобороны призвали националистов сложить оружие и покинуть Мариуполь

Вооруженные силы России призывают подразделения украинских националистов и иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни», – приводит слова Мизинцева ТАСС.

«В случае если должностные лица Киева в очередной раз вас бросят и прикажут умереть как мученикам, мы призываем всех тех, кому дорога и ценна своя собственная жизнь, вы можете это сделать самостоятельно (сложить оружие и покинуть город) и в составе отдельных групп», – добавил генерал.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации заверил, что командиры подразделений ДНР и ВС РФ будут готовы к такому сценарию и обеспечат безопасный выход боевиков, но только без оружия и боеприпасов, в любой названный район.

Ранее в Минобороны обвинили националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо и Дамаском.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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