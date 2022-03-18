МО: Россия готова гарантировать жизнь сдавшимся националистам в Мариуполе

Боевики численностью до 200 человек вышли из Мариуполя, переодевшись в гражданскую одежду, они передвигаются по проселочным дорогам в сторону Запорожья, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

ВС России готовы гарантировать жизнь националистам, сложившим оружие при выходе из Мариуполя, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить националистов из города, заявили в Минобороны.

«Достоверно установлено (это данные свежих радиоперехватов), что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировала из города», – цитирует ТАСС Мизинцева.

По словам генерал-полковника, боевики передвигаются разрозненными группами по 10–15 человек в запорожском направлении по проселочным дорогам.

«За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, места нахождения остальных установлены по пеленгу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения – это вопрос короткого времени», – подчеркнул генерал.

По его словам, Россия готова открыть коридоры и выпустить националистов из Мариуполя, но украинские власти отказались от предложения.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как пройдет освобождение Мариуполя и почему этот город значим для Донбасса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД