Как пройдет освобождение Мариуполя

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18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...

Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
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Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...
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Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

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Украина докатилась до Эйхмана

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Как пройдет освобождение Мариуполя

    Российские войска продолжают зачистку Мариуполя
    		   18 марта 2022, 18:05
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    Последние часы поступают сообщения о значительном продвижении частей ДНР и РФ в центральной части Мариуполя. В чем значение этого города для Донбасса с военной, символической и промышленной точек зрения, какие украинские войска его защищают – и что будет сделано для того, чтобы их ликвидировать?

    Ценность Мариуполя сложно переоценить как стратегически, так и просто в контексте текущих событий.

    Значение Мариуполя

    Во-первых, Мариуполь – один из символов войны на Донбассе еще с 2014 года. Изначально он находился под контролем ДНР и в нем даже прошел референдум о независимости от Украины, но затем он был занят националистическими и откровенно фашистскими группами («Азов» (запрещенная в РФ организация), «Донбасс-Украина») и перешел под контроль Киева. В городе был развязан террор.

    В ходе наступлений 2015 года несколько раз поднимался вопрос о необходимости возвращения Мариуполя под контроль ДНР, но этого не случилось по политическим соображениям. Готовились Минские соглашения и продолжение наступления выходило за рамки дипломатии. Впоследствии это не раз вызывало сетования со стороны участников боевых действий.

    Сейчас Киев превратил Мариуполь в крепость с явным намерением использовать его в пропагандистских целях. «Защита Мариуполя» подается как нечто сравнимое с «обороной донецкого аэропорта» и эффективно продается на Запад в качестве пропагандистского материала. Там же формируются и масса фейков о «зверствах русских».

    Во-вторых, Мариуполь – гигантский промышленный центр с двумя уникальными заводами («Азовсталь» и «Завод имени Ильича») и с современным портом, через который шла львиная доля добываемого в Донбассе угля и производимой там продукции. Вся эта империя принадлежит Ринату Ахметову. При этом «Азовсталь» – монополист на Украине по производству металлопроката и входит в число мировых производителей судовой стали. Изначально заводы Мариуполя (а их более 40) в экономическом плане формировались в едином комплексе со всей промышленностью Донбасса и сейчас критично зависят от поставок из ДНР. А мариупольский порт был основным перевалочным пунктом для всей продукции региона.

    В-третьих, Мариуполь представляет из себя важнейший промежуточный логистический пункт на трассе Таганрог – Измаил, построенной в советское время и тянущейся вдоль всего побережья Азовского и Черного морей от России через Херсон, далее на Одессу и до румынской границы. Это важнейшая трасса, открывающая прямой путь не только в Крым, но и вообще в северное Причерноморье. С занятием Мариуполя любой конвой может быть отправлен по прямой из Ростова и Таганрога в западном направлении по кратчайшему пути.

    В-четвертых, освобождение Мариуполя приведет к ликвидации одной из наиболее боеспособных группировок ВСУ и националистов. Высвободившиеся силы можно будет перевести на другие участки фронта (российские части, в частности, в зону западнее Донецка и в район Гуляйполя, а части ДНР – под Горловку), что гарантировано приведет к разрушению там украинской обороны. А это в свою очередь приблизит дату окончания спецоперации.

    И это не говоря уже о том, что освобождение Мариуполя дополнительно повысит боевой дух, поскольку этот город на берегу моря за последние восемь лет превратился не только в символ, но и в стимул для бойцов ДНР. Сейчас сложно сказать точно, сколько гражданского населения находится в Мариуполе. Ориентировочно от 400 до 450 тысяч человек, из которых около 30 тысяч уже могли покинуть город, а более 100 тысяч могут находится в тех районах, которые уже контролируются войсками РФ и ДНР. Хотя, все эти оценки очень приблизительны.

    Тактика и задачи

    На данный момент войска РФ и ДНР контролируют более половины города, но неравномерно. Тактика заключалась на первом этапе в блокировании Мариуполя и постепенном занятии пригородных поселков. Затем наступающие продвинулись в Центральный район города по кратчайшему направлению с северо-запада от поселков Старый Крым и Осавиахима по улице Шевченко до условной линии проспекта Строителей. Улица Шевченко упирается в Пост-мост через реку Кальмиус – основную артерию, связывающую две части города. Он до сих пор не взорван, и вряд ли будет, поскольку все остальные мосты через Кальмиус уничтожены и украинские части на Левобережье и непосредственно на территории завода «Азовсталь» останутся без снабжения.

    Целью российских частей и ДНР таким образом становится выход к Пост-мосту, что не только дает возможность блокировать движение противника на завод «Азовсталь», но и разрезает оборону города надвое.

    В южной части города продвижение ограничивается пока проспектом Строителей примерно до магазина «1000 мелочей» на перекрестке с проспектом Мира. Таким образом, совершенно точно под контроль РФ и ДНР в центральной части города перешли «номерные» микрорайоны с 17-го по 23-й с выдвижением за улицу Строителей до Центрального рынка и местного Университета.

    На Левобережье передовые части ДНР (батальон «Восток» Ходаковского) при поддержке чеченцев вышли к заводу «Азовсталь», оставив у себя в тылу окруженную группу ВСУ и батальона «Азов» в жилых кварталах, примыкающих к Калиновке и Виноградному. Это направление наступления автономно, поскольку мосты через Кальмиус (кроме главного – Пост-моста) взорваны и батальон «Восток» с чеченцами просто блокируют окруженного противника, не давая ему отступить на территорию завода «Азовсталь».

    Это описание несколько схематично, поскольку уличные бои только усиливаются с каждым часом, что свидетельствует о стремлении форсировать события. Между тем, в такого рода операциях не может быть каких-то «нормативов», и линия фронта в городе всегда условна. Есть некие реперные точки (перекрестки, мосты, тоннели, крупные здания, промышленные объекты), на которые ориентируются противоборствующие стороны, а говорить же о какой-то четкой линии нельзя.

    Другое дело, что уже сейчас есть тыловые кварталы многоэтажной застройки, из которых идет эвакуация населения и там же раздается гуманитарная помощь. Серьезно разрушен порт, но нет признаков лобовых попыток пробиться в тех районах города, которые считаются второстепенными.

    При этом есть данные, что на освобожденных территориях идет зачистка от боевиков националистических групп и активистов разного рода профашистских движений, которые переодеваются в гражданское. Сами украинские источники сообщают, что в плен попали или сдались некоторые знаковые фигуры батальона «Азов», из которых годами украинская пропаганда делала «хероев Украины». Например, в плен взята Юлия Паевская («Ангел Тайры»), бывшая председатель украинской федерации айкидо (5 дан), контрактник ВСУ.

    С чем мы имеем дело?

    Численность украинского гарнизона Мариуполя оценивается примерно в 15-20 тысяч стволов, из которых минимум 3 тысячи – это фашистский батальон «Азов», сформированный из местных нацистов, представителей неофашистских организаций из внутренних регионов Украины (типа «черных человечков» Мосийчука), а также иностранцев. Из регулярных частей ВСУ в Мариуполь отошли из восточных пригородов 36-я отдельная (и единственная) бригада морской пехоты, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада из Карпат (постоянное место дислокации – Коломыя) и 56-я отдельная механизированная Мариупольская бригада.

    Это все элитные подразделения ВСУ, а 56-я омбр была сформирована только в 2015 году специально как гарнизон Мариуполя. Изначально ее боеспособность была низкой, бригада формировалась в основном за счет тербатов и местного населения, в боях в 2015 году она участвовала мало. Но за последние годы 56-я прошла боевое слаживание на тыловых полигонах, в ее составе высок процент местных.

    К перечисленным частям присоединились 25-я и 23-я бригады теробороны из Киева, 37-й тербат из Запорожья и так называемая 109-я отдельная бригада Теробороны («фольксштурм»), части которой располагались по всей линии фронта от Краматорска до Мариуполя, пока он не развалился на две части. В Мариуполе расположен штаб и склады этого подразделения, боеспособность ее близка к нулю.

    Кто всем этим командует – большой вопрос. По старшинству это полковник Василий Зубанич, командующий 10-ой огшбр. Но позывной «Агат» может принадлежать и полковнику Андрею Гнатову, командиру морпехов. Учитывая традиционное влияние в регионе батальона «Азов», на свою долю командования может претендовать и его нынешний командир Денис Прокопенко. Против всех троих возбуждены уголовные дела и российской прокуратурой, и донецкой за обстрелы мирных жителей еще с 2015 года.

    Зубанич (1983 года рождения, гуцул с Закарпатья, выпускник Одесской военной академии) на Украине считается большим героем. «Киборг» из донецкого аэропорта, затем участник боев вокруг Дебальцево, дважды ранен. Знаменосец парадов на День независимости Украины на Крещатике в Киеве. Гнатов же танкист, назначенный в 2016 году командовать морпехами, за неимением на Украине настоящих морских пехотинцев.

    В последние сутки появились признаки того, что оборона Мариуполя, что называется, поплыла. Уже давно понятно, что вырваться их города украинские подразделения не смогут, как и то, что извне никто на помощь к ним не придет. Пропагандистские призывы первого командира батальона «Азов» Билецкого («помощь близка, армия прорвется к вам») уже не актуальны. Усиление давления со стороны ВС РФ и ДНР дает результаты.

    Появились сведения, что вроде готовится изменение расписания обороны Мариуполя. Якобы Генштаб Украины предложил остаткам гарнизона города передислоцироваться на территорию завода «Азовсталь» (это примерно треть территории всего города, но на левом береге Кальмиуса, а мы помним про единственный оставшийся мост и блокады завода с восточного направления) и закрепиться там. Туда же, опять же по неподтвержденным данным, свозятся запасы боеприпасов. Таким образом, «Азовсталь» вроде как собираются превратить в аналог донецкого аэропорта.

    Но уже сейчас понятно, что оборона Мариуполя может уже к утру субботу развалиться на очаги, а всем убежать на «Азовсталь» через реку не удастся. Может кто-то из тех, кто блокирован на Левобережье, и попытается пробиться на «Азовсталь», но и это больше иллюзия, чем долгосрочный план. Кроме того, не совсем понятно, насколько оборона Мариуполя управляема. Распад ее на очаги исключает какую-либо организованную передислокацию даже в черте города. С другой стороны, батальон «Азов» примерно понимает, что с ним будет, если он не сдастся.


     
     
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