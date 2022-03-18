МО: Киев предлагает заблокированным в Мариуполе националистам пожертвовать собой

Официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой для победы, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, за последние три дня интенсивность переговоров националистов с Киевом значительно выросла. «Киев понимает невозможность оказания какой-либо помощи. Кроме того, официальными должностными лицами Киева озвучивается риторика о том, что боевики в осажденном городе должны стать примером стойкости, пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус «мучеников Мариуполя», – приводит его слова ТАСС.

Мизинцев подчеркнул, что при этом обязательно оговаривается, что для выполнения этой «великой» миссии, в кавычках, у националистов есть более 200 тыс. человек мирного населения, которых они могут использовать, в кавычках, «по полной» в качестве живого щита. «Данная позиция согласована с руководством Украины. Это точная цитата ряда радиоперехватов», – добавил генерал.

В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

Позже стало известно, что в центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, Народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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