Окраина Мариуполя напоминает сирийский Алеппо и Дамаск, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.

«Все пытаются добыть себе продукты пропитания. Действительно, картина и гуманитарная ситуация выглядят жутко. Пейзажи окраин Мариуполя, честно говоря, напоминают мне сирийский Алеппо и Дамаск. Зрелище, конечно, тяжелое. Сотни тысяч людей оказались заложниками неонацистов здесь», – рассказал Пегов в видео из района бульвара Шевченко в Мариуполе, опубликованной в Telegram-канале WarGonzo.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить националистов из Мариуполя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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