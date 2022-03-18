Арестович заявил о неспособности ВСУ преодолеть блокаду Мариуполя

Украинские военные неспособны прорваться к Мариуполю и снять с него блокаду, этого не сможет сделать даже американская армия, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Ближайшие подразделения ВСУ ведут тяжелые бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника, и ни о какой там деблокаде Мариуполя речи не может и быть. Им бы самим там отбиться», – указал Арестович в своем видеообращении.

Он пояснил, что другие части находятся за 100–120–150 км от Мариуполя, они также держат оборону и не способны пробиться через превосходящие силы противника. Даже в случае преодоления этого препятствия они не смогут пройти «120 километров в голой степи», поскольку будут подвергаться постоянным ударам российской авиации, которая сможет быстро пополнять боезапас с аэродромов в Крыму и Ростовской области, подчеркнул Арестович.

«Ни одна армия мира, даже американская, не пройдет теми силами, которые у нас есть», – сказал он.

Советник главы офиса президента Украины подчеркнул, что в районе также расположена «очень мощная противовоздушная оборона» на земле и в небе.

«Более того, были попытки оказать воздушную поддержку, и они, мягко скажем, не увенчались успехом. Поэтому военного решения по Мариуполю в настоящий момент нет», – сказал он.

«Все крики о военной помощи Мариуполю – о деблокаде – исходят от людей, которые либо не понимают военной обстановки в силу того, что они нормальные люди и не могут знать военных нюансов, либо от людей, которые очень хорошо понимают военную обстановку и занимаются чистыми спекуляциями», – заявил Арестович.

В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

Позже стало известно, что в центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.