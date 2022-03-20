В Минобороны рассказали о массовом терроре националистов в Мариуполе

Оставленные Киевом в Мариуполе украинские националисты организовали в подконтрольных кварталах города массовый террор, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют. При этом получаемая нами достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков», – приводит слова Мизинцева ТАСС.

Начальник Национального центра управления обороной России отметил, что тон активных переговоров боевиков с должностными лицами в Киеве, которые ВС РФ ежесуточно фиксируют в радиоперехватах, говорит об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили. «При этом заставляют неукоснительно исполнять приказ «стоять насмерть», а статус «мучеников Мариуполя» им уже присвоен», – добавил генерал.

«При этом с украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск, а также Донецкой и Луганской народных республик», – сказал Мизинцев. Как подчеркнул генерал, ВС России строго соблюдают режимы тишины на всех без исключения маршрутах, заявленных российской и украинской сторонами.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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