Россия решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в двух направлениях

Гуманитарные коридоры из Мариуполя заработают в 10.00 мск в понедельник в восточном и западном направлениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что, по данным Вооруженных сил России, «в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тыс. мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран», передает ТАСС.

«Учитывая изложенное, с целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, а также на основе анализа содержания перехваченных только за сегодняшний день радиопереговоров отчаявшихся неонацистов, осознавших полную безысходность сложившегося для них положения и бессмысленность дальнейшего сопротивления, Российская Федерация с 10.00 мск завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и, по согласованию с украинской стороной, в западном направлениях», – сказал Мизинцев.

Он сообщил, что украинской стороне предлагается следующий алгоритм действий. «С 09.00 мск устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией, с 09.30 мск подразделения вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны, а также националисты и иностранные наемники, окопавшиеся в Мариуполе, это с одной стороны. Вооруженные силы России совместно с воинскими формированиями ДНР с другой стороны объявляют режим полной тишины и гарантируют его неукоснительное соблюдение», – рассказал генерал.

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По его словам, фактическое начало действия режима тишины в 09.30 мск на основных въездах в город Мариуполь обеими сторонами обозначается поднятием флагов, с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых, по всей линии соприкосновения.

Начальник центра добавил, что факт готовности к введению режима тишины стороны должны будут подтвердить по всем каналам связи. Постоянная связь и взаимодействие между уполномоченными должностными лицами в Москве и Киеве по работе гуманитарных коридоров будет идти с 10.00, перечень этих лиц стороны согласуют. «О должностном лице с российской стороны украинская сторона уже уведомлена», – отметил он.

«При этом организованный выход из города организуется в следующем порядке. С 10.00 до 12.00 всех без исключения вооруженных подразделений Украины и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному с Украиной маршруту», – подчеркнул генерал.

Он сообщил, что с 12.00 мск запланирован одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости. с восточного направления – российская гуманитарная колонна, с западного – сформированная украинской стороной.

«Впереди указанных колонн осуществляется выдвижение саперных подразделений от формирований ДНР и подразделений ВС России, которые проводят сплошное разминирование маршрутов для обеспечения безопасного движения гуманитарных колонн в жилые зоны города Мариуполя и последующей эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – проинформировал Мизинцев.

Он отметил, что при этом, все желающие эвакуироваться в Россию выезжают колоннами, сформированными РФ, а все желающие выехать на подконтрольные киевским властям территории, эвакуируются колоннами, сформированными украинской стороной.

«При этом каждому мариупольцу и иностранному гражданину гарантируется исключительно добровольный выбор любого из гуманитарных коридоров или право остаться в разблокированном городе», – добавил начальник центра.

«Официальные власти Киева призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать «мучениками Мариуполя». Кроме того, настаиваем на официальном письменном ответе украинской стороны до 05.00 мск завтра, то есть 21 марта, на все перечисленные, чисто гуманные предложения Российской Федерации во имя спасения мариупольцев и инфраструктуры города», – подчеркнул генерал.

Начальник Национального центра управления обороной РФ отдельно обратился к «одиозным бандитам, на совести которых сотни жизней безвинных людей, а ныне называющих себя представителями официальной местной власти этого уникального города Мариуполь».

«Мы отдаем себе отчет в том, что в нынешней обстановке от вас мало что зависит, так как вы находитесь под полным контролем националистических батальонов, но мы очень рассчитываем, что у вас, в том числе у мэра города, осталось хотя бы что-то элементарное, человеческое, хотя бы чувство сострадания к вверенным вам мирным жителям», – сказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Он подчеркнул, что именно сейчас у так называемых представителей местной власти есть право на исторический выбор – быть со своим народом или с бандитами. «Иначе военный трибунал, который вас ждет, это лишь немногое, что вы уже заслужили из-за подлого отношения к своим собственным гражданам, а также ужасных преступлений и провокаций уже устроенных вами. Это взрывы детского сада, двух школ, роддома, здания драматического театра, а также многое и многое другое. Мы уверены, что здесь последнюю точку поставят именно сами мариупольцы, которые не смогут выбраться из этой блокады», – заключил генерал.

Ранее в Минобороны обвинили националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо и Дамаском. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. В пятницу Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

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