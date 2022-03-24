Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.

«Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной «Азовстали». Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг, сообщил мне мой дорогой брат Султан Рашаев. Тем самым гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек. Последние недобитые остатки бандгруппы, ранее орудующей в Левобережном районе, понесли потери и скрылись в западном направлении. Теперь гвардейцы бросают свои силы на зачистку от азовских националистов других жилых районов Мариуполя», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя.

В четверг глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил центр гуманитарной помощи в Мариуполе, организованный партией «Единая Россия», и пообещал восстановить город вместе с Россией после освобождения от украинской армии. В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия полностью восстановит Мариуполь после окончания спецоперации.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Днем ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД