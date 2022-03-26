Житель Мариуполя рассказал о попытках украинских властей провести декоммунизацию

Байден произнес странную речь перед военными США в Польше

Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере.

«Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там (на Украине – прим. ВЗГЛЯД). Увидите их женщин... Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]», – процитировал Байдена Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии». Встреча траслировалась в эфире телекомпании Fox News.

Он не уточнил, когда именно американские военнослужащие окажутся на территории Украины.

Уже после выступления Байдена представитель Белого дома заявил, что американский лидер «ясно дал понять, что мы не направляем войска США в Украину, и в этой позиции нет никаких изменений».

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.

Сам Байден еще в начале российской спецоперации также заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский выступал с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.

Напомним, Джозеф Байден известен и другими своими странностями в поведении. На них намекал и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису, и идут куда-то в кусты», – приводили слова Медведева РИА «Новости».

Ранее Байден оговаривался во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.

В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».

В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.

В середине марта 2021 года он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.

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