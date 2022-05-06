Взгляд
6 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов Петр Ковалев/ТАСС
Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

Российский Су-25 был поражен ПЗРК по время спецоперации на Украине, но успешно вернулся на базу Минобороны России/Youtube
Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им? Подробности...
Перейти в раздел…

Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Офицеры ВСУ видят позиции российских войск «глазами Илона Маска» REUTERS/Nikola Solic
Пентагон предоставляет Киеву разведданные, которые помогают наносить удары по российским командирам, утверждает газета NYT со ссылкой на топ-чиновников США. Такое происходит впервые со времен холодной войны. Получается, что американцы по сути уже участвуют в боях против России, пусть и чужими руками, и наши потери – отчасти на их совести. Или же прямым участием в войне считается только появление на поле боя сухопутных войск США? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Мариуполь похож на Познань

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Германия в 1945-м в военном отношении напоминали Украину в 2022-м. С одной стороны, она имела армию с боевым опытом и внушительное количество военной техники. С другой стороны, соотношение сил было принципиально неравно. Подробности...

Запад хочет подорвать отношения России и Индии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Намеки на общую позицию НАТО и Индии по Украине есть. Они осуждают гуманитарный кризис и призывают к деэскалации. Если НАТО нуждается в опоре на Индию для создания «антироссийского фронта», то индийцам Запад нужен для сдерживания Китая. Подробности...

Учтет ли Россия интересы других стран на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После окончания боевых действий на украинской территории настанет время не только мира, но и нового баланса интересов на этом пространстве. Чьи интересы и как учитывать – все это будет решать победитель, то есть Россия. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Хорватия блокирует расширение НАТО

Обмен людей на продукты

Германию больше не за что уважать

Перейти в раздел…

В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
Подробности...

В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
Подробности...

Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
  • Да

  • Нет
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Немецкое издание удалило рассказ эвакуированной с «Азовстали» украинки Усмановой
    Российские средства ПВО сбили два самолета и 13 беспилотников ВСУ Россия заверила в отсутствии планов применять ядерное оружие на Украине Венгрия провела красную черту в санкциях против России В ЕС захотели ввести санкции против Кабаевой
    Пентагон открестился от передачи ВСУ координат крейсера «Москва» США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине США придумали свою версию принципа «одного Китая» Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко
    По факту издевательств грузинского наемника над российским пленным на Украине заведено уголовное дело Ростех решил создать «карманные» беспилотники по опыту спецоперации на Украине Президент Казахстана наказал посла в Египте за предложение избавиться от названий времен СССР Лолита призвала «национализаторов» ее дома пользоваться унитазом и ершиком

    обвинение по семи статьям


    Россиянку Сапегу приговорили к шести годам колонии в Белоруссии

    чернокожая лесбиянка


    Американист объяснил назначение нового пресс-секретаря Белого дома

    «расширение русофобии»


    В России оценили желание Польши убрать границу с Украиной

    Видео

    европейское эмбарго


    Российскую нефть ждут глобальные перемены

    просрочка долга


    Газпром терпит хамство Молдавии по двум причинам

    миграционный кризис


    Украинские беженцы разоряют Прибалтику и Польшу

    укрепление рубля


    В чем сила российской валюты

    Папа Римский


    Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

    великая и богатая


    Тимофей Бордачёв: Как Германия стала обиженной колбасой

    оглушительный провал


    Владимир Прохватилов: Почему из администрации США бегут сотрудники

    деструктивный культ


    Герман Садулаев: Культ смерти – официальная идеология киевского режима

    на ваш взгляд


    Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?

    Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

    Российский Су-25 был поражен ПЗРК по время спецоперации на Украине, но успешно вернулся на базу
    		   6 мая 2022, 12:16
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Игорь Галабурда

    Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им?

    Впервые советская авиация столкнулась с ПЗРК во время войны в Афганистане. По иронии судьбы противником оказался наш же советский комплекс «Стрела-2», который получил боевое крещение в ходе египетско-израильской «войны на истощение». Он широко поставлялся многим государствам и неудивительно, что попал и в руки в том числе моджахедов.

    С вражеским ПЗРК – переносным зенитным ракетным комплексом FIM-92 Stinger (жало) – авиация СССР столкнулась там же 25 сентября 1986 года. О передаче американцами такого оружия моджахедам было известно. Но первое применение с поражением из засады двух наших вертолетов при заходе на аэродром Джелалабада оказалось тем не менее неожиданным. В тот день мы потеряли трех летчиков и два Ми-8МТ.

    Теперь США вновь поставляют «Стингеры», предназначенные для борьбы с российской боевой авиацией – на этот раз Украине. 7 марта США объявили, что вместе с союзниками по НАТО отправили на Украину 2000 «Стингеров». А в конце апреля было заявлено, что США и союзники отправили Киеву 25 тысяч зенитно-ракетных комплексов – прежде всего, стоит полагать, переносных. Разумеется, речь идет не только о «Стингерах» (их всего произведено за всю историю около 11 тысяч), скорее всего, это в значительной мере опять же «Стрелы» и «Иглы» советского производства.

    Однако эти поставки не так значительны на фоне того, что получила сама Украина при разделе имущества Советского Союза – десятки тысяч ПЗРК «Стрела-2М» и «Игла-1». Поскольку некоторые элементы их производились на заводе «Арсенал» в Киеве, то она смогла организовать выпуск усовершенствованных комплексов «Стрела-2ММ». Наладила производство всех компонентов вплоть до ракетного топлива.

    Чтобы понять, насколько опасны подобные комплексы, прежде всего рассмотрим, что представляет собою ПЗРК. Это переносной (в шутку говорят – плечевой) зенитный ракетный комплекс, который может применять один стрелок или оператор. Известно, что это оружие небольшой дальности и высоты действия. Но мало кто представляет, насколько небольшой. Вот таблица ТТХ четырех западных и двух старых советских комплексов, которые могут противодействовать российским ВКС в ходе специальной военной операции.

    Приведенные параметры скорее способны запутать. К примеру, два самых ходовых – дальность и высота. Если в ТТХ ПЗРК указаны для Starstreak соответственно 7 и 5 км, то это не значит, что он сможет достать цель на расстоянии 7 км от стрелка и на высоте 5 км одновременно. 7 км – это наклонная дальность. То есть гипотенуза прямоугольного треугольника с катетом 5 км. Таким образом, расстояние от стрелка по горизонту в этом случае будет 4,9 км. Обычный рекламный прием оружейников, когда в одном списке ТТХ указывается, например, максимальная дальность и максимальная боевая нагрузка, а эти два параметра одновременно реализовать невозможно.

    Есть и другие тонкости – на максимальной высоте может быть поражена не каждая цель, а только не маневрирующая или тихоходная. Кроме того, каждый ПЗРК оснащен элементом питания и совмещенным с ним баллоном со сжатым или жидким газом. Этот элемент является еще одним сильно ограничивающим возможности комплекса фактором. Для повышения чувствительности инфракрасной матрицы ГСН ее приходится сильно охлаждать. Делается это жидким аргоном – в «Стингерах», сжатым азотом – в «Стрелах» и так далее.

    Но для работы и пускового механизма, и бортовой аппаратуры нужен источник электропитания. Розетки в поле нет. Никакой «энерджайзер» нельзя вставить в ракету на заводе так, чтобы она десять лет пролежала на складе, а потом его заряда хватило бы на работу аппаратуры. Поэтому используется так называемая ампульная батарея – химический источник тока одноразового применения. Он действительно вырабатывает большой ток – вот только длительность его работы примерно 30-45 секунд. За это время стрелок должен найти цель, захватить ее и произвести пуск.

    Однако вертолет или штурмовик появляются зачастую неожиданно и очень близко. Стрелок должен проделать все операции по подготовке пуска буквально за секунды. А ведь вертолет сам порою открывает огонь, в это время прицеливающийся стрелок с ПЗРК вынужден стоять на открытом месте. Если еще стрелку «показалось» – услышал шум приближающегося вертолета, вставил совмещенный элемент питания и охлаждения, активировал... А вертолет прошел стороной и даже из-за деревьев не был виден. Израсходованный элемент питания нагревается так сильно (до 400 градусов у «Стингера)», что может повредить пусковой механизм, и его нужно срочно удалить.

    Украине также были обещаны французские комплексы «Мистраль». Его характеристики несколько лучше «Стингера», поскольку это более современная разработка. Заметным отличием является только использование разного вида опор – треног, или смонтированных на легких автомобилях, бронетранспортерах. Применение ПЗРК «с плеча» не предусмотрено.

    Проявились на Украине и не совсем традиционные комплексы. Прежде всего это широко разрекламированный британский «Старстрик». Классической боевой частью для зенитных управляемых ракет (ЗУР) являются осколочные. Однако англичане решили соригинальничать: они применили боевую часть, состоящую из трех суббоеприпасов – дротиков или копий.

    Это комплекс с лазерным наведением. Оператор производит поиск целей через оптический прицел. Далее включается лазерная подсветка, цель захватывается на автосопровождение, но оператор должен подслеживать за целью через прицел, чтобы она не вышла из сектора сканирования лазера. Ракета стартует и после разгона до скорости 3М от нее отделяются три дротика, не имеющие собственного двигателя, но снабженные микрорулями.

    И вот тут начинаются чудеса в описаниях. В рекламных материалах производителя сказано: после разведения копья выстраиваются в треугольный боевой порядок вокруг лазерного луча. В суббоеприпасах в таком случае нужно иметь приемники и ответчики лазерного излучения. Учтем, что ракета имеет огромную по меркам такого оружия скорость – 1300 м/с. При таких условиях практически невозможно обеспечить маленькую ближнюю границу зоны поражения. В ТТХ она заявлена 500 м, но технически это маловероятно.

    Далее. Наведение осуществляется самым примитивным методом, который обеспечивает наихудшую траекторию полета ЗУР с наибольшими потребными перегрузками – гордиться нечем. Заявленная невероятно высокая вероятность поражения цели одной ракетой – 0.96 – является, скорее всего, завышенной рекламной цифрой.

    Кроме того, Израиль пообещал Украине универсальный ракетный комплекс Spike NLOS – MR. При его описании вспоминается старый анекдот про утку, которая многое умеет, а именно бегать, прыгать, плавать, нырять, даже летать, но все это делает плохо. Худшие характеристики всех элементов – классический пример того, что называется «цена универсальности». Этот комплекс разрабатывался как противотанковый, но потом рачительные хозяева решили нагрузить его и задачами ПВО. Зачем ПЗРК тандемная кумулятивная БЧ? Крайне низкая скорость 180 м/с? Скорее всего, реальная эффективность этого комплекса в борьбе с воздушными целями может быть проявлена только при обстреле вертолетов в режиме висения.

    Как российская авиация, самолеты и вертолеты, противодействуют всем этим видам оружия? Сразу же вспоминаются тепловые ловушки (правильное название ЛТЦ, ложные тепловые цели) – и да, это первый и обязательный метод. Однако далеко не единственный.

    Прежде всего ПЗРК заставляют авиацию «расслоиться». Часть ее поднимается на высоты, недоступные ракетам ПЗРК. Но это приемлемо для бомбардировщиков, истребителей и то только в районах, где нет ЗРК средней и большой дальности. Штурмовикам же и вертолетам в любом случае приходится действовать на предельно малых высотах. Для них разрабатываются и уже применяются бортовые комплексы обороны.

    В его состав, например, входит оптико-локационная станция (ОЭЛС), или специальный УФ-пеленгатор – он определяет момент и направление пуска ракет ПЗРК. Станция оптико-электронного подавления может отклонять зенитные ракеты, используя излучение лазера или специальных (например, цезиевых) ламп. Но главный метод противодействия ПЗРК – специальная тактика действий боевой авиации. Не раскрывая всех подробностей, можно упомянуть некоторые очевидные приемы.

    Во-первых, необходимо лишать стрелков ПЗРК времени на изготовку, захват цели и пуск ракеты. Для этого летчики действуют на предельно малых высотах, используя складки местности. Следует широко применять демонстративные и отвлекающие действия. Например, в случае, когда вертолет едва появился, «подразнил», заставил активировать ПЗРК – но в зону поражения так и не вошел. Повторная активация комплекса будет еще какое-то время невозможна, кроме того, ему понадобится новая батарея.

    Во-вторых, экипажи должны прикрывать друг друга. Стрелок ПЗРК, по которому ведется огонь, вряд ли сможет эффективно навести ракету на цель. В-третьих, авиация должна применять оружие с дальностью пуска, превышающей дальность поражения ПЗРК.

    ПЗРК является реальной опасностью для авиации на малых и предельно малых высотах. Но комплексное применение технических средств и тактических приемов, плюс надежность самой техники позволяют снижать потери. Это подтверждает военная статистика – она говорит о том, что для одного попадания в цель расходуется семь зенитных ракет. При том, что попадание не тождественно поражению – мы неоднократно видели, что даже поврежденные машины наши летчики доводят до аэродрома базирования.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •