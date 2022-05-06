Как ВКС России справиться с украинскими ПЗРК

Десятки тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) отправил Запад украинским войскам. Предполагается, что это оружие должно лишить российскую военную авиацию преимущества в воздухе. Как устроены эти системы, в чем сложности применения «Стингеров» и каким образом российские летчики могут противодействовать им?

Впервые советская авиация столкнулась с ПЗРК во время войны в Афганистане. По иронии судьбы противником оказался наш же советский комплекс «Стрела-2», который получил боевое крещение в ходе египетско-израильской «войны на истощение». Он широко поставлялся многим государствам и неудивительно, что попал и в руки в том числе моджахедов.

С вражеским ПЗРК – переносным зенитным ракетным комплексом FIM-92 Stinger (жало) – авиация СССР столкнулась там же 25 сентября 1986 года. О передаче американцами такого оружия моджахедам было известно. Но первое применение с поражением из засады двух наших вертолетов при заходе на аэродром Джелалабада оказалось тем не менее неожиданным. В тот день мы потеряли трех летчиков и два Ми-8МТ.

Теперь США вновь поставляют «Стингеры», предназначенные для борьбы с российской боевой авиацией – на этот раз Украине. 7 марта США объявили, что вместе с союзниками по НАТО отправили на Украину 2000 «Стингеров». А в конце апреля было заявлено, что США и союзники отправили Киеву 25 тысяч зенитно-ракетных комплексов – прежде всего, стоит полагать, переносных. Разумеется, речь идет не только о «Стингерах» (их всего произведено за всю историю около 11 тысяч), скорее всего, это в значительной мере опять же «Стрелы» и «Иглы» советского производства.

Однако эти поставки не так значительны на фоне того, что получила сама Украина при разделе имущества Советского Союза – десятки тысяч ПЗРК «Стрела-2М» и «Игла-1». Поскольку некоторые элементы их производились на заводе «Арсенал» в Киеве, то она смогла организовать выпуск усовершенствованных комплексов «Стрела-2ММ». Наладила производство всех компонентов вплоть до ракетного топлива.

Чтобы понять, насколько опасны подобные комплексы, прежде всего рассмотрим, что представляет собою ПЗРК. Это переносной (в шутку говорят – плечевой) зенитный ракетный комплекс, который может применять один стрелок или оператор. Известно, что это оружие небольшой дальности и высоты действия. Но мало кто представляет, насколько небольшой. Вот таблица ТТХ четырех западных и двух старых советских комплексов, которые могут противодействовать российским ВКС в ходе специальной военной операции.

Приведенные параметры скорее способны запутать. К примеру, два самых ходовых – дальность и высота. Если в ТТХ ПЗРК указаны для Starstreak соответственно 7 и 5 км, то это не значит, что он сможет достать цель на расстоянии 7 км от стрелка и на высоте 5 км одновременно. 7 км – это наклонная дальность. То есть гипотенуза прямоугольного треугольника с катетом 5 км. Таким образом, расстояние от стрелка по горизонту в этом случае будет 4,9 км. Обычный рекламный прием оружейников, когда в одном списке ТТХ указывается, например, максимальная дальность и максимальная боевая нагрузка, а эти два параметра одновременно реализовать невозможно.

Есть и другие тонкости – на максимальной высоте может быть поражена не каждая цель, а только не маневрирующая или тихоходная. Кроме того, каждый ПЗРК оснащен элементом питания и совмещенным с ним баллоном со сжатым или жидким газом. Этот элемент является еще одним сильно ограничивающим возможности комплекса фактором. Для повышения чувствительности инфракрасной матрицы ГСН ее приходится сильно охлаждать. Делается это жидким аргоном – в «Стингерах», сжатым азотом – в «Стрелах» и так далее.

Но для работы и пускового механизма, и бортовой аппаратуры нужен источник электропитания. Розетки в поле нет. Никакой «энерджайзер» нельзя вставить в ракету на заводе так, чтобы она десять лет пролежала на складе, а потом его заряда хватило бы на работу аппаратуры. Поэтому используется так называемая ампульная батарея – химический источник тока одноразового применения. Он действительно вырабатывает большой ток – вот только длительность его работы примерно 30-45 секунд. За это время стрелок должен найти цель, захватить ее и произвести пуск.

Однако вертолет или штурмовик появляются зачастую неожиданно и очень близко. Стрелок должен проделать все операции по подготовке пуска буквально за секунды. А ведь вертолет сам порою открывает огонь, в это время прицеливающийся стрелок с ПЗРК вынужден стоять на открытом месте. Если еще стрелку «показалось» – услышал шум приближающегося вертолета, вставил совмещенный элемент питания и охлаждения, активировал... А вертолет прошел стороной и даже из-за деревьев не был виден. Израсходованный элемент питания нагревается так сильно (до 400 градусов у «Стингера)», что может повредить пусковой механизм, и его нужно срочно удалить.

Украине также были обещаны французские комплексы «Мистраль». Его характеристики несколько лучше «Стингера», поскольку это более современная разработка. Заметным отличием является только использование разного вида опор – треног, или смонтированных на легких автомобилях, бронетранспортерах. Применение ПЗРК «с плеча» не предусмотрено.

Проявились на Украине и не совсем традиционные комплексы. Прежде всего это широко разрекламированный британский «Старстрик». Классической боевой частью для зенитных управляемых ракет (ЗУР) являются осколочные. Однако англичане решили соригинальничать: они применили боевую часть, состоящую из трех суббоеприпасов – дротиков или копий.

Это комплекс с лазерным наведением. Оператор производит поиск целей через оптический прицел. Далее включается лазерная подсветка, цель захватывается на автосопровождение, но оператор должен подслеживать за целью через прицел, чтобы она не вышла из сектора сканирования лазера. Ракета стартует и после разгона до скорости 3М от нее отделяются три дротика, не имеющие собственного двигателя, но снабженные микрорулями.

И вот тут начинаются чудеса в описаниях. В рекламных материалах производителя сказано: после разведения копья выстраиваются в треугольный боевой порядок вокруг лазерного луча. В суббоеприпасах в таком случае нужно иметь приемники и ответчики лазерного излучения. Учтем, что ракета имеет огромную по меркам такого оружия скорость – 1300 м/с. При таких условиях практически невозможно обеспечить маленькую ближнюю границу зоны поражения. В ТТХ она заявлена 500 м, но технически это маловероятно.

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Далее. Наведение осуществляется самым примитивным методом, который обеспечивает наихудшую траекторию полета ЗУР с наибольшими потребными перегрузками – гордиться нечем. Заявленная невероятно высокая вероятность поражения цели одной ракетой – 0.96 – является, скорее всего, завышенной рекламной цифрой.

Кроме того, Израиль пообещал Украине универсальный ракетный комплекс Spike NLOS – MR. При его описании вспоминается старый анекдот про утку, которая многое умеет, а именно бегать, прыгать, плавать, нырять, даже летать, но все это делает плохо. Худшие характеристики всех элементов – классический пример того, что называется «цена универсальности». Этот комплекс разрабатывался как противотанковый, но потом рачительные хозяева решили нагрузить его и задачами ПВО. Зачем ПЗРК тандемная кумулятивная БЧ? Крайне низкая скорость 180 м/с? Скорее всего, реальная эффективность этого комплекса в борьбе с воздушными целями может быть проявлена только при обстреле вертолетов в режиме висения.

Как российская авиация, самолеты и вертолеты, противодействуют всем этим видам оружия? Сразу же вспоминаются тепловые ловушки (правильное название ЛТЦ, ложные тепловые цели) – и да, это первый и обязательный метод. Однако далеко не единственный.

Прежде всего ПЗРК заставляют авиацию «расслоиться». Часть ее поднимается на высоты, недоступные ракетам ПЗРК. Но это приемлемо для бомбардировщиков, истребителей и то только в районах, где нет ЗРК средней и большой дальности. Штурмовикам же и вертолетам в любом случае приходится действовать на предельно малых высотах. Для них разрабатываются и уже применяются бортовые комплексы обороны.

В его состав, например, входит оптико-локационная станция (ОЭЛС), или специальный УФ-пеленгатор – он определяет момент и направление пуска ракет ПЗРК. Станция оптико-электронного подавления может отклонять зенитные ракеты, используя излучение лазера или специальных (например, цезиевых) ламп. Но главный метод противодействия ПЗРК – специальная тактика действий боевой авиации. Не раскрывая всех подробностей, можно упомянуть некоторые очевидные приемы.

Во-первых, необходимо лишать стрелков ПЗРК времени на изготовку, захват цели и пуск ракеты. Для этого летчики действуют на предельно малых высотах, используя складки местности. Следует широко применять демонстративные и отвлекающие действия. Например, в случае, когда вертолет едва появился, «подразнил», заставил активировать ПЗРК – но в зону поражения так и не вошел. Повторная активация комплекса будет еще какое-то время невозможна, кроме того, ему понадобится новая батарея.

Во-вторых, экипажи должны прикрывать друг друга. Стрелок ПЗРК, по которому ведется огонь, вряд ли сможет эффективно навести ракету на цель. В-третьих, авиация должна применять оружие с дальностью пуска, превышающей дальность поражения ПЗРК.

ПЗРК является реальной опасностью для авиации на малых и предельно малых высотах. Но комплексное применение технических средств и тактических приемов, плюс надежность самой техники позволяют снижать потери. Это подтверждает военная статистика – она говорит о том, что для одного попадания в цель расходуется семь зенитных ракет. При том, что попадание не тождественно поражению – мы неоднократно видели, что даже поврежденные машины наши летчики доводят до аэродрома базирования.