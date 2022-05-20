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20 мая, пятница  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Кто придумал миф об угрозе глобального голода

За последнее время пшеница рекордно подорожала URA.RU/TASS
Цены на пшеницу резко растут, в западных странах и даже ООН называют Россию виновницей глобальной продовольственной катастрофы. А все потому, что ВМФ РФ якобы блокирует украинские порты, переполненные зерном. Кому на самом деле угрожает голод и каковы реальные причины продовольственного ажиотажа? Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Как Су-27 спас российскую авиацию

Первый прототип машины, которую мы сегодня называем Су-27, носил наименование Т-10 Mike1979 Russia/Wikipedia
45 лет тому назад, 20 мая 1977 года в СССР состоялся первый полет прототипа тяжелого истребителя 4-го поколения с шифром Т-10. Теперь мы знаем его как Су-27. Разработка этой машины стала началом целой эпохи в советской (российской) боевой авиации. Но этим значение этого поистине выдающегося самолета не ограничивается.  Подробности...
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США раскалывают антироссийский фронт Запада

Лидеры Турции и Венгрии не дают полностью сомкнуть западный антироссийский фронт Attila Volgyi/Imago/ТАСС
Среди западных элит все чаще звучат заявления о том, что надо наказывать страны, не полностью разделяющие антироссийский настрой Брюсселя и Вашингтона. Речь идет прежде всего о Турции и Венгрии. Однако усиление давления на государства с независимой внешней политикой может завести Запад совсем не туда, куда ему хочется. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...
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Киев сдает свою нацистскую элиту, как стеклотару

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою. Подробности...
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Почему для России важно поддерживать осколки СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В ситуации обострения вокруг Приднестровья неизбежно встает вопрос: что представляет этот анклав для России – осколок былого влияния или форпост национальной внешней политики? Подробности...
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Как Су-27 спас российскую авиацию

    Первый прототип машины, которую мы сегодня называем Су-27, носил наименование Т-10
    		   20 мая 2022, 08:26
    Фото: Mike1979 Russia/Wikipedia
    Текст: Михаил Большаков

    45 лет тому назад, 20 мая 1977 года в СССР состоялся первый полет прототипа тяжелого истребителя 4-го поколения с шифром Т-10. Теперь мы знаем его как Су-27. Разработка этой машины стала началом целой эпохи в советской (российской) боевой авиации. Но этим значение этого поистине выдающегося самолета не ограничивается.

    Опыт воздушной войны во Вьетнаме, где в воздухе столкнулись две лучших на тот момент школы военного авиастроения – советская и американская, показал ограниченность возможностей истребителей доминирующего на тот момент 3-го поколения истребителей.

    В гонке за четвертым поколением

    В начале 1970-х годов требования к истребителям обычно выстраивались без каких-либо определенных стандартов, но, скорее – с учетом возможностей собственной техники и достижений конкурентов. Сверхзвуковая истребительная авиация еще переживала начальный этап бурного развития, на котором, казалось, были «открыты все пути».

    К существовавшему на тот момент «3-му поколению» теперь, задним числом, отнесли первые серийные истребители, способные долгое время, на протяжении десятков минут, удерживать сверхзвуковую скорость, несущие на борту собственные полноценные радары и богатый набор датчиков, высокоманевренные и многоцелевые. Сам «зоопарк» машин 3-го поколения получился достаточно пестрым. Сюда вошли и первые платформы вертикального взлета и посадки, такие как британский «Харриер», равно как и первые истребители, способные применять вооружение, действующее за пределами поля видимости. Типичными представитями 3-го поколения стали американский McDonnell Douglas F-4 Phantom, советский МиГ-23 и французский Dassault Mirage III.

    4-е поколение изначально мыслилось как эволюционное развитие, предыдущего, третьего. Причем, понятное дело, тогда, в 1970-е годы, никто и не предполагал, что это поколение машин станет доминирующим в мире на добрых полвека – разрабатываемые машины считались лишь очередным, в общем-то небольшим «шагом вперед».

    Самолеты 4-го поколения получили системы управления по проводам, исключив из конструкции самолета громоздкие механические и гидравлические приводы. Их главным качеством стала сверхманевренность, которая была «куплена» за счет аэродинамической нестабильности – в их конструкции стала преобладать неустойчивая аэродинамическая схема.

    Эти машины получили индикаторы на лобовом стекле пилота, была проведена широкая компьютеризация всех узлов и агрегатов, а доплеровские радары и фазированные решетки стали обязательными агрегатами систем обнаружения. Кроме того, самолеты 4-го поколения могли достигать скоростей в вдвое больших скорости звука.

    Су-27 против F-15

    Основным конкурентом Су-27 на тот момент был уже пошедший в серию американский McDonnell Douglas F-15 Eagle, ставший первым в мире истребителем 4-го поколения. Разработка этого самолета была завершена еще в 1972 году, а в эксплуатацию он был передан в 1976 году. В 1979 году «Орлы» получили первое боевое крещение, успешно сбив четыре старых сирийских истребителя МиГ-21 в небе над Ливаном.

    В ответ в СССР было решено развернуть работы по своему перспективному истребителю по завоеванию господства в воздухе. Для этого в Советском Союзе была принята в 1969 году программа разработки перспективного фронтового истребителя (ПФИ) на конкурсной основе, к которой были привлечены три конструкторских бюро – Сухого, Яковлева и Микояна. Техническое задание на вновь создаваемую машину было ориентировано на превосходство над F-15, а основным методом завоевания превосходства в воздухе предполагался ближний маневренный бой.

    Скажем сразу – в дальнейшей истории реальных боев между F-15 и Су-27 так и не случилось, однако косвенно можно сказать, что «задание партии» было выполнено: в 1990-х годах, на фоне потепления в отношениях между Россией и США, эти две машины столкнулись в учебных боях.

    В августе 1992 года летчики Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС посетили с дружеским визитом американскую авиабазу Лэнгли, а в сентябре того же года американские пилоты нанесли ответный визит в Липецк. Были организованы «совместные маневрирования» самолетов F-15D и Су-27УБ, по результатам которых Су-27 одержали победу с «сухим» счетом. Однако американская сторона никогда официально не признавала и не комментировала результаты этих учебных боев.

    Впрочем, в 1972 году боевые возможности F-15 были еще до конца неизвестны, а проекты КБ Сухого, Микояна и Яковлева конкурировали между собой. В 1972 году прошли два научно-технических совета, по результатам которых проекты Як-45 и Як-47 выбыли из конкурса. Проект КБ Микояна, будущий МиГ-29, оказался совершенно другим истребителем, поэтому руководство «фирмы» Микояна вышло с предложением разделить программу ПФИ и создавать параллельно два истребителя – тяжелый и легкий, с максимальной унификацией оборудования.

    Тяжелый, но сверхманевренный

    Для прототипа Т-10, который впоследствии станет известен как Су-27, была выбрана схема с интегральной компоновкой, в которой крыло и фюзеляж самолета представляют собой единую аэродинамическую поверхность. Такая схема обеспечила максимальную подъемную силу и дала дополнительную устойчивость на нестабильных режимах полета. Кроме того, на Т-10 было применено крыло с криволинейной передней кромкой и развитым корневым наплывом, что давало самолету преимущество для полета на сверхзвуке. Сдвоенные кили вертикального оперения были размещены на верхних поверхностях мотогондол.

    В качестве силовой установки был выбран турбореактивный двигатель с форсажной камерой АЛ-21Ф-3 конструкции ОКБ-165 А. М. Люльки. Два таких двигателя выдавали на форсаже больше 22 тонн тяги, что позволяло новому самолету КБ Сухого творить чудеса в воздухе, включая все существующие фигуры высшего пилотажа и даже создавая новые, такие как ставшая впоследствии знаменитой «Кобра».

    При выполнении «Кобры» самолет, не изменяя направления движения, энергично задирает нос, увеличивая угол атаки до 120°, некоторое время летит хвостом вперед, а затем быстро возвращается в горизонтальное положение. В исполнении «Кобры» есть и прикладной смысл – многие радары «теряют» такие цели, практически неподвижные относительно радарного луча, что позволяет использовать «Кобру» для борьбы с системами ПВО. Также этот маневр применим для ухода от преследования: преследующий Су-27 противник проскакивает вперед и становится удобной мишенью для атаки.

    Другим уникальным маневром Су-27 стала «Чакра Фролова», названная в честь летчика-испытателя Евгения Фролова. При выполнении этого маневра самолет с набором высоты одновременно уменьшает скорость и из этого положения делает «мертвую петлю» на очень малых скоростях полета, доводя угол атаки до 360°, то есть практически разворачиваясь вокруг своего хвоста! Такой маневр также имеет прикладное значение для воздушного боя.

    Интересно, что учебные воздушные бои показали полное превосходство тяжелого Су-27 над своим изначальным конкурентом – МиГ-29. Дело в том, что за счет лучшей маневренности и тяговооруженности на виражах Су-27 заходит в хвост МиГу через полтора-два круга, что неожиданно для машины с гораздо большим весом, чем у легкого МиГ-29.

    Где отличились Су-27?

    Основной опыт равных боев в реальных условиях у Су-27 был как раз против МиГов. В 1999-2000 годах несколько Су-27 принимали участие в эфиопо-эритрейской войне в составе ВВС Эфиопии. В воздушных боях они сбили 3 эритрейских МиГ-29 и серьезно повредили еще одну машину, впоследствии списанную на земле, не понеся никаких потерь.

    В новейшее время Су-27 тоже участвовали в боевых действиях. В частности, 7 мая 2022 года ВВС Украины совершили бомбардировку российских войск на острове Змеиный двумя Су-27, чья работа попала на камеры БПЛА Bayraktar TB2. Однако такое использование Су-27 в качестве фронтового бомбардировщика дорого стоило Украине: за время неудачного вторжения на остров Киев потерял не менее 4-х единиц Су-27, сбитых, скорее всего, российским ПВО. Еще один украинский Су-27 был сбит российскими комплексами ПВО над Киевом 25 февраля, а еще два были потеряны украинскими ВВС на аэродромах под Житомиром и Кропивницким (Кировоградом) от ударов высокоточного оружия.

    Самолеты Су-27 неоднократно использовались ВВС и ВКС России, причем весьма успешно. Так, 5 октября 1992 года четверка российских Су-27 пресекла высадку грузинского подкрепления из трех десантных вертолетов в Гантиади, принудив их к посадке. Кроме того, Су-27 широко используется Россией как истребитель-перехватчик – только за последнее десятилетие истребителями Су-27 и Су-30 было перехвачено более 500 самолетов-разведчиков.

    В Сирии российские истребители Су-27СМ3 совершают боевые вылеты против объектов террористов на территории страны в ходе продолжающейся гражданской войны, показывая уместность их применения в качестве фронтового бомбардировщика. В настоящее время Су-27 состоят на вооружении у 13 стран, а в США несколько Су-27, приобретенных на Украине, находятся в частном пользовании. Впрочем, это чистая условность – эти машины входят в эскадрилью «Агрессоры», которая постоянно используется американскими летчиками для отработки действий против вероятного противника. Так что даже через полвека после своего первого полета Су-27 воспринимается странами НАТО как грозный противник.

    Однако значение Су-27 гораздо больше, чем просто великолепная боевая машина. Су-27, прежде всего, стал базовой платформой для развития целого семейства тяжелых истребителей с собственными особенностями и специализациями - Су-30, Су-33, Су-34, Су-35. Популярность этой машины высоко оценили зарубежные заказчики, различные версии Су-27 и Су-30 активно экспортировались. По сути, именно Су-27 и его модификации (например, Су-30МКИ) позволили спасти отечественный военный авиапром в тяжелейшие 1990-е годы. Продажа сотен этих машин принесла российским заводам десятки миллиардов долларов и укрепила престиж русского оружия во всем мире. Первоначальный Су-27 постепенно уходит на пенсию, но гораздо более совершенные машины, созданные на его платформе, скорее всего, будут служить России еще долгие годы.


     
     
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