Су-27 отразили налет «противника» на Калининградскую область

H&M, Zara и Adidas призвали исключить из перечня системообразующих организаций

Российские структуры H&M, Inditex и LPP больше не должны находиться в перечне системообразующих организаций России, заявил замглавы статс-секретарь – замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Мерами господдержки... могут пользоваться системообразующие организации при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность в России, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме», – передает РИА «Новости» его слова.

В связи с этим Евтухов назвал нецелесообразным нахождение указанных предприятий «в перечне системообразующих организаций российской экономики».

Отмечается, что в перечень включены такие бренды, как H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay).

Ранее Евтухов заявлял, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.