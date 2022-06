США сделали из Украины гигантский испытательный полигон Конфликт Зеленского с ВСУ перестал был внутренним делом Украины 3 июня 2022, 22:30

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Текст: Алена Задорожная,

Дарья Волкова,

Артур Приймак

Между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Зеленский никак не мешает планам Польши «оттяпать» Западную Украину, что и вызывает справедливое негодование в Генштабе, пояснил Лукашенко. Но ссора возникла, судя по всему, еще месяц назад: первые сообщения о ней поступили после неудачной высадки десанта ВСУ на остров Змеиный. Грозит ли Украине военный переворот? Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт, сообщил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Польша – вы видите – и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что Западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», – цитирует БелТА президента. Лукашенко добавил, что это вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать. «Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», – напомнил он. «О назревшем конфликте между Зеленским и украинскими генералами говорит не кто иной, как президент Лукашенко, у которого есть своя агентура и разведслужба. Значит, что у него есть реальные основания для таких суждений», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов. «Как мне кажется, там дело связано не только с тем, что Польша пытается взять под контроль Западную Украину, а Киев этому не препятствует. Скорее всего, конфликт обусловлен еще и общим недовольством украинских военных тем, как Зеленский и его команда вмешиваются в происходящее на театре военных действий по рекомендациям иностранных кураторов», – полагает эксперт. «По многочисленным свидетельствам тех, кто находится на линии фронта, мы знаем, что украинские офицеры и солдаты далеко не всегда согласны с тактикой, которой придерживается Зеленский. Они говорят о том, что у них нет снабжения, но командование снова и снова бросает их в бой. Военные там сотнями гибнут и ничего с этим сделать не могут», – отметил он. «Поэтому есть все основания полагать, что в руководстве Украины между президентом и генералами ВСУ происходит реальное противостояние», – подчеркнул Баширов. Как известно, с конца мая Telegram-каналы и YouTube забиты видеообращениями украинских подразделений к своему командованию и Владимиру Зеленскому. Солдаты жалуются на условия службы и открыто отказываются выполнять приказы и идти в бой. Так, солдаты 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ, генералу Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи. «О том, что между Польшей и Украиной не будет границы, ранее говорил польский президент Анджей Дуда. Но в это же время на востоке Украины националисты гибнут пачками. И выясняется: той страны, за которую они сражались, в скором времени просто не останется. Конечно, у них возникают вопросы, нужна ли кому-то теперь эта самая Украина», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Это главная причина конфликта, который нарастает у Зеленского с его же собственной армией, убежден эксперт. «Даже с учетом того информационного вакуума, в котором находятся украинские солдаты, какие-то сообщения по поводу предстоящего захвата Западной Украины до них все же доходят», – отметил он. Однако, несмотря на все более напряженную обстановку в коридорах власти Киева, «свержения власти ожидать не стоит», полагает эксперт. «Пока Зеленский нужен Западу, его будут охранять всеми силами. Просто потому, что нет больше такой марионетки, готовой выполнять все приказы. Ни рядовым военным, которые сейчас находятся на фронте, ни генералам в Генштабе просто не дадут устроить переворот», – прогнозирует Леонков. Однако, несмотря на все более напряженную обстановку в коридорах власти Киева, «свержения власти ожидать не стоит», полагает эксперт. «Пока Зеленский нужен Западу, его будут охранять всеми силами. Просто потому, что нет больше такой марионетки, готовой выполнять все приказы. Ни рядовым военным, которые сейчас находятся на фронте, ни генералам в Генштабе просто не дадут устроить переворот», – прогнозирует Леонков. Собеседник также обратил внимание на историю с островом Змеиный, которая произошла в начале мая. По словам Леонкова, попытка высадки украинского десанта на этот остров «стала ярким примером того, насколько сложные отношения у Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным». «В отличие от Зеленского, который беспрекословно слушает западных кураторов, Залужный отвечает за реальное положение дел на фронте. И он видит такое, что Зеленскому никогда и не снилось. Главком прекрасно знал, что затея со Змеиным окажется провальной. И он говорил об этом президенту. Но Зеленский все равно настоял», – пояснил эксперт. «Проблема Украины в том, что в кресле президента сидит профессиональный актер, который пытается играть роль главы государства, но при этом ничего не смыслит ни в политике, ни в военном деле», – подытожил Леонков. Как сообщал в начале мая РИА «Новости»источник в российских силовых структурах, атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, несмотря на возражения украинского Генштаба. «Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться «медийного результата» к 9 Мая. По уже подтвержденной информации, Валерий Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции», – сообщал источник. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия устроила Украине «показательную порку» на острове Змеиный. Российские войска тогда отбили несколько попыток штурма. Как сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, ВСУ потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и более 50 человек личного состава. На ваш взгляд Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину? Да

Нет

Как отмечал в конце мая «МК», главком ВСУ Залужный набирает все больше популярности благодаря своим публичным призывам избегать ненужной гибели военных на фронте. Хотя именно Зеленский год назад назначил Залужного командовать ВСУ, сейчас их отношения складываются непросто. Так, сейчас главком, видя угрозу окружения и очередного военного провала в Донбассе, выступает за вывод группировки ВСУ из-под Северодонецка и Краматорска. Это прямо противоречит намерениям Офиса президента, который видит в отводе войск потерю политических очков. Летом прошлого года, когда Зеленский назначил Залужного главкомом, издание «Страна.уа» цитировало одного из сослуживцев только что назначенного главкома. Вот как отзывался о нем «полковник В.»: «Залужного в войсках не очень знают. Он больше в тени держался и не особо светился, на совещаниях не лез со своим мнением вперед. Острожный и педантичный, любит обставляться рапортами и отчетами на любой случай. Точно – не сторонник наступательной войны в Донбассе, явно понимает реальный расклад сил». Хотя Залужный и теперь предпочитает оставаться в тени, именно его американский журнал Time в этом году включил в список 100 самых влиятельных людей мира, помимо президента Зеленского. Крайне лестную сопроводительную статью о Залужном написал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. На эту тему Тем временем в украинской печати в последние недели создается культ личности Залужного – «железному генералу» посвящают отдельные статьи, песни и доброжелательные мемы. «Верю ли я ему? Только ему и верю!» – в таком тоне, например, отзывается о нем издание «Новини України та Світу». «Распространяются слухи, что провалы хотят переложить на руководство ВСУ и на главнокомандующего Залужного. План по дискредитации уже есть», – писал в мае сразу после фиаско на острове Змеиный колумнист «Украинской правды» Егор Фирсов, бывший глава Госэкологической инспекции, вступивший в подразделение территориальной обороны. «Здесь, где я сейчас работаю тактическим медиком, Залужный для военных – икона», – заявлял он. Часть киевских политологов, например, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко – даже попытались несколько сбить волну восторгов по поводу генерала Залужного. «У нас искусственно сложилось деление: «плохой» Офис президента Украины и «хорошие» ВСУ. Это приводит вот к чему. Недавно Россия ударила ракетами по полигону «Десна». 87 человек погибло. До этого дважды были удары по казармам в Николаеве и обстрел полигона под Яворовом. Везде десятки убитых. Вопрос – чья вина? Это ведь не Зеленский, и не Ермак заставляют на третьем месяце войны размещать солдат в одном месте. Это задача конкретных командиров – рассредоточить людей, чтоб по ним не было смысла стрелять дефицитной ракетой. Но убитые есть, а имен этих начальников мы не слышим. Более того – мы вообще не слышим ничего внятного от армии по этому поводу. Называет цифру убитых и берет на себя негатив Зеленский, а не Залужный», – сетовал в конце мая на своем YouTube Романенко. Киевский политолог также выразил недовольство тем, что лично на Зеленского сыплется вся критика за сдачу в плен «азовцев» в Мариуполе и за то, что российская армия 24 февраля беспрепятственно прошла по мосту в Чонгаре Крыма и молниеносно заняла Херсон. «Точно так же на Зеленского валится весь негатив по Мариуполю. Точно так же все здравомыслящие люди понимают, что не Зеленский лично должен взрывать мост через Чонгар. Армии нужна вся наша поддержка. Но есть очевидные вещи, из которых должны быть сделаны выводы, есть эпизоды, которые должны быть проговорены. Есть конкретные фамилии. Мы о них ничего не знаем», – прозрачно намекает Романенко на армейское командование. Точно оценить уровень личной популярности Залужного среди военных и в целом среди рядовых украинцев можно только по результатам социологических исследований, предупреждает Баширов. «Вместе с тем есть факты, которые помогают увидеть отличие Залужного от Зеленского. Главком ВСУ не раз призывал по возможности избегать ненужной гибели военных в Донбассе, тогда как Зеленский заставляет их «стоять до конца», – напомнил бывший премьер ЛНР. Между Зеленским и Залужным в самом деле назрел невидимый, но ощутимый конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. «Никогда не служивший в армии Зеленский ревностно смотрит на то, как растут рейтинги у генерала Залужного. Тот обладает среди военных куда большим авторитетом, чем президент Украины», – считает он. Соперничество между Зеленским и Залужным отчасти раздувает и Вашингтон, полагает Журавко. «Сейчас все зависит от американцев. В частности, от того, как у США пойдут в этом плане переговоры с Польшей. Польша уже залезла на Украину, фактически начала подбирать под себя запад – Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Если Зеленский, как это было раньше, подпишет все бумаги об отторжении запада страны в пользу Польши, он станет не нужен», – пояснил Журавко. «Американцы никогда не кладут все яйца в одну корзину. Для них Залужный – конкурент Зеленского, подстраховка на случай провала президента. Сам Залужный это хорошо понимает. Поэтому путч в Киеве во главе с Залужным я бы не стал исключать», – подытожил бывший парламентарий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД