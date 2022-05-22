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22 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:51  |  vz.ru
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Зачем властям нужен сильный рубль

Российская валюта необычно укрепляется Silas Stein/dpa/ТАСС
Курс доллара в пятницу неожиданно опустился ниже 60 рублей. Этого мало кто допускал даже в самых смелых прогнозах. Считается, что слишком крепкий рубль невыгоден ни бюджету, ни экспортерам. И у Центробанка есть возможность развернуть тренд. Почему он этого не делает? Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
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Украина приняла польское «родство»

REUTERS
Киев и Варшава создают подобие Союзного государства – с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем и уравниванием прав граждан обеих стран-«сестер». Об этом было объявлено в Верховной раде Владимиром Зеленским, принимавшим в воскресенье польского коллегу Анджея Дуду. Эксперты допускают более активное участие поляков в боевых действиях против России на Украине. Каковы реальные цели новоявленных «родственников»? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Рука голода тянется на Украину с Запада

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Неудержимая продажа за рубеж пшеницы привела к тому, что в нынешнем году Украина будет закупать в Турции муку, изготовленную из украинского зерна, проданного туркам в 2021 году. Подробности...
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В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а котлы, артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...
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Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
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Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Украина приняла польское «родство»

    		    22 мая 2022, 20:48
    Фото: REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Варшава создают подобие Союзного государства – с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем и уравниванием прав граждан обеих стран-«сестер». Об этом было объявлено в Верховной раде Владимиром Зеленским, принимавшим в воскресенье польского коллегу Анджея Дуду. Эксперты допускают более активное участие поляков в боевых действиях против России на Украине. Каковы реальные цели новоявленных «родственников»?

    В воскресенье в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. В ходе выступления в Верховной раде, где присутствовал также украинский лидер Владимир Зеленский, Дуда призвал международное сообщество «требовать от России прекратить агрессию и полностью покинуть территорию Украины». Он добавил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, и два государства смогут отстраивать общее счастье.

    По словам политика, пришло время заключить новый польско-украинский договор о добрососедстве, а также соединить и улучшать железнодорожную и автомобильную инфраструктуры между двумя странами.

    Со своей стороны, Зеленский заявил, что Украина и Польша «разобрали хранилище прошлых противоречий» и собираются идти по одному совместному пути развития. «Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда», – отметил глава государства, добавив, что Украина «на самой передовой защищает не только себя, но и всю Европу».

    Политик назвал Украину и Польшу «сестрами», что и воплотится в двустороннем соглашении.

    «Сначала – относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза», – уточнил Зеленский.

    Также он анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров напомнил, что в Польше приняли закон для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли их к гражданам Польши – только без права голосования. «Соответственно, на Украине по инициативе Зеленского будет принят, скажем так, похожий закон», – отметил Никифоров.

    Впрочем, не все смотрят на вступление Украины в ЕС с таким оптимизмом – министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что это «не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет».

    Продержится ли новое «родство» Украины и Польши столько времени – вопрос. С двумя прошлыми «сестрами» Украина поссорилась и не преминула подчеркнуть это в уничтожении символов – в середине мая власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины.

    «Думаю, Украина и Польша создают прообраз союзного государства. Но, нужно понимать, что одним законом конституцию обеих стран не скорректируешь. Все будет зависеть от конституционных ограничений Украины и Польши. Не исключаю, что там есть статьи, которые смогут изменить законодательные органы обеих стран, а потом утвердят президенты, а есть статьи, в которые можно вносить поправки только на основании результатов референдума», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    По словам эксперта, Польше это нужно для ведения хозяйственной деятельности на территории Украины, а также для использования ее сухопутных транспортных коридоров в торговых целях. «Кроме того, Польша хочет использовать газовую инфраструктуру, работающую в западных регионах Украины, для прогонки по ней СПГ», – добавил собеседник.

    Что же касается военных целей, то, по словам эксперта, нужно будет смотреть на предметы двусторонних соглашений: потому что, например, разминирование территории является гуманитарной миссией, но потребует создания некоего военного объекта на Украине. «А мы знаем, что из такого объекта может вырасти база военно-технического обеспечения и так далее. Кроме того, если в законопроекте будет упоминаться разрешение полякам иметь оружие на территории Украины, то тут, конечно, речь идет о военном усилении», – заметил аналитик.

    Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство, считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    Политолог напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против России боевых действий – в том или ином виде.

    «В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве», – отметил аналитик.

    Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. «Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту», – сказал собеседник.

    «Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки «человеческого ресурса» в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тыс. человек», – добавил политолог.

    Существует и обратная точка зрения. «Никто не собирается в Польше воевать за Украину – Зеленский инициировал интеграцию, понимая, что юг страны потерян, и пока не поздно нужно отдать украинские западные территории под польский протекторат. Но в любом слиянии есть понятия «сильный актор» и «слабый актор», и кто есть кто, думаю, все понимают. Вероятно, Зеленский сам себя причисляет к шляхте и рассчитывает получить высокую должность на западной Украине», – пояснил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

    Аналитик напомнил, что Варшава давно мечтала создать Польское государство от Балтийского до Черного моря. «Кстати, это может вызвать обратную реакцию части населения Украины – и не только в Херсонской области. Не все на Украине захотят быть «холопами у панов», и это может грозить сильными выступлениями в западных регионах республики. Статус «оккупанта» простыми украинцами вскоре может быть пересмотрен в сторону другого – западного соседа», – спрогнозировал собеседник.

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