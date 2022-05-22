Зеленский назвал Украину и Польшу «сестрами»

Украина и Польша избрали один путь, на котором научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга, сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде по случаю визита в Киев президента Польши Анджея Дуды.

«Сегодня мы с Анджеем понимаем друг друга с полуслова. Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда. И неважно кириллица или латиница, неважно, как мы пишем «воля» и «независимость». Важно, что эти вещи украинцы и поляки говорят одинаково. И одинаково готовы их защищать. Украина делает это уже. На самой передовой. Защищает не только себя, но и всю Европу», – отметил Зеленский, передает «УНИАН».

По его мнению, поляки это знают, ценят, уважают, помогая Украине как братья и союзники. В частности, Польша является одним из лидеров не только в поддержке Украины, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру.

Он поблагодарил за поддержку всех поляков, назвав польские города, которые являются городами-побратимами украинских городов.

«Почти все наши города являются побратимами польских. Побратимами являются и наши народы. Сестрами являются наши страны. Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза», – добавил Зеленский.

Напомним, 12 мая власти Черниговской области начали процедуру ликвидации монумента «Три сестры», расположенного на границе России, Белоруссии и Украины. Монумент «Три сестры» у пограничного стыка границ России, Белоруссии и Украины был открыт 3 мая 1975 года и символизирует дружбу народов.

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