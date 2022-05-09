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Зачем Польша старается довести отношения с Москвой до войны

Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при полном попустительстве польских властей Алексей Бухчин/РИА Новости
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не смог возложить в День Победы цветы к мемориалу советским воинам. Он был обруган толпой украинцев и облит красной жидкостью. МИД назвал произошедшее курсом на «инкарнацию фашизма». Как это нападение скажется на двусторонних отношениях, которые долгое время пребывают в кризисе, и каковы шансы на то, что польскому послу в Москве придется паковать чемодан? Подробности...
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Как во время Великой Отечественной спасали важнейший военный символ

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    Нападение на Сергея Андреева в Варшаве произошло при полном попустительстве польских властей
    		   9 мая 2022, 18:20
    Фото: Алексей Бухчин/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Российский посол в Варшаве Сергей Андреев не смог возложить в День Победы цветы к мемориалу советским воинам. Он был обруган толпой украинцев и облит красной жидкостью. МИД назвал произошедшее курсом на «инкарнацию фашизма». Как это нападение скажется на двусторонних отношениях, которые долгое время пребывают в кризисе, и каковы шансы на то, что польскому послу в Москве придется паковать чемодан?

    В понедельник посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. В День Победы российская делегация ежегодно возлагает венки на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры. Изначально планировалось провести и шествие «Бессмертного полка», но российские дипломаты пошли навстречу польскому МИД, который не рекомендовал посольству устраивать памятную церемонию и шествие. По словам Андреева, польские дипломаты сослались на уголовный кодекс, который «запрещает пропаганду ненависти, войны, фашистского или тоталитарного строя».

    Андреев прибыл на кладбище на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа с украинскими флагами. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше. Люди выкрикивали антироссийские лозунги. Затем женщина облила посла красной жидкостью. В этот момент на площади не было полиции, отмечает ТАСС. Стражи порядка прибыли на место только через несколько минут после атаки и помогли дипломатам дойти до машины.

    Посол назвал произошедшее «какой-то дичью», «которая ничего общего с правилами цивилизованного поведения, которому так любят нас учить наши западные партнеры, в том числе и поляки, не имеет». «Это все можно было предвидеть, и полиция в конце концов появилась, но уже после того, как эта вакханалия раскрутилась», – заметил Андреев.

    По его мнению, «люди дичают под воздействием массированной украинской и западной пропаганды, дезинформационной войны, фейков». «Испортили нам святой праздник – День Победы. Но, как говорится, не дождутся», – сказал посол, пообещав заявить формальный протест.

    По словам Андреева, власти были уведомлены о планах посольства возложить цветы. «Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум. Что стоило обеспечить элементарный порядок? В конце концов выяснилось, что у полиции были силы наготове. Но подтянулись они поздновато. Это лишний раз говорит о том, как здесь относятся к правопорядку и его поддержанию», – сказал он.

    Сначала появились предположения, что посла облили краской, но это оказался сироп. «Никто из наших сотрудников особо не пострадал. За исключением сиропа, которым нас усиленно поливали», – сказал дипломат в эфире канала «Россия 24», добавив, что вещество было сладким на вкус.

    Между тем глава МВД Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение, отметив, что «польские власти не рекомендовали Андрееву возлагать цветы 9 мая в Варшаве». «Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – написал министр в Twitter.

    В свою очередь глава МИД Польши Збигнев Рау назвал нападение инцидентом, «достойным сожаления». Он отметил, что подобного не должно было произойти и добавил, что дипломаты пользуются особой защитой вне зависимости от политики, проводимой властями их стран.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что «поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо» и «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма». Правовую оценку факту нападения даст Следственный комитет России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства этого «циничного и противоправного поступка».

    Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич назвал нападение на Андреева провокацией в чистом виде.

    «Провокация исходила от гражданки Украины, но запрет на проведение мероприятия не означал то, что российский посол России не имеет права передвигаться по Варшаве. Безопасность посла обеспечивается не только сотрудниками посольства, но и принимающей стороной. Но почему-то полиции не оказалось рядом. Здесь явное совпадение украинской и польской позиции, желание двух стран создать еще один скандал», – считает Межевич.

    Однако Польша, уверен эксперт, не заинтересована в разрыве дипломатических отношений с Россией.

    «Но если польская сторона не даст исчерпывающих извинений, то возможно снижение отношений до уровня временного поверенного... Соответственно, польский посол в Москве соберет свой чемодан и поедет до Варшавы»,

    – пояснил собеседник.

    Политолог напомнил, что в прошлом дипломатических представителей СССР в Польше не только оскорбляли, но и убивали, как это произошло летом 1927 года с Петром Войковым. «Ситуация с Андреевым – не рядовая. Я предполагаю, что в Варшаве есть закрытый от нас внутренний дискурс о том, хочет ли Польша довести отношения с Москвой до войны или нет. Есть сторонники как первого предложения, так и второго», – предупреждает Межевич. 

    Он особо отметил, что польское общество более подвержено эмоциям, чем российское. На это накладывается моноэтническая составляющая польского общества. «Сейчас в Польше 95% поляков, поэтому пожар общественного мнения возникает там мгновенно от Люблина до Вроцлава, от Гданьска до Кракова. Я боюсь, что правящая партия «Право и справедливость» для сохранения собственной власти может спровоцировать локальный конфликт», – предположил Межевич. 

    Впрочем, военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов убежден, что инцидент будет исчерпан, если Польша принесет официальные извинения за нападение на Андреева. «Высокая политическая культура отличается от низкой политической культуры наличием возможности признать свою неправоту в том или ином случае. Польской дипломатии невыгодно отказываться от разговора, особо учитывая тот момент, что Польша откровенно попустительствует фашистским и человеконенавистническим, а также крайне неинтеллигентным выходкам в отношении наших дипломатов», – сказал Буранов.

    Историк напомнил, что за освобождение Польши отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. «Польские товарищи в количестве двух общевойсковых армий освобождали свою собственную территорию плечом к плечу с солдатами Красной Армии, вместе с нами брали Берлин. У людей сменилась парадигма, но рано или поздно все возвращается на круги своя», – подчеркнул собеседник. 

    В то же время Буранов отметил, что в России хорошо помнят историю в отличии от поляков. «Мы помним, что на похоронах польского маршала Пилсудского присутствовало высшее нацистское руководство. Мы помним, что стратегия Польши, по сообщениям разведки Красной Армии от 1938 года, была ориентирована на союз с Германией против СССР. Мы помним, что на территории Европы от нацистской оккупации в большей степени пострадал польский народ. И мы видим, что люди, которые не могут признать свои ошибки, не будут признавать их. Но уже сейчас сформированы альтернативные центры силы, которые помнят другой исход этих событий и не дают ему пропасть. Вся риторика современной Польши, даже основанная на фальсификации, обречена на провал, потому что в РФ остались архивы, ученые и историки, которые всегда буду говорить о правде», – подытожил Буранов.

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