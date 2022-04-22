Польша начала мстить советским солдатам на кладбищах

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22 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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Какой отдых ждет россиян в этом году

Крым может недосчитаться половины рекордного турпотока Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Вылететь на отдых за границу для россиян снова стало непростым и недешевым удовольствием. Российские регионы должны бы этому радоваться и готовиться к новым рекордам по посещаемости. Однако ситуация и у них оказалась неоднозначной. На туристическом рынке правят два прямо противоположных фактора. Один помогает внутреннему туризму, а другой – нет.  Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники Сергей Аверин/РИА Новости
После освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Парадоксально, но Киев при этом не только не приказывает этим силам отойти, но даже еще более укрепляет их. О чем идет речь и как можно объяснить иррациональное поведение украинского военного руководства? Подробности...
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Эстония открыла охоту на русских журналистов и правозащитников

Митинги в защиту российских правозащитников и журналистов проходят в Эстонии Vladimir Novikov/YouTube
Сам факт сотрудничества с российскими государственными организациями и отстаивание интересов русских соотечественников – теперь в Эстонии достаточное основание для того, чтобы бросить человека в тюрьму. Примером тому служит судьба журналистов и правозащитников, попавших под каток эстонских органов безопасности. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...
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Как русские остановили последнее наступление Гитлера

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года. Подробности...
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«Потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Реальных перспектив отказа Европы от российской нефти видится две. Плохая и очень плохая. Первая – скачок потребительских цен в странах ЕС. Вторая – «если Европа не станет покупать российскую нефть, обозленный Путин отключит ей газ». Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Польша начала мстить советским солдатам на кладбищах

    Снос советских памятников в Польше стал приоритетом внутренней политики государства
    		   22 апреля 2022, 23:00
    Фото: @ipngovplEng
    Текст: Артур Приймак

    Польские борцы с советским наследием использовали спецоперацию России на Украине как повод возобновить войну с памятниками воинам Красной армии. Местный институт национальной памяти обещает уничтожить все оставшиеся в стране мемориалы советским солдатам. Под угрозой оказываются даже памятники на военных кладбищах, которые ранее были защищены от «декоммунизации».

    В Польше «в торжественной обстановке» снесли памятники советским воинам-освободителям. Официально санкционированные акты вандализма имели место в разных концах страны – в городе Седльце на востоке, в Мендзыблоце на северо-западе и в поселке Гарнкарско на юго-западе. В Седльце прямо на месте сноса проходил брифинг президента Польского института национальной памяти Кароля Навроцкого. Он заявил, что местным властям следует «удалить из общественного пространства все имена и символы, которые все еще поминают людей, организации, события или даты, символизирующие коммунизм».

    «На штыках этих советских солдат в Польшу пришел советский тоталитаризм, который убивал Польшу и поляков до 1989 года», цитирует слова Навроцкого пресс-служба Института национальной памяти. «Настало время наверстать упущенное в этой области», – заявил Навроцкий.

    Памятник в Седльце, уничтоженный при участии Навроцкого, был поставлен в городе вскоре после освобождения Польши от нацистских оккупантов. Он изображал советского солдата в шинели и каске, с автоматом ППШ на груди. Перед сносом памятник солдату был намеренно облит красной краской. Центральная часть памятника в Мендзыблоце представляла собой гранитный валун на пьедестале из каменных блоков, воздвигнутый в честь 99 солдат Войска Польского и девяти красноармейцев, погибших в январе 1945 года. На памятнике в Гарнкарско была надпись «Вечная слава героям, павшим за честь и независимость Советской Родины». В конце марта был демонтирован монумент в населенном пункте Хржовице на юго-западе страны. Памятник был воздвигнут в 1949 году на месте гибели 620 бойцов 1-го Украинского фронта.

    Наряду с официально одобренным уничтожением монументов советским воинам, по стране прокатилась целая серия актов «самодеятельного» вандализма. В древней столице Польши – городе Гнезно – на обелиске в честь Красной армии неизвестные перекрасили пятиконечную звезду в цвета флага Украины. В городе Мальборке (бывшая Восточная Пруссия, близ границы с Калининградской областью) аналогичный мемориал был расписан ругательствами в адрес российского руководства. В соседнем городе Ольштын на памятнике нарисовали украинский флаг, а в Кошалине на Балтике монумент просто снесли.

    Нынешняя кампания по уничтожению памяти о воинах-освободителях Польши от нацизма – далеко не первая. Первая волна смены названий улиц и сноса монументов прошла сразу после распада СССР и соцлагеря, в начале 1990-х, когда еще было живо поколение, которое помнило о более чем 600 тысячах советских солдат, погибших в боях с гитлеровцами на польской земле. Но даже к концу 90-х в стране сохранилось около полутысячи советских памятников. К 2021 году их уже оставалось всего 112.  

    Свою лепту в наглядный пересмотр истории внес закон о «декоммунизации», принятый в 2017 году. Тогда особую роль получил упомянутый выше Польский институт национальной памяти (IPN) – эта структура выступает в качестве консалтингового агентства, которое и сейчас определяет, какие памятники пойдут под снос. В апреле в IPN заявляли о планах уничтожить около 60 мемориальных свидетельств социалистической эпохи. «В основном оставшиеся памятники стоят на кладбищах. Закон 2017 года о декоммунизации не распространяется на такие мемориалы», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Памятники на местах захоронений подпадают под военно-мемориальные соглашения, подписанные Москвой и Варшавой. «Но сейчас закон о декоммунизации будут трактовать расширительно, уже залезут на кладбища», – полагает Трухачев.

    Очевидно, что новые атаки на память о Второй мировой связаны с операцией по денацификации и демилитаризации, которая проходит сейчас на Украине. Истерию подпитывают слухи самого фантастического толка: например, о том, что экс-министр культуры России, ныне помощник президента и глава делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский якобы вел речь о сносе мемориала погибшим полякам в Катыни (Смоленская область).

    «В Польше из реального заявления Мединского услышали только то, что какие-то люди протестуют против наличия этого мемориала в России, требуют его снести. Остальное не услышали, так как не хотели услышать», – пояснил политолог Станислав Стремидловский, этнический поляк.

    Напомним, что помощник президента России в своем Telegram-канале прямо указал: Катынский мемориал – общее место памяти. «С каким бы презрением мы не относились к нынешним польским властям, сносящим памятники воинам-освободителям, сами мы – с мертвыми не воюем. Другая у нас культура», – подчеркнул Мединский.

    В Катыньском лесу расстреливали как поляков, так и советских граждан, напомнил Стремидловский. Советских захоронений в Катыни больше, чем польских, мемориал охраняется властями Польши и России совместно, подчеркнул собеседник. «Даже те польские эксперты и аналитики, которые пытаются быть объективными, говорят: «Да, Мединский сказал по Катыни то и то, но России доверять нельзя». Даже если Джо Байден заявит: «Россия – не такая плохая, как вы, поляки, думаете», боюсь, что Байдена в Польше не будут слушать», – отметил Стремидловский.

    Снос памятников не связан с тем, что на их месте будут строить экономически выгодные муниципалитетам объекты, считает Трухачев. «Там не будут строить торговые центры или что-то приносящее деньги. Скорее всего, поставят памятники Юзефу Пилсудскому, может, вообще ничего не поставят. Снос памятников – вопрос того, как в Польше понимают историческую справедливость и сохранение исторической памяти. Для Варшавы «советская оккупация» сменила гитлеровскую оккупацию. Варшава преследует свои цели, воспользовавшись нагнетанием международной обстановки против России», – сказал Трухачев.

    Стремидловский также указывает, что никогда в Польше не уничтожали советских памятников в девелоперских или других экономических целях. По словам эксперта, мэры многих польских городов некоторое время назад даже наоборот защищали эти памятники, считая их украшениями своих городов, символами польско-советского боевого братства.

    «Долгосрочная русофобская истерика – обычное состояние для Польши.

    Для того, чтобы такие истерики закончились, нужна смирительная рубашка. Чтобы надеть эту рубашку, нужно Польшей заняться всерьез. Нельзя считать, что Польша – прихвостень США, от которого ничего не зависит, как полагают многие в нашей стране. Польша – страна с почти 40-миллионным населением и 20-миллионной влиятельной диаспорой по всему миру», – считает Трухачев.

    «Некоторое время назад у муниципалитетов были возможности не исполнять решений Института нацпамяти по этим памятникам. В связи с Украиной IPN ужесточил свое давление на муниципалитеты. Польское информпространство сейчас сознательно подбирает все, что играет против России. Охотно эксплуатируется грязная пропаганда с Украины. Например, польские медиа полюбили украинские вбросы про то, что российские военные только на Украине в первый раз в жизни увидели стиральную машинку», – рассказывает Стремидловский.

    Эксперты также отмечают, что пересмотр «политики памяти» касается не только воинских мемориалов, но и отношения к истории нацистских концлагерей и к роли Красной армии в их освобождении. Причем этот пересмотр начался задолго до 24 февраля. В 2019 году российской делегации выделили последние ряды во время памятных мероприятий в лагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, сообщало РИА Новости. В январе 2020-го российскому послу в Польше не позволили выступить на мероприятиях, посвященных освобождению лагеря смерти советскими войсками. А в нынешний вторник дирекция музея-мемориала в Освенциме разместила на своих страницах в соцсетях откровенно фейковое сообщение из украинских источников о том, что в Мариуполе «из-за действий русских войск» умерла в муках 91-летняя женщина, очевидец Холокоста.

    Добавим, что подобная антироссийская мемориальная политика вошла в практику не только в Польше. В конце марта немецкий Фонд мемориалов концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора оповестил, что делегации из России и Белоруссии отказали в приглашении на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения Бухенвальда. А в начале этой недели стало известно – официальные представители России и Белоруссии не будут приглашены 15 мая на церемонию по случаю 77-й годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Австрии (где были замучены в том числе 35 тысяч советских граждан, в их числе – генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев).

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