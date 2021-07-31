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31 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Почему Россия проигрывает Украине борьбу за советское прошлое

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА Новости
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии Ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИД. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Елизавета II дала отпор Грете Тунберг

REUTERS/Toby Melville
Королева Великобритании тайно вмешалась в законодательный процесс, чтобы защитить свое имущество от посягательств со стороны поборников «зеленой энергии». Это вмешательство рискует стать историческим, и уже сейчас его превращают в скандал, хотя Елизавета II в прямом смысле слова работала по специальности и защищала интересы своей монархии в максимально тяжелое для нее время. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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В неудачах «Боинга» опять виновата Россия

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
После неудачного полета, который закончился провалом, и полутора лет исправления ошибок, стоит обвинить во всем российский модуль «Наука», задержавший старт на двое суток. Подробности...
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Россия – это последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спасение Европы, являющееся одним из фундаментальных кодов Русской цивилизации, так и будет происходить: мы просто «примем на борт» тех европейцев, которые не захотят стать куском мяса на вертеле «свирепого гунна» или виртуальным файлом в трансгуманистической матрице. Подробности...
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Лукашенко нашел слабое место ЕС

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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    Почему Россия проигрывает Украине борьбу за советское прошлое

    Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией    31 июля 2021, 17:15
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Министерство иностранных дел России встало на защиту копии Ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИД. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник?

    В субботу Москва направила Украине ноту с требованием выполнять международные обязательства и нормы «национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов». Во Львове планируется демонтаж копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле. «Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», – подчеркивается в ноте.

    В МИД решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. «Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», – резюмирует министерство.

    Марсово поле было построено в 1974 году между Лычаковским кладбищем и Угловой улицей. На этом воинском мемориале захоронены 3800 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Изначально на стене мемориала было написано: «Посредине планеты в громе туч грозовых смотрят мертвые в небо, веря в мудрость живых». В 1990-х эту надпись убрали по решению городских властей.

    Политолог Владимир Скачко уверен, что вмешательство российских дипломатов не поможет сохранить копию ордена Великой Отечественной войны. «Украинские «патриоты», которые затевали уничтожение памятников и отдельных его фрагментов, надеялись на провокацию. И теперь они запишут ее как свой «подвиг», как еще одну «перемогу» над Россией. Они не воспринимают протесты, ноты и прочие документы МИД РФ.

    Украинские «патриоты» воспринимают чужую вежливость как слабость и подтверждение собственной силы»,

    – пояснил Скачко.

    Единственный способ спасти памятник и вообще единственный способ общения с неонацистами – это напомнить, что «мы можем повторить», считает эксперт. «Россия чересчур вежлива. Например, в Киеве закрыли отделение Россотрудничества, а украинское представительство работает в Москве на Арбате. Деятельность двух этих структур урегулирована одним и тем же межгосударственным соглашением, но Украина нарушает его в одностороннем порядке, а Россия выполняет. Этот диссонанс, покорность жертвы рождает ярость палача. Российско-украинские отношения во многих случаях развиваются в этом ключе. Украина задирается, не получая достойного ответа, она думает, что «сильная» и продолжает бесчинствовать, оскорбляя людей и память, извращая историю», – уверен политолог.

    На прошлой неделе во Львове завершился демонтаж Монумента боевой славы, возведенного в мае 1970 года на возвышении (Холм славы) в городском Центральном парке культуры и отдыха в память о 65 тыс. советских воинов, погибших в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками на Западной Украине. Более 3 тысяч из них похоронены рядом с мемориалом. Среди них Герои Советского Союза – разведчик Николай Кузнецов и летчик Михаил Лиховид.

    Центр композиции из гранита и бронзы составляла скульптурная группа в виде 30-метрового пилона и образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч. Памятник сносили в несколько этапов под предлогом аварийности. 30-метровую стелу Монумента славы повалили в марте 2019 года. Весной этого года снесли барельефы с изображениями советских солдат, а на прошлой неделе – фигуры Родины и солдата. Их перевезли в местный «музей» – так называемую «Территорию террора», где хранятся остальные советские памятники.

    С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому в стране запрещена пропаганда символики СССР. Все города и улицы, названные в честь советских деятелей (в составленном Институтом нацпамяти списке упоминается более 500 исторических личностей), постепенно переименовываются с последующим исчезновением из географических названий.

    Проживающий во Львове Альберт Астахов, который в прошлом возглавлял местное «Русское общество им. А. Пушкина», рассказал, что демонтаж Монумента боевой славы проходил без каких-либо возражений со стороны местной общественности. Он уверен, что защитников у копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле тоже не найдется. «Власти Львова делают только то, что им выгодно, мнения других их не интересуют. Оппозицию в городе задавили. Люди устали идти на заранее подготовленное мордобитие.

    Фигуры Родины и солдата погрузили на машину и отвезли, как металлолом. Их, видимо, переплавят, как и другие памятники. В общем, ситуация паршивая»,

    – посетовал Астахов.

    Донецкий историк и публицист Владимир Корнилов пояснил, что с момента обретения Украиной независимости во Львове всякий раз на 9 Мая местные молодчики избивают ветеранов, «а тех, кто пытается защищать их, тоже бьют и арестовывают». «Мой знакомый после одной из таких стычек остался инвалидом. Там уже никто не может выйти против банды молодчиков. Многие помнят, как ломали Монумент славы, когда боевики прыгали и танцевали на памятнике советскому воину. Разве мог кто-то выйти против этих боевиков в одиночку? А если бы вышел, то был бы арестован», – уверен Корнилов.

    Собеседник добавляет, что Россия должна реагировать на подобные события всеми возможными методами. «Мы знаем, что война с памятниками и памятью о нашей Великой победе ведется на Украине давно. Она началась еще во времена существования СССР, когда в 1989 году во Львове пришли к власти украинские националисты. С тех пор они себя так себя и ведут», – напомнил историк.

    Корнилов согласен, что на подобные случаи необходимо обращать внимание международной общественности «на то, что творится на Украине». «Демонтаж монумента произошел в той части Украины, которая считается прозападной и продемократической», – подчеркнул публицист. 

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