|
|
МИД направил Киеву ноту из-за планов уничтожить элемент воинского мемориала во Львове
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Москва направила Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов из-за планов по уничтожению копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове, сообщили в МИД.
В сообщении на сайте МИД указывается, что «в связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов».
«Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», – подчеркивается в тексте.
В МИД решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.
«Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», – резюмирует министерство.
Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов назвал снос воинского мемориала во Львове циничным актом государственного вандализма.
Монумент был построен во Львове в мае 1970 года. Центр композиции составляла скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.
Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа
|
|
Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон.
«Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ», передает РИА «Новости».
По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
|
|
То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах»
|
|
Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом.
Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума.
Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии.
«Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ.
Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро.
«Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней.
Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести «в боевое соответствие» все границы страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.
«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент [Украины Владимир Зеленский]: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», – приводит слова Данилова ТАСС.
Секретарь СНБО не уточнил подробностей поручения Зеленского. При этом Данилов сообщил, что Совет по вопросу реализации госполитики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по вступлению страны в НАТО и противодействию России. Ранее Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Напомним, в среду Народная милиция провозглашенной ДНР выявила танки и другую военную технику украинских силовиков в населенных пунктах в Донбассе. В минувшее воскресенье украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине рассказали об упущенном шансе «шантажировать весь мир»
|
|
Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», – объяснил он, передает РИА «Новости».
По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. … Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах»
На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2».
«Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров.
«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70%
|
|
Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».
Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали пять блоков АЭС, передает РИА «Новости».
Как отметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, «несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил неспособность Украины владеть ядерным оружием
|
|
«Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, комментируя слова политика Давида Арахамии о том, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
«Заявления некоторых украинских политиков – чистой воды блеф и шантаж», – уверен бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
По его словам, Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры. «Она не может ни самостоятельно производить ядерные боезаряды, ни хранить их, ни производить запуск ракет дальнего действия, потому что для этого нужны специальные полигоны и трассы», – пояснил собеседник.
Дворкин напомнил, что Украина дольше всех постсоветских республик оттягивала процесс возвращения ядерного оружия СССР в Россию. «Вероятно, там рассчитывали получить какие-то выгоды. Тем не менее, были подписаны все соглашения, в соответствии с которыми Украина передала ядерное оружие в Россию и получила статус неядерного государства», – указал он.
По мнению генерал-майора, если бы Киев отказался от вывоза советского ядерного оружия, то столкнулся бы с серьезным гнетом санкций как единственная страна на тот момент, вышедшая из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Этих санкций экономика Украины просто не выдержала бы», – заключил Дворкин.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил
, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков высмеял заявления Киева о встрече Байдена и Зеленского
|
|
Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться» за позицию по российскому газопроводу.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде
Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ.
Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН.
Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали.
Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6).
В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине.
В Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
«Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента.
Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
«Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт (...) А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – заявил Пушков.
Украинка пожаловалась на назвавшего Харьков «исконно русским» таксиста
|
|
Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке, а также назвал город исконно русским, сообщила участница инцидента Дарья Конох в соцсетях.
Конох, являющаяся координатором организации «Солидарная Молодежь» (организация при партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» – прим. ВЗГЛЯД), написала в Facebook, что в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал «ехать в Бандерштат».
«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков – исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить», – рассказала она.
Девушку также возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне.
Ранее украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2.
Назвавший Донбасс «раковой опухолью» чиновник может стать главой делегации Киева на переговорах
Сравнивший Донбасс с «раковой опухолью» вице-премьер Украины Резников может возглавить переговорную группу от Киева и заменить находящегося в реанимации Кравчука.
«Об этом сообщил сам Резников. Действующий глава украинских переговорщиков Кравчук сейчас находится в реанимации и подключен к ИВЛ», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
В ноябре прошлого года Резников сравнил ДНР и ЛНР с «опухолью», назвал их «ментально больными», отметив, что выступает за «терапию», а не за вариант «резекции и полной ампутации». Он признал, что произнес «жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения», но подчеркнул, что говорил не о гражданах Украины, не о «жителях украинской территории Донбасса».
Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине
|
|
Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Политолог: Эрдоган тестирует готовность России защищать свои интересы
|
|
«Турецкое оружие может быть использовано против Донбасса, поэтому у Москвы есть повод для беспокойства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя призыв Турции к России не беспокоиться из-за поставок оружия Украине.
«России нужно переживать по этому поводу. Мы не очень верим в рациональность современной украинской власти. Поэтому мы серьезно опасаемся того, что турецкое оружие может быть использовано против Донбасса», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Собеседник выразил уверенность в том, что «против Крыма оружие из Турции никогда не будет использовано», однако в отношении Донбасса «в менталитете украинского руководства нет никаких ограничений».
«Поэтому Москва по линии дипломатических и военных контактов будет говорить о том, что мы не приветствуем поставки турецкого оружия на Украину и это будет иметь последствия для российско-турецких отношений», – убежден Ткаченко.
«Кроме того, Турция не является глобальной державой, которая может без оглядки действовать на международной арене. Эрдоган пытается вести такую игру и «тестирует» готовность России защищать свои интересы на разных направлениях, включая Украину, Азербайджан и даже Афганистан. Но в ответ Москва могла бы предложить некоторую помощь Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией», – допустил политолог.
Любопытно и то, что подобные заявления Анкары звучат на фоне празднования в России знаменательной даты – ровно 325 лет назад, 29 июля 1696 года, Петр I одержал первую большую победу над турками, а русские войска взяли под контроль твердыню Азов.
«Это красивая дата. С нее, грубо говоря, началась история России как причерноморской державы. Это выдающаяся военная победа, после которой Россия сначала утвердилась на Азовском море, в устье Дона, а затем и на Причерноморье», – пояснил политолог.
«Естественно, турки не любят об этом упоминать. Наша дипломатия может использовать это событие, чтобы показать, что в истории наших взаимоотношений были и такие страницы. А для турецкой дипломатии это станет неприятной новостью», – заключил собеседник.
Напомним, старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил о том, что Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он.
Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о невозможности «сделки» России и Турции по Крыму.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД