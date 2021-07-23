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Монумент славы Советской армии демонтировали во Львове
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Монумент боевой славы советских Вооруженных сил полностью демонтирован во Львове, демонтаж проводился с 2018 года, сообщают местные СМИ.
Как пишет Zaxid.nеt, были демонтированы «две последние фигуры» монумента – советский Воин и Родина-мать, которые, «как и предыдущие элементы», переданы «в музей «Территория террора». Указывается, что демонтаж «привлек внимание прохожих», они «снимали все на видео».
На месте монумента хотят создать, как сообщает издание, «сквер памяти героев Украины», а также «изменить инфраструктуру». В частности, речь идет о подземном паркинге, велодорожке, безбарьерном спуске в парк имени Ивана Франко, станции канатной дороги.
Напомним, власти Львова собирались снести памятник еще в 2017 году, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора». Решение о демонтаже было принято в начале 2018 года, в конце года монумент начали демонтировать.
30-метровую стелу смогли снести только с «третьей попытки» в 2019 году. «Барельефы со стелы хранят во Львовском музее «Территория террора». Также один из барельефов, орден «Победы» львовского монумента, якобы купил Михаил Добкин», – сообщает Zaxid.nеt.
В апреле 2021 года демонтаж продолжили.
Российское военно-историческое общество выразило категорический протест в связи с демонтажом монумента и считает недопустимым столь варварское и показательно циничное отношение к монументальному наследию.
Монумент был построен во Львове в мае 1970 года. Центр монументальной композиции составляла скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.
Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения
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«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог.
Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт.
«Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский.
«А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов».
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МИД назвал условие продления транзита газа через Украину после 2024 года
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Это вопрос потребности, будет спрос, будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку – 2».
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – сказал Грушко, отвечая на вопрос о перспективе транзита российского газа после 2024 года, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что не понимает, как «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.
«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», – отметил Грушко.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Он также подчеркнул, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
«Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», – добавил Грушко.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась
соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам
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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и пословицей ответил тем, кто об этом мечтает.
Азаров заявил в эфире телеканала NewsOne, что на этот счет есть пословица: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», передает РИА «Новости».
«Никуда она не распадется», – добавил он.
Экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как «самим не распасться», пояснив, что Украина может развиваться лишь с Россией.
«При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. (...) На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», – пояснил политик.
Он подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое превращает из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.
Ранее Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной.
Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Погребинский: Украина ничего не получила за поражение в войне против «Северного потока – 2»
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«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник.
Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно».
«Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС».
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук.
По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об условиях Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2».
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Захарова ответила на слова главы МИД Украины о Черном море
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Черном море, призвала его не нести чушь.
«Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», – написала Захарова в Telegram.
Ранее Кулеба заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое «внутреннее озеро», Украина готовит встречные меры по решению этой ситуации.
В мае руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО.
Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать
Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
«Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости».
«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь.
«Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор.
«Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника»
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На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II.
В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность.
Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений.
Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.
США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2»
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Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ.
Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта.
Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС.
Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации.
Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом.
Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая.
По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона».
Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.
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Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка
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Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.
Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».
Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.
По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.
«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
Эксперт оценил значение для России сделки Германии и США по «Северному потоку – 2»
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«Главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».
«На мой взгляд, итоги соглашения выглядят довольно позитивно для «Северного потока – 2», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, немцев можно назвать победителями в этих переговорах, поскольку «США рассчитывали на создание отдельного механизма регулирования работы трубопровода, но Германии удалось отказаться от этого предложения».
Эксперт напомнил, что логика американцев заключалась в том, чтобы доказать, будто бы «проект по своей сути политический и направлен против Украины». «Следовательно, его нельзя регулировать по той же схеме, что и другие газопроводы. Поэтому ставилась задача сделать так, чтобы работа «Северного потока – 2» зависела от политического поведения России на международной арене», – указал Юшков.
«При таком сценарии газопровод никогда нормально не работал бы, но Германии удалось защитить «Северный поток – 2». Главным результатом переговоров стало то, что он будет работать на общих основаниях, как и все и остальные европейские газопроводы», – полагает собеседник.
При этом эксперт обратил внимание на наличие в соглашении ряда обязательств для Германии. «Берлин обязуется начать переговоры с Газпромом о сохранении транзита газа через Украину после 2024 года. Но на Газпром никто никаких обязательств не накладывает. Нет такого пункта, где было сказано: если стороны не договорятся о транзите, то Германия введет санкции против «Северного потока – 2» и остановит его, – объясняет Юшков. – Подписывать контракт или нет, решают не государства, а коммерческие компании. А прецедента в мировой истории, когда вводились бы санкции за то, что две коммерческие компании не подписали контракт – нет».
Единственное требование в отношении Москвы – не использовать «Северный поток – 2» как энергетическое оружие, подчеркивает собеседник. «Но мы и не используем ни его, ни другие газопроводы как оружие. Это чисто экономический проект. Во-первых, новый маршрут доставки газа короче. Во-вторых, Газпром платит за транзит своей же дочерней компании. А если качать газ через Украину, то приходится платить деньги чужому оператору ГТС. Поэтому доказать, что Россия использует газопровод в качестве энергетического оружия нельзя», – объясняет эксперт. Юшков допускает, что
Ангела Меркель вышла на эту сделку с Джо Байденом после переговоров с Владимиром Путиным.
«Возможно, российский лидер неформально заверил канцлера ФРГ в том, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной и у нее нет принципиального отказа от сохранения транзита газа через территорию этой страны», – предполагает эксперт. «Пусть предлагают конкурентный тариф и вполне возможно, что Киев может сохранить 10-15 млрд кубометров транзита в Румынию, Молдавию и Приднестровье. Туда действительно проще качать газ через Украину, нежели через «Турецкий поток», – отметил собеседник.
При этом Россия не является проигравшей стороной. «Что мы имеем на сегодняшний день: «Северный поток – 2» будет нормально работать на общих основаниях наряду с другими газопроводами, никаких обязательств в отношении России нет. И я не считаю, что российская сторона фигурирует в этом соглашении в качестве третьей стороны, поскольку никто не обязывает ее к каким-либо действиям», – считает Юшков.
«А фразы из разряда «если Россия попытается сделать то-то или то-то» звучали бы и без этого соглашения. Что означает использование газопровода как оружия? Это если бы мы сказали Украине, что отказываемся поставлять газ, пока она не выведет свои войска из Донбасса. Или если Украина вступит в НАТО – тогда цена топлива для Киева резко возрастет. Но мы же этого не делаем», – утверждает эксперт. «Против нас в любом случае ввели бы санкции вне зависимости от «Северного потока – 2», – добавил он.
«А что касается недовольства Украины американо-германской сделкой, то причина проста – они хотели, чтобы США топнули ногой и заявили, что «Северный поток – 2» не должен заработать, иначе против Германии будут введены санкции, – указывает Юшков. – Их цель заключалась в полной остановке трубопровода. Поэтому итоги переговоров Украину не устраивают». Эксперт также подчеркнул, что
США и Германия, обязуясь обеспечить переход Украины на зеленую энергетику, подложили мину замедленного действия под ее экономику.
«По сути, они предлагают Украине сократить потребление газа. Но по сравнению с генерацией газа, являющегося одним из самых дешевых видов энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – дорогое удовольствие. Кроме того, ВИЭ создают несколько непропорциональный эффект: дают очень мало энергии, но забирают очень много денег из рынка. Поэтому Украине придется еще выше поднимать тарифы для потребителей. В этом плане переход на зеленую энергетику – не самая приятная история для рядовых украинцев», – заключил Юшков.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности, не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
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Кремль осудил заявления Германии и США по «Северному потоку – 2»
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Кремль категорически не согласен с формулировкой в заявлении США и Германии о вредоносных действиях России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности. «Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил, в более широком, глобальном масштабе, что называется», – сказал Песков.
«Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет», – добавил он.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Украина пообещала «серию пенальти» в игре за «Северный поток – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
«Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», – приводит слова министра РИА «Новости».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии о по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Украина и Польши договорились о продолжении противодействия проекту с целью помешать запуску газопровода.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село
Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело после обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace 2021 («Казацкая булава – 2021»).
«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал. «По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – подчеркнули в пресс-службе.
В июне истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет.