Во Львове начали демонтаж Монумента Славы в честь советских воинов

Рабочие во Львове начали демонтаж тридцатиметровой конструкции гранитного пилона Монумента Славы, памятник был установлен в честь погибших в годы ВОВ советских воинов.

«Демонтировать сразу всю стелу Монумента Славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно», – передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что на демонтаж памятника необходимо будет направить порядка 300 тыс. гривен, около 20 тыс. долларов.

Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагается передать во львовский музей «Территория террора».

О возможном сносе Монумента Славы львовские власти заговорили еще в 2014 году. Так, в феврале 2014 года во время одного из заседаний исполкома Львовского горсовета состоялось обсуждение вопроса о сносе Монумента Славы. Тогда было решено, что «спекуляции стоит положить конец и подчеркнуть, что Монумент Славы никто не собирается сносить». Однако спустя два года тему сноса снова подняли. В апреле 2016 года депутаты Львовского горсовета от фракции Украинской Галицкой партии обратились к мэру Львова с заявлением, в котором просили демонтировать «Монумент Славы». Они считают дальнейшее существование во Львове этого мемориала прямым нарушением принятых весной 2015 года законов о декоммунизации. За месяц до этого неизвестные вырвали из монумента пять плит.

В июне 2017 года вандалы облили Монумент Славы красной краской, а спустя месяц львовские власти заявили, что намерены снести памятник.

Монумент Славы – мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове. Открыт в мае 1970 года. Монумент Славы во Львове состоит из трех элементов – тридцатиметрового пилона, облицованного гранитом, бронзовой центральной скульптурной группы из фигур советского воина и «Родины-матери», а также массивной гранитной стелы с большими рельефами из кованой меди.