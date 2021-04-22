РВИО назвало глумлением над памятью демонтаж Монумента славы во Львове

Российское военно-историческое общество выразило категорический протест в связи с демонтажом во Львове Монумента славы Советской армии, открытого в 1970 году в память о победителях над нацизмом, и считает недопустимым столь варварское и показательно циничное отношение к монументальному наследию.

«Особо вопиющим мы считаем и тот факт, что части памятника собираются сделать экспонатами «Музея советского террора». Уверены, что столь глумливое отношение к монументу, который на протяжении полувека являлся для многих украинцев – символом памяти о героических сражениях на территории Западной Украины, не только не делает чести руководству львовской мэрии, но и дискредитируют его в глазах общественности», – говорится в заявлении РВИО на сайте общества.

РВИО напомнило, что свыше трех млн солдат и офицеров Красной Армии сложили головы во имя освобождения Украины. Более 60 тыс. воинов погибли в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции, в результате которой советские войска завершили освобождение всей территории Украины от немецко-фашистских захватчиков. В самом Львове захоронены около 3,5 тыс. советских воинов, в том числе Герои Советского Союза – разведчик Николай Кузнецов и летчик Михаил Лиховид.

«Признак взвешенной и мудрой политики – сохранять чувство благодарности и признательности, когда речь идет о спасении миллионов жизней ценой своей собственной, беречь мемориальное наследие, которое является для многих людей местом памяти и поклонения павшим. Российское военно-историческое общество проводит последовательную политику защиты воинских захоронений, памятников, мемориалов, установленных в местах боевых сражений, и считает недопустимым столь варварское и показательно циничное отношение к монументальному наследию», – подчеркивается в заявлении.

По распоряжению властей во Львове начали демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом. Еще в 2017 году власти Львова собрались снести памятник, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора».