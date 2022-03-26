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26 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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Россия наносит Европе экономический контрудар

Россия повысила ставки в экономической войне с Западом Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия серьезно повысила ставки, объявив собственный экономический ответ на санкции Запада. Сначала был поставлен ультиматум по переходу на рубли при оплате газа. Теперь ЦБ России ограничил движение средств на 300 млрд долларов в недружественные страны. Чем на это может ответить Запад? Подробности...
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Польша опрометчиво избрала Калининград для давления на Россию

В Польше захотели поднять вопрос о принадлежности Калининградской области Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о праве своей страны претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала» Россия. В Совфеде и Госдуме указали, что Польша не имеет никаких прав на российский регион и нелестно высказались о самом генерале. Но чем грозят России такие информатаки со стороны Варшавы, и кто выступает их модератором? Подробности...
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Российская гумпомощь Украине и Донбассу потребовала централизации

Россия доставила более восьми тысяч тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину Михаил Терещенко/ТАСС
С начала спецоперации российские ведомства и общественные организации собрали и доставили в Донбасс и на Украину более 8 тыс. тонн гуманитарной помощи. Тем не менее, пока в России нет централизованного органа, который отвечал бы за это направление. Как должна быть организована гумпомощь России Украине, чтобы исключить попадание мошенников в эти схемы? Подробности...
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В Европе запахло «вторым фронтом» спецоперации

Акции в память об убитых НАТО переросли в акции в поддержку российской армии Darko Vojinovic/AP/ТАСС
На Балканах опять неспокойно: сербы находятся в патриотическом восторге из-за действий России на Украине, а власти Косова пытаются использовать эту спецоперацию как «окно возможностей» для вступления в НАТО. Западные лидеры призвали стороны «не провоцировать», но поздно – в пятницу к сербо-албанской границе выдвинулся спецназ с обеих сторон. К чему все это ведет? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Мы ведем войну с глобализмом

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Римлянам было плевать на разные культы, которых было тогда предостаточно. Христиан гнали за отказ подчиниться Pax Romana (римскому миропорядку), в виде поклонения римскому императору. Сейчас античеловечные гонения на русских в западном мире происходят по той же причине – отказ подчиниться глобальному миропорядку. Подробности...
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Учили ненавидеть Россию, а научили ненавидеть людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После 24 февраля внесудебные расправы приобрели массовый характер. Почему? Вряд ли это вшито в украинский генокод; представить что-то подобное в УССР или на Украине времен, скажем, Леонида Кучмы просто невозможно. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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Для врагов России газ только за рубли

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Польша опрометчиво избрала Калининград для давления на Россию

    В Польше захотели поднять вопрос о принадлежности Калининградской области
    		   26 марта 2022, 19:00
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о праве своей страны претендовать на Калининградскую область, которую якобы «оккупировала» Россия. В Совфеде и Госдуме указали, что Польша не имеет никаких прав на российский регион и нелестно высказались о самом генерале. Но чем грозят России такие информатаки со стороны Варшавы, и кто выступает их модератором?

    Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью Super Express, что Калининградская область якобы является территорией, «находящейся под российской оккупацией с 1945 года». Он выразил уверенность в том, что эта территория «никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше».

    «Мы имеем право претендовать на территорию, которую оккупирует Россия. Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области», – заявил генерал, признав при этом, что область «не имеет военного значения».

    Высказывание польского военного об «оккупации» Россией Калининградской области не повлечет никаких последствий, обращать внимание на такие заявления не имеет смысла, уверен председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Дураков много. Придавать особый смысл их словам не стоит», – заметил сенатор.

    Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, так отреагировал на слова Скшипчака вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории.

    Ужас в том, что таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше. Конвейер промывки мозгов работал все эти годы без остановки – и вот чудовищный результат», – добавил парламентарий.

    Замглавы комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин отметил, что Варшаве лучше думать о тех территориях, которые были ей переданы СССР после Второй мировой войны, а не о российском городе.

    «Черчилль не зря назвал Польшу гиеной Европы. Точно так же в 1938 году поляки из-за спины крупных хищников отхватили кусок Чехословакии. Надеются повторить.

    Я думаю, польским политиканам стоит хорошенько разглядеть на карте страны территории, которые братской тогда Польше щедро прирезал Советский Союз, и переживать о них, а не о нашем Калининграде», – посоветовал член нижней палаты российского парламента.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова вообще высмеяла слова польского военного. «Как поднимет, так и опустит», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя желание Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности Калининградской области».

    Польскому генералу, заявившему, что Варшава может претендовать на Калининград, нужно изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше, подобные заявления ­– глупость, заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. «Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», – заверил он.

    Напомним, в июле 2021 года в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда. Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике.

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание на то, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО.

    Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория – Польше, сообщает РИА «Новости».

    «Совершенно очевидно, что никаких прав – ни исторических, ни юридических – Польша на Калининград не имеет.

    Польша – как острие информатак США в Европе – сейчас пытается давить на Москву еще и в пропагандистском поле, помимо политического. Если Берлин или Париж ведут себя на международной арене довольно сдержанно, то Варшава не экономит русофобских инициатив»,

    – пояснила украинский политолог Лариса Шеслер.

    Но, по ее словам, никаких последствий – ни политических, ни социальных – это не несет. «Калининградская область такой же регион России, как Красноярский край, Республика Крым или Воронежская область. И все попытки Варшавы воздействовать на политиков или общественность совершенно тщетны», – отметила собеседница.

    Польский генерал решил «хайпануть» на теме Калининграда, но у Польши нет никаких возможностей вести информационное воздействие в этом направлении, убежден политолог Марат Баширов. «Калининградская область абсолютно защищена как от информационных атак, так и от любых других. Кстати, даже в энергетическом плане она не зависит от трубопроводов по странам Европы – там есть СПГ-терминал. Так что ни о каком давлении речи быть не может», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник напомнил также, что даже в плане информационного влияния на Украину Варшава не может сделать очень много, так что про Россию и Калининград, в частности, говорить не приходится.

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