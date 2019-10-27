Губернатор оценил «план захвата Калининградской области» странами НАТО

План со сценарием возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО является «американской глупостью», заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия «Небьюла» за фантастическую литературу – мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», – передает слова Алиханова РБК.

Ранее сообщалось, что старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области при столкновении с Россией в Прибалтике.