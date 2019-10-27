Опубликован план захвата Калининградской области странами НАТО

Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике.

Автор доклада не называет конкретную причину, которая могла бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО в Прибалтике, однако предполагает, что у Москвы якобы «есть планы» на этот регион. При этом Хукер уверен, что «военная агрессия» против стран альянса в Прибалтике «будет стоить» России Калининградской области, передает РИА «Новости».

По версии автора доклада, потенциальная война между Россией и НАТО будет нести исключительно региональный характер, поскольку эскалация конфликта «повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения».

Кроме того, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда считает, что Россия якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией из-за наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе.

Напомним, в сентябре командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В МИД России расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.

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