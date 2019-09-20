Захарова оценила план США по прорыву ПВО Калининграда

Москва считает абсолютно безответственными заявления представителей американского военного ведомства о разработке плана прорыва ПВО Калининградской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что «политический бомонд в США» с большой легкостью «оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность». По ее словам, это делается безответственно, исходя из политических конъюнктурных соображений.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что соответствующие заявления могут иметь отношение к нынешнему электоральному циклу в США.

«И главное – это все является показателем глупости: умные дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют», – заключила Захарова.

Ранее американские СМИ со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана сообщили о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае «агрессии» со стороны России. Он предусматривает «всестороннюю» операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что «у многих людей, которые плохо учили историю», были планы в отношении России.

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев подчеркнул, что Авиация США не в состоянии уничтожить ПВО Калининграда.

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