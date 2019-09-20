В России оценили план США по прорыву ПВО Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что у Соединенных Штатов есть план прорыва российских ПВО в этом регионе.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков», – заявил губернатор РБК.

«Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», – добавил Алиханов.

Харриган ранее заявил, что у Пентагона имеется план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. «Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план», – приводит его слова Breaking Defense.

Он отметил, что Вашингтон готов «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», – добавил главком ВВС США в Европе.

Breaking Defense отмечает, что Харриган «по естественным причинам» не стал раскрывать подробности этих планов. По мнению издания, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его одновременно отличной передовой российской базой и, одновременно, весьма уязвимой целью.