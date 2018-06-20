Калининград признали угрозой авианосцам США на Балтике

Американские авианосцы классов «Нимиц» и «Форд» при приближении к Калининграду окажутся уязвимыми из-за возможностей берегового ракетного комплекса «Бастион» и зенитно-ракетной системы С-400, сообщает National Interest.

Особую угрозу для американских авианосцев на предполагаемом европейском театре военных действий представляют противолодочные крылатые ракеты различного базирования и системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».

Так, Россия располагает противокорабельными ракетами П-800 «Оникс», которые способны наносить точные удары по любой цели от калининградского до шведского берега.

Радиус действия «Ониксов», запускаемых с экспортной версии берегового ракетного комплекса «Бастион», по данным журнала, составляет около 300 километров. Отечественная версия «Бастиона» запускает ракеты уже на расстояние почти около 600 километров, а это означает, что большая часть Балтики может простреливаться с береговых орудий России, отмечает издание.

Помимо этого, российские судна в Балтийском флоте вооружены мощным противолодочным оружием. Кроме того, Калининградская область располагает и другими средствами, включая комплексы ПВО (С-300 и С-400), которые также представляли бы опасность для США в случае конфликта.

Таким образом, американские авианосцы класса «Нимиц» и «Форд» при приближении к Калининграду окажутся уязвимыми, к тому же они слишком громоздкие для выполнения задач в Балтийском море.

Напомним, ранее издание The National Interest уже назвало Калининградскую область «худшим кошмаром» НАТО.