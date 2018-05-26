Назван «худший кошмар» НАТО

«Вооруженная до зубов Калининградская область» является худшим кошмаром НАТО, пишут американские СМИ.

Так, Балтийский флот сильнее всего польского флота, а российские ракеты и войска значительно уменьшают зону действия сил США и стран Европы, сообщает RT со ссылкой на National Interest.

Самой большой угрозой, по мнению автора зарубежного издания, являются ракетные комплексы «Искандер-М».

Отмечается, что Россия способна задействовать и ВКС с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101.

Также в Калининграде базируется значительный контингент флота, включая малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет «Калибр».

Кроме того, в обороне могут быть задействованы эскадренный миноносец проекта 956, два сторожевых корабля «Неустрашимый», четыре корвета проекта 20380, четыре малых ракетных корабля проекта 1234, а также семь ракетных катеров проекта 1241.

Подчеркивается, что граничащие с Калининградом страны НАТО не имеют возможности противостоять российским войскам.

Ранее шведское издание Svenska Dagbladet пообещало «военный кошмар» всем потенциальным противникам России.