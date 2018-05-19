Желающим вторгнуться в Россию предрекли «военный кошмар»

Шведское издание Svenska Dagbladet выпустило материал, в котором рассказало о том, чем может грозить потенциальному противнику военное вторжение на территорию России.

Так, вторжение в Россию, а также Швейцарию и Новую Зеландию, обернется для потенциального противника «военным кошмаром», передает RT.

Упор сделан на природный ландшафт и неблагоприятный климат. Например, по мнению авторов, Россия известна «обширными горными хребтами, непроходимыми болотами, промерзлой тундрой, бурными реками и бескрайними темными лесами».

«Тот, кто рассматривает идею вторжения в Россию, должен быть готов к преодолению всех видов местности», – пишет шведское издание.

Подчеркивается и то, что русские имеют значительный опыт в военном деле, основанный на участии как в крупных международных войнах, так и партизанских сражениях.

Ранее американский генерал призвал НАТО говорить с Россией на языке силы.