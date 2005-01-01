Американский генерал призвал НАТО говорить с Россией языком силы

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия способна понять только силу, потому НАТО необходимо продемонстрировать единство в противостоянии с ней.

По словам Ходжеса, Россия является великой страной с великой историей и людьми, которые «уважают только силу», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVN24.

«Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию», – сказал он.

Генерал добавил также, что целью Москвы якобы является подрыв принципов Евросоюза и НАТО, а также убеждение членов альянса в неспособности организации их защищать.

Все это является «гибридной войной, дезинформацией», а также грозит кибертеррористическими атаками и ядерным конфликтом.

Кроме того, уверен Ходжес, Россия защищает своих граждан за рубежом, и это может служить поводом для быстрого вторжения в прибалтийские страны или Польшу.

Чтобы предотвратить это, НАТО старается «увеличить скорость (...) реакции».

«Мы должны показать России, что мы можем перемещаться быстро или так же быстро, как они. Потом мы можем иметь с ними такие же отношения, как во время холодной войны», – заявил генерал.

Ранее в НАТО отметили уникальные для Европы военные возможности России.