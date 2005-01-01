В НАТО отметили уникальные для Европы военные возможности России

Аналитик исследовательского подразделения НАТО Диего Руис Палмера отметил, что ни одна другая страна в Европе не может проводить такие военные учения, какие проводит Россия.

Оборонный колледж НАТО опубликовал исследование в котором подчеркивается, что Россия является «единственной страной в Европе», способной организовать внезапные учения и привлечь к учебной подготовке соединения от 60 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Как отметил Палмера, с 2009 года «становится все очевиднее, что Вооруженные силы России быстро восстанавливаются» после того, как почти 20 лет находились в упадке, после холодной войны им уделялось недостаточное внимание. Исследователь подчеркивает, что «масштаб этого восстановления за десятилетие заметен».

При этом страны НАТО, по его словам, после холодной войны стали ориентироваться на операции по реагированию на кризисы. Большинство членов НАТО на национальном уровне перестали проводить учения, «превышающие тактический уровень».

Кроме того, действия в Сирии позволили России «создать новую базу для оперативных навыков и тылового потенциала» войск.