Эксперт: Авиация США не в состоянии уничтожить ПВО Калининграда

Взгляд
20 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
Разделы

Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
Перейти а раздел…

Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
Перейти а раздел…

Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украино-американский тупик для Донбасса

    Как иностранцы влияли на русских правителей

    Зеленский нанес удар по фальсификации истории

      Перейти а раздел…

      В США испытали первый в мире палубный беспилотник-заправщик

      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
      Подробности...

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт: Авиация США не в состоянии уничтожить ПВО Калининграда
              Названы самые востребованные у россиян онлайн-сервисы«Искандер-М» поразил критически важный объект противникаВ России оценили план США по прорыву ПВО КалининградаЗеленского насмешили шутки о России и Лукашенко
              Российскому космонавту отказали в повышении из-за жены-американкиВ США представили три сценария конфликта с ИраномПрапорщик продал на «Авито» имущество ФСБНайдено новое объяснение «акустическим атакам» на дипломатов на Кубе
              Впервые раскрыты подробные характеристики МиГ-35После корпоратива со стриптизом красноярских тюремщиков начата проверкаОснователем сети детской порнографии в Грузии оказался приглашенный Саакашвили педагогОтец пострадавших в Турции детей пожаловался на поведение россиян

              Главная тема


              Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

              реформа Совбеза ООН


              Соловьев: Москва обновляет внешнюю политику и призывает Запад очнуться

              пилотирование в каньоне


              Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

              народная артистка СССР


              Умерла Ирина Богачева

              Видео

              «формула Штайнмайера»


              Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

              «нет европейской свободы»


              Российское новшество вызвало у Прибалтики приступ ревности

              «растет усталость»


              Эстония потребовала от Украины ускорения

              украинский исторический миф


              Зеленский ударил по «бандеровцам»

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Навязчивая пропаганда


              Сергей Худиев: Людоедство делают «элитарным пороком»

              Цепочка закономерностей


              Владимир Добрынин: Болтон ушел, а проблемы остались

              Шаг к глобализации


              Анна Долгарева: Пора изживать комплекс национального большинства

              на ваш взгляд


              Чем является Израиль для России?

              Эксперт: Авиация США не в состоянии уничтожить ПВО Калининграда

                 20 сентября 2019, 11:52
              Фото: Виталий Невар/ТАСС
              Текст: Никита Голобоков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «О том, что у командования американских ВВС в Европе есть какие-то серьезные планы по уничтожению интегрированной ПВО Калининграда я, если честно, слышу впервые», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комментируя заявление главнокомандующего американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что у Соединенных Штатов есть план прорыва российских ПВО в этом регионе.

              Заявление Харригана, по мнению генерал-лейтенанта, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеча Бижева, мягко говоря, не соответствует действительности.

              «Если говорить об оснащенности сил ПВО Калининградского района, то следует отметить, что район «прикрыт» усиленной ПВО Балтийского флота ВМФ России, кроме того, на суше регион защищает целая дивизия ПВО», – продолжил эксперт.

              «Это приграничный район, а российское военное руководство традиционно уделяет особое внимание защите приграничных территорий от воздушной угрозы, поскольку в этих районах малое подлетное время, и авиация противника может совершать подходы на малых высотах над морской поверхностью», – пояснил собеседник.

              «В этих районах всегда разворачивали самое современное вооружение и уделяли особое внимание подготовке личного состава. К тому же сирийский опыт показал большое значение авиации в современных войнах. Потому США не в состоянии противопоставить что-либо ПВО Калининграда», – заключил Бижев.

              Харриган ранее заявил, что у Пентагона имеется план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. «Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план», – приводит его слова Breaking Defense.

              Он отметил, что Вашингтон готов «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.

              «Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», – добавил главком ВВС США в Европе.

              Breaking Defense отмечает, что Харриган «по естественным причинам» не стал раскрывать подробности этих планов. По мнению издания, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его отличной передовой российской базой и одновременно весьма уязвимой целью.

              По словам Харригана, Калининград может стать главной целью «многодоменных операций», то есть одновременной атаки с воздуха, земли, моря и из киберпространства, пишет The National Interest.

              Издание добавляет, что в последние годы Москва усиливает оборону Калининграда. В частности, было анонсировано, что сухопутные войска получат баллистические ракеты «Искандер-М» в 2019 году.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............