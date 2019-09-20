Эксперт: Авиация США не в состоянии уничтожить ПВО Калининграда

«О том, что у командования американских ВВС в Европе есть какие-то серьезные планы по уничтожению интегрированной ПВО Калининграда я, если честно, слышу впервые», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комментируя заявление главнокомандующего американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что у Соединенных Штатов есть план прорыва российских ПВО в этом регионе.

Заявление Харригана, по мнению генерал-лейтенанта, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеча Бижева, мягко говоря, не соответствует действительности.

«Если говорить об оснащенности сил ПВО Калининградского района, то следует отметить, что район «прикрыт» усиленной ПВО Балтийского флота ВМФ России, кроме того, на суше регион защищает целая дивизия ПВО», – продолжил эксперт.

«Это приграничный район, а российское военное руководство традиционно уделяет особое внимание защите приграничных территорий от воздушной угрозы, поскольку в этих районах малое подлетное время, и авиация противника может совершать подходы на малых высотах над морской поверхностью», – пояснил собеседник.

«В этих районах всегда разворачивали самое современное вооружение и уделяли особое внимание подготовке личного состава. К тому же сирийский опыт показал большое значение авиации в современных войнах. Потому США не в состоянии противопоставить что-либо ПВО Калининграда», – заключил Бижев.

Харриган ранее заявил, что у Пентагона имеется план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. «Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план», – приводит его слова Breaking Defense.

Он отметил, что Вашингтон готов «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», – добавил главком ВВС США в Европе.

Breaking Defense отмечает, что Харриган «по естественным причинам» не стал раскрывать подробности этих планов. По мнению издания, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его отличной передовой российской базой и одновременно весьма уязвимой целью.

По словам Харригана, Калининград может стать главной целью «многодоменных операций», то есть одновременной атаки с воздуха, земли, моря и из киберпространства, пишет The National Interest.

Издание добавляет, что в последние годы Москва усиливает оборону Калининграда. В частности, было анонсировано, что сухопутные войска получат баллистические ракеты «Искандер-М» в 2019 году.

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