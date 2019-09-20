Минобороны ответило на угрозы США о прорыве ПВО Калининграда

Российская система противовоздушной обороны в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, в том числе истребителями пятого поколения, сообщили в Минобороны.

«Калининградская область Российской Федерации надежна защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», – передает ТАСС заявление российского военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей «хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике».

«В полной мере это касается и «невидимых» только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей американских истребителей 5-го поколения», – добавили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что легкомыслие командующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана «и его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчиненных». «Всякий план хорош только до сражения», – напомнили в военном ведомстве, заявление которого передает РИА «Новости».

Ранее американские СМИ со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана сообщили о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае «агрессии» со стороны России. Он предусматривает «всестороннюю» операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что «у многих людей, которые плохо учили историю», были планы в отношении России.

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев подчеркнул, что авиация США не в состоянии уничтожить ПВО Калининграда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва считает абсолютно безответственными заявления представителей американского военного ведомства о разработке плана прорыва ПВО Калининградской области.