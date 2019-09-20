В Кремле отреагировали на заявления США о плане прорыва ПВО Калининграда

Безопасность всех российских регионов, включая Калининградскую область, обеспечена на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», – приводит его слова ТАСС.

Ранее американские СМИ со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана сообщили о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области. Он предусматривает «всестороннюю» операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что «у многих людей, которые плохо учили историю», были планы в отношении России.

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев подчеркнул, что авиация США не в состоянии уничтожить ПВО Калининграда.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва считает абсолютно безответственными заявления «политического бомонда в США».

В Минобороны отметили, что российская система противовоздушной обороны в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, в том числе истребителями пятого поколения.