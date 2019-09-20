Почему НАТО угрожает напасть на Калининград

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20 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 16:53  |  vz.ru
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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Письмо священников каждый прочитал по-своему

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
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Четырехдневная рабочая неделя будет хуже пятидневки

Павел Волков, публицист
По факту восьмичасовой рабочий день в России отменен давно. Но теперь это закреплено законодательно. Не спасает даже узаконенная 40-часовая рабочая неделя: если она станет четырехдневной, то все будут работать по 10 часов в день за те же деньги. Подробности...
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      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Почему НАТО угрожает напасть на Калининград

              Американский генерал рассказал о планах атаки на Калининград   20 сентября 2019, 16:30
              Фото: Виталий Невар/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Никита Голобоков

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              Один из российских регионов стал объектом агрессивных планов со стороны НАТО – в альянсе признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области. Почему американские генералы рассматривают Калининград в качестве военной цели и в каком состоянии расположенная в регионе российская военная группировка?

              ВВС США подготовили план нейтрализации противовоздушной обороны Калининградской области. Все дело в том, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать большей части территории стран НАТО. С таким заявлением на страницах издания Breaking Defense выступил в пятницу командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган.

              «Если нам придется этим заняться, например, уничтожить IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план, как это сделать, – сказал американский генерал. – Мы ведем подготовку к этому, мы постоянно продумываем эти планы, и... будем готовы к их реализации, если когда-либо нам придется это сделать».

              Детали плана Харриган раскрывать не стал. Как пишет Breaking Defense, в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

              Можно отметить, что само наличие подобных планов неудивительно - их разрабатывают военные любой страны. Более того, было бы странно, если бы подобных планов по агрессии против Калининграда у НАТО не существовало. Однако публичное заявление об их наличии, да еще столь подробнее - это действительно исключительное событие.

              А в МИД России квалифицировали высказывания Харригана как безответственные угрозы глупость. «Умные дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

              Западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о «российской угрозе», которая якобы исходит из Калининградской области. Кроме того, эксперты американского исследовательского центра RAND еще в 2016 году рекомендовали Пентагону оценить возможности НАТО относительно подавления и нейтрализации вооружения, расположенного в этом регионе.

              Однако в реальности все обстоит ровно наоборот. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что страны Прибалтики и их коллеги по НАТО хронически не замечают того сокращения российских войск в Калининграде, которое произошло в последние десятилетия. Потому наши военные подразделения в этом районе незначительны и не могут даже теоретически представлять угрозу крупнейшему военно-политическому альянсу мира. При этом Россия из-за деструктивных действий НАТО вынуждена защищать свой форпост на Западе с помощью ракетных комплексов «Искандер», о чем еще в 2016 году говорил глава МИД России Сергей Лавров. А в марте 2019 года противовоздушная оборона Калининградской области была усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф».

              В Минобороны России в ответ на заявление представителя НАТО подчеркнули, что Калининградский регион надежно защищен от любых агрессивных «планов», «разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами». «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», – заверили в военном ведомстве.

              Но действительно ли у России хватит возможностей, чтобы надежно закрыть небо Калининграда от воздушной атаки предполагаемого противника? По мнению генерал-лейтенанта, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеча Бижева, планы Харригана не могут быть реализованы.  

              «Если говорить об оснащенности сил ПВО Калининградского района, то следует отметить, что район «прикрыт» усиленной ПВО Балтийского флота. Кроме того, на суше регион защищает целая дивизия ПВО», – сказал Бижев газете ВЗГЛЯД. - Это приграничный район, а в этих районах всегда разворачивали самое современное вооружение и уделяли особое внимание подготовке личного состава. США не в состоянии противопоставить что-либо ПВО Калининграда».

              Однако стоит напомнить, что, согласно положению современной военной науки, ПВО любой плотности в конце концов уничтожается атакующим - все зависит от выделенного на это наряда сил и средств. Кроме того, несмотря на мощную ПВО под Калининградом, она имеет и свои слабости. В частности, отсутствует второй и третий эшелон ПВО (как, например, это сделано в центральных регионах страны), нет уверенности, что в случае реального конфликта уничтоженные комплексы будут обновляться и ремонтироваться, а потраченные боеприпасы - восстанавливаться.

              Тем не менее, специалисты уверены, что по крайней мере первый масштабный авианалет система ПВО Калининградской области должна выдержать.

              По открытым данным, расположенные в регионе комплексы С-300 и С-400 могут одновременно сделать залп сотнями зенитных ракет. А затем уже в дело должны вступить сухопутные средства поражения - такие, как ракеты Искандер. Их задачей будет уничтожить средства поражения противника, угрожающие Калининграду - ракетные установки, аэродромы, штабы, склады оружия и другие подобные объекты.

              Военный эксперт Александр Гольц объяснил, почему в Пентагоне и НАТО обеспокоены плотной концентрацией российских средств ПВО в Калининградской области. «В случае военного конфликта эта мощная система ПВО может воспрепятствовать переброске натовских резервов в Балтию воздушным путем. Первое и главное средство уничтожения российской ПВО в Калининграде – крылатые ракеты морского базирования. В случае военного конфликта Штаты буквально наводнят в Балтику надводными кораблями и субмаринами с крылатыми ракетами на борту, чтобы обрушить всю свою мощь на калининградский регион», – сказал Гольц газете ВЗГЛЯД.

              Другие варианты подавления средств ПВО в Калининградской области, по мнению Гольца, менее реалистичны.

              «Теоретически регион «простреливается» с соседней территории даже ствольной артиллерией, но попытки подавить таким способом ПВО – это риск, потому что западные САУ будут уничтожены на позициях нашим оружием», – добавил эксперт.

              В свою очередь Россия, по мнению Гольца, будет отвечать на возможную атаку НАТО в основном с помощью комплексов береговой обороны «Бал» и «Бастион». «Кроме того, развернутые в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» будут использоваться для уничтожения командных пунктов и объектов НАТО на суше», – считает аналитик, согласившись с мнением о том, что Россия сможет отбить первую волну атаки на Калининград.

              Говоря о сценарии дальнейшего развития событий эксперт выразил надежду, что рассуждения американских военных о военном конфликте с Россией не войдут в привычку. «Очень надеюсь, что мы обсуждаем немыслимое. Потому что возможный конфликт между США и Россией уничтожит жизнь на планете Земля, а не только ПВО Калининградской области», – резюмировал Гольц.


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