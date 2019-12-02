Калининградские власти сказали, кому выгодны идеи о «захвате» области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги. Если по-честному, то размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то. Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии», – передает РИА «Новости» слова Алиханова.

Он также призвал отказаться от подобной агрессивной риторики.

«Мне кажется, чем быстрее мы перейдем к каким-то содержательным разговорам по темам, которые реально близки людям, тем лучше. Так что нужно не волноваться, а налаживать конструктивные связи и искать общие интересы в региональном развитии», – добавил губернатор.

Напомним, в октябре Алиханов заявил, что план со сценарием возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО является «американской глупостью».

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