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Захарова высмеяла заявление польского генерала о Калининграде
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-командира сухопутных войск Польши, который заявил, что «Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».
«Как поднимет, так и опустит», – написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков посоветовал польскому генералу изучить историю и «понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше».
«Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет – изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград – глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область. При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».
Ранее польский солдат Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции
Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
«С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», – передает ТАСС со ссылкой на слова дипломата, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам Андреева, когда польских коллег об этом уведомили, то они назвали Россию в ответ агрессором.
Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.
В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
Польский генерал заявил о претензиях Варшавы на Калининград
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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша может претендовать на Калининградскую область.
В беседе с изданием Super Express Скшипчак заявил, что Калининградская область якобы находится «под российской оккупацией с 1945 года».
«Теперь о ней стоило бы напомнить. Стоило бы напомнить о Калининградской области, которая, на мой взгляд, является частью польской территории», – передает РИА «Новости» слова генерала.
«Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует», – заключил он.
При этом генерал высказал мнение, что Калининградская область «не имеет никакого военного значения».
Напомним, ранее польский солдат Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять.
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Задержанный в Москве агент СБУ рассказал о своей вербовке
ФСБ опубликовала видеозапись задержания завербованного службой безопасности Украины Андрея Рудася в Москве, в ролике молодой человек рассказал, когда и при каких обстоятельствах его рекрутировала СБУ.
«Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года. Сотрудника СБУ зовут Антон. Более данных о нем не имеется», – сказал в ролике Рудась.
Он сообщил, что ему был дан псевдоним Малыш, по заданию СБУ агент занимался поиском информации о действующих оппозиционных украинскому режиму журналистах на территории Российской Федерации.
Рудась отметил, что польские спецслужбы завербовали его более пяти лет назад. «Это был 2015 год или 2016 год. Я проходил обучение в Академии Нацобороны. Там, с учетом того, что у нас была крепкая дружба с украинскими офицерами, с украинскими ВСУ, поступило данное предложение. Опять же – не просто так, а поступило через компромат. Конечно, там предложили определенные выгоды, но тем не менее предложили через компромат», – рассказал Рудась.
Он пояснил, что ему «были предложены варианты, были предложены песпективы», и уточнил, что его вербовали через Агентство разведки Польши (Agencja Wywiadu, AW). Там же ему присвоили оперативный псевдоним Лис.
Напомним, в пятницу сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России. У Рудася имеются гражданства Украины и Польши, по заданию СБУ он «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».
ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
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В Варшаве заявили, что не намерены разрывать дипотношения с Россией
Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», – передает слова Ясина РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Польша приняла решение выслать российских дипломатов «в координации с союзниками». Это было сделано в связи с подозрением в шпионаже.
«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение о значительном сокращении дипломатического персонала России», – сказал Ясина.
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней. При этом высылки самого посла Сергея Андреева власти страны не требовали.
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Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов
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Российские дипломаты должны покинуть Польшу в разные сроки, но максимум за пять дней, всего речь идет о 45 дипломатах, сообщил посол в республике Сергей Андреев после получения ноты польского МИД.
Андреев сообщил, что «получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников – посольства, торгового представительства – за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», передает ТАСС.
По его словам, «нет никаких оснований» для подозрений дипломатов в шпионской деятельности: «Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью».
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней.
При этом Польша не требует отъезда самого Андреева, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «формально дипломатические отношения (с Польшей) продолжаются».
Вместе с тем вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их «дальше некуда».
При этом, по его словам, если останется пространство для прямых контактов людей, «прежде всего в рамках приграничного сотрудничества, это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять».
Ранее Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов.
Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов России автотранспортом
Министры транспорта стран Балтии и Польши призвали ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Белоруссию, а также провозить грузы из этих стран.
По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, в призыве также есть сообщение о запрете захода российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.
«Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из России и Белоруссии, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС», – заявил Скуодис в соцсетях.
Одобрение страны хотят услышать после встречи в Брюсселе, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что страны Балтии обратятся с просьбой в Еврокомиссию выработать единое решение Евросоюза о закрытии морских портов для судов под российским флагом.
Глава польской компании PGNiG ушел в отставку
Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский уходит в отставку, заявили в компании.
«25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG с 8 апреля 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
По данным польских СМИ, Маевский займет должность в правительстве Польши, а причиной увольнения стал конфликт с Даниэлем Обайтеком, руководителем нефтяного концерна Orlen, который поглотит PGNiG.
Эксперты заявили, что глава PGNiG выбрал неудачное время для конфликта и ухода в отставку, так как мир находится в эпицентре энергетического кризиса.
Ранее сообщалось, что польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов
Москва ответит на действия Варшавы, если та вышлет из Польши российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ (о возможной высылке из Польши дипломатов РФ). Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений», – сказал представитель Кремля.
«Разумеется, без ответа такие действия не останутся», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее секретарь министра по координации работы польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки.
Российский полковник: Польша разработала план вторжения на Украину
Предложение Польши направить миротворцев НАТО на Украину связано с планами Варшавы вернуть себе как минимум Львовскую область, у страны уже имеется соответствующий план вторжения, заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые восточные кресы [территорию западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши с 1918 по 1939 годы]. Польские власти считают, что может вернуть их состав страны. Именно для этого планируется эта миротворческая миссия», – передает слова полковника Ura.Ru.
Матвийчук заявил, что Варшава разработала план вторжения на территорию Украины, но Россия не позволит этого сделать. Польшу он назвал страной-агрессором, испытывающим неприязнь к России. Военный отметил, что в качестве ответа на границе с Польшей можно устроить глубоко эшелонированные пограничные посты.
Напомним, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил в ходе заседания альянса отправить на Украину миротворцев, но генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 марта заявил, этого делать никто не будет, чтобы избежать войны с Россией.
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Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории
Президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последуют еще больше», – передает его слова РИА «Новости». Трансляция велась на сайте Белого дома.
Об этом американский лидер заявил в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы.
При этом Байден также заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине. «Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», – сказал он.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину
Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.
«НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.
В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
Лукашенко: Предложение Польши по миротворцам на Украине грозит третьей мировой войной
Заявления польской стороны о возможной отправке западного миротворческого контингента на Украину чреваты третьей мировой войной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого [президента США Джо Байдена] пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину», – приводит слова Лукашенко БелТА.
Он предупредил, что это будет означать начало третьей мировой войны. «И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?», – заявил президент.
Ранее в Сети опубликовали видео, на которых зафиксировано, как военная техника США перемещается около польского пограничного пункта Бобровники, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области. Аналогичным образом американские войска стягиваются в районах украинско-польской границы.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен туда отправлять своих военнослужащих. В Белом доме также подчеркнули, что США не направят войска даже в том случае, если на территории Украины будет применяться неконвенциональное оружие. Тем не менее, как указывают в Вашингтоне, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, при каких условиях Польша может захватить часть Украины.
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В Польше предложили остановить выдачу виз россиянам
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС предложил остановить выдачу виз россиянам в рамках новых санкций против России.
«Еще одно предложение – заморозка виз для всех россиян», – передает ТАСС слова Моравецкого, пояснившего, что, по его мнению, это нужно, чтобы россияне осознали происходящее на Украине.
По словам Моравецкого, новый пакет санкций против России, должен быть выработан «быстро, лучше всего в эти выходные». «Я предложил пакет из 10 позиций, которые представил коллегам из ЕС. Некоторые из них активно обсуждались», – информировал он.
«Среди главных постулатов - блокада возможности транспорта - экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров», - сказал Моравецкий. Второй постулат - «полное эмбарго на российские нефть, уголь и, как можно скорее, газ», который, как он признал, не был встречен с энтузиазмом Германией, Австрией, Венгрией и рядом других стран. Также, по мнению Моравецкого, «европейские порты должны перестать принимать российские суда».
Еще один польский постулат - «борьба с российской пропагандой». Под этим Моравецкий подразумевает закрытие российских телевизионных каналов, радио и интернет-порталов. Также, по его мнению, нужно исключить Россию из международных организаций.
Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
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