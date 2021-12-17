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Белорусские пограничники сообщили о просьбе польским военным политического убежища
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Военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение погранведомства.
Ранее сообщалось, что примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ).
Тихановскую на саммите «Восточного партнерства» заменили на пустой стул
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В Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул.
«Участие Белоруссии также заявлено, однако страну представлять будет не провозглашенная Западом «президентом» Светлана Тихановская, а пустой стул. Как пояснили организаторы саммита, так они дают сигнал Белоруссии, что ее ждут обратно в партнерстве», – сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.
В понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы «Восточного партнерства» в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
Муж Тихановской приговорен в Белоруссии к 18 годам колонии усиленного режима
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Гомельский областной суд за подготовку массовых беспорядков приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы, сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.
«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», – цитирует ее ТАСС.
В свою очередь адвокат Тихановского Виктор Мацкевич заявил, что приговор будет обжалован.
«Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененным. В установленные сроки решение суда будет обжаловано», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».
Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.
В ХМАО мигрантам запретили водить такси и маршрутки
В Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта, постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
Кроме того, как сообщает Ura.ru, иностранным рабочим в Югре запретили работать на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов; в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; заниматься наземным пассажирским транспортом: перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также работать в легковом такси и арендованных легковых автомобилях с водителем.
Мигрантам запретили также вести деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков и в сфере образования.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта.
Захарова рассказала о продаже украинского гражданства мигрантам с Ближнего Востока
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Украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли получить рабочую визу Евросоюза (ЕС) в упрощенном порядке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что «президент Украины (Владимир Зеленский) внес законопроект о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России».
«Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», – отметила она, комментируя законопроект, в котором предлагается разрешить двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС.
Она также задалась вопросом, знают ли «западные кураторы Киева» о том, что «украинские дипломаты за 3 тыс. евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу».
«Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тыс. долларов оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова также упомянула законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе, включая граждан России.
На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.
Отметим, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
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Минск ограничил импорт украинских товаров
Белоруссия приняла решение ограничить импорт ряда украинских товаров, ссора с Минском будет стоить Украине более 100 млн долларов в год.
Товары теперь будут попадать в страну по разовым лицензиям. Речь идет о мебели и продуктах целлюлозной промышленности. Объем попавших под ограничения товаров оценивается в 10% от украинского экспорта в Белоруссию, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Поводом стало «систематическое нарушение Украиной принципов свободной торговли». Ранее сообщалось, что проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины.
Ранее Белоруссия опубликовала список запрещенной для ввоза продукции из Европы, США и Канады. Так, с 1 января в список попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль.
Скандал с «Беларуськалием» в Литве привел к объявлению об отставке главы ЛЖД
Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка подаст в отставку, сообщил председатель правления компании Кястутис Шлюжас. При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса
Шлюжас сказал, что лучшим решением будет «договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий». По словам Шлюжаса, такой шаг необходим, чтобы «смягчить ситуацию, минимизировать репутационные риски».
Ландсбергис приветствовал сообщение о планируемой отставке Бартушки, заявив, что «репутационный урон был нанесен». Во вторник премьер-министр Литвы заявила, что не исключает ухода правительства в отставку из-за скандала, передает ТАСС со ссылкой на BNS и Литовске радио и телевидение.
Шимоните не приняла отставку двух министров. Премьер заявила: «Я ценю готовность министров взять на себя ответственность, но не могу с этим согласиться... Я не буду подавать прошения об отставке министров президенту Литовской Республики, и сегодня вечером я убедила министров отозвать свои прошения». «Надеюсь, что не позднее 31 января будут представлены все национальные решения сложившейся ситуации, обеспечивающие интересы национальной безопасности государства и минимизирующие финансовые риски. Вместе с тем на уровне ЕС будут сделаны предложения и будет стремление к дальнейшему расширению секторальных санкций против белорусского режима и максимальной синхронизации с санкциями США», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, лидер правящих консерваторов Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД уже после того, как санкции вступили в силу. Скуодис также подал премьер-министру заявление об отставке.
Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций.
Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет, когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список, сообщает агентство «БелТа» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В Польше назвали число участвующих в переправке нелегалов из Белоруссии украинцев
Чаще других переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Польшу занимаются граждане Украины, заявила пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«В этом году нами задержаны уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины, которых уже было 88 человек», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Михальской, 56 задержанных за помощь в нелегальном пересечении границы мигрантами являются гражданами Грузии, 53 – Сирии, 44 – Польши, 29 – Германии.
Она уточнила, что многие из задержанных имеют вид на жительство в Германии.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Иностранцы устроили массовую драку на проезжей части в Екатеринбурге
Конфликт произошел на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге, четверо иностранцев подрались, один из них ударил отверткой своего противника.
Причины драки понять не удалось, поскольку иностранцы выкрикивали фразы на английском или французском языке. Усмирить мужчин пытались женщины, которые находились в это время на остановке, передает «Царьград».
«Они орали на иностранном языке, поэтому непонятно, что было предметом спора», – заявили свидетели происшествия.
Очевидцы также заявили, что один из иностранцев достал отвертку и ударил соперника в плечо. Правоохранительные органы отреагировали на инцидент.
Ранее в Петербурге на овощной базе произошла массовая драка с участием мигрантов, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин, иностранцев готовят к выдворению.
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Лукашенко решил по-новому выстроить Белоруссию
В случае одобрения на референдуме новой редакции Конституции Белоруссии предстоит по-новому выстроить страну, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Важно, что будет потом (после одобрения измененной конституции на референдуме). Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, если чиновники «немножко больше поработают, пошевелятся по-настоящему, мы решим любые проблемы». Глава государства отметил, что он должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с активом регионов страны.
«Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы», – подчеркнул президент.
При этом он еще раз обратил внимание на то, что «референдум не под Лукашенко». «Поймите вы наконец: не проголосуют люди за изменение Конституции, останется эта, «авторитарная» Конституция – об этой Конституции любой президент будет мечтать», – отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. По его мнению, Белоруссия должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.
Почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет
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Около 400 мигрантам запрещен въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения в Москве, сообщила начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева.
«Здесь был вопрос по несоответствующему поведению мигрантов - драки, другие несанкционированные мероприятия. Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в России, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в России не въедут», – сказала она в ходе круглого стола, приуроченного к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря, сообщает ТАСС.
По словам Дмитриевой, в настоящее время в Москве находятся 1 млн 33 тыс. мигрантов, что больше на 30%, чем в прошлом году, но значительно меньше, чем 3-4 года назад.
«С целью осуществления трудовой деятельности к нам приезжает порядка 82% мигрантов», – добавила Дмитриева, отметив, что в основном речь идет о приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Ранее в Югре мигрантам запретили работать в качестве водителей такси и других видов общественного транспорта.
Страны ОБСЕ отказались от переговоров с Минском по безопасности
Ряд стран ОБСЕ отказались от рабочих встреч с представителями Минска по теме мер доверия и безопасности в регионе, при этом республика привержена выполнению договоров в области контроля над вооружениями, заявило Минобороны Белоруссии.
По информации пресс-службы белорусского министерства, в Вене проходит ежегодная встреча начальников верификационных центров государств – участников ОБСЕ.
«В ходе встречи начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Республики Беларусь полковник Александр Венгура выступил с заявлением, в котором подтвердил приверженность Республики Беларусь неукоснительному выполнению международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями», – говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского военного ведомства.
Отмечается, что представитель Белоруссии «выразил сожаление в связи с отказом ряда государств от проведения рабочих встреч с представителями Республики Беларусь в соответствии с двусторонними договоренностями о дополнительных мерах доверия и безопасности в условиях нарастания напряженности в регионе».
Венгура призвал к продолжению взаимодействия оборонных ведомств по вопросам контроля над вооружениями, «несмотря на складывающуюся политическую и эпидемиологическую обстановку, что полностью отвечает как интересам национальной безопасности всех государств, так и региональной стабильности в целом».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти выработают дополнительные ответные меры на санкции Запада, которые не должны отразиться внутриполитических событиях в стране.
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса.
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Лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев
Примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, в четверг отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ).
Речь идет о мигрантах, которые накануне заполнили соответствующие заявки во время посещения транспортно-логистического центра технической миссией МОМ. Почти все из заполнивших заявки – граждане Ирака. «Сегодня за ними прибыли несколько автобусов... Людей доставят в Минск, в отель, подготовят необходимые документы», – передает агентство БелТА.
При этом уточняется, что отправки на самолетах запланированы на субботу, воскресенье, понедельник и вторник, рейсы будут с пересадками. Программа МОМ предусматривает разностороннюю помощь, в том числе в подготовке документов, сопровождении людей до аэропорта, а при возвращении на родину им организуют трансфер до конечной точки маршрута. Для успешной интеграции на родине может быть оказана финансовая поддержка. Представители МОМ продолжат работать с беженцами в центре по вопросам их добровольного возвращения домой.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Захарова сравнила пытающихся попасть в США по реке мигрантов с беженцами в Белоруссии
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала видео, на котором группа мигрантов переплывает границу США со стороны Мексики, и сравнила их с беженцами в Белоруссии.
«Еще одна группа мигрантов пересекает мексикано-американскую границу. Видимо, президент (Белоруссии Александр) Лукашенко перебросил ВМФ Беларуси к берегам Техаса. Ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их поддерживает белорусская субмарина. Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ», – написала дипломат в подписи к видео в Telegram-канале.
В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
Лукашенко обещал дополнительные ответные меры на санкции Запада
Белорусские власти выработают дополнительные ответные меры на санкции Запада, которые не должны отразиться внутриполитических событиях в стране, заявил президент Белоруссии Лукашенко.
«Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому [мы] всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что санкционное противостояние с Западом не должно сказаться на предстоящих внутриполитических событиях в стране. «Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций и антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление», – передает слова президента издание «СБ. Беларусь сегодня».
Ранее Лукашенко заявил, что в случае одобрения на референдуме новой редакции Конституции Белоруссии предстоит по-новому выстроить страну. По его словам, если чиновники «немножко больше поработают, пошевелятся по-настоящему, мы решим любые проблемы».