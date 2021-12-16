Лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев

Примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, в четверг отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ).

Речь идет о мигрантах, которые накануне заполнили соответствующие заявки во время посещения транспортно-логистического центра технической миссией МОМ. Почти все из заполнивших заявки – граждане Ирака. «Сегодня за ними прибыли несколько автобусов... Людей доставят в Минск, в отель, подготовят необходимые документы», – передает агентство БелТА.

При этом уточняется, что отправки на самолетах запланированы на субботу, воскресенье, понедельник и вторник, рейсы будут с пересадками. Программа МОМ предусматривает разностороннюю помощь, в том числе в подготовке документов, сопровождении людей до аэропорта, а при возвращении на родину им организуют трансфер до конечной точки маршрута. Для успешной интеграции на родине может быть оказана финансовая поддержка. Представители МОМ продолжат работать с беженцами в центре по вопросам их добровольного возвращения домой.

В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.

Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.