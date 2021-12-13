Минск пригрозил в ответ на санкции перекрыть газ в Европу

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13 декабря, понедельник | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
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13 декабря 1937 года японские войска ворвались в китайский город Нанкин. Захватчики учинили страшную бойню гражданских – резали, грабили, насиловали в особо циничной форме. Нанкинская резня стала одной из ужаснейших драм японо-китайской войны.
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Кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется брендами одежды, марками машин и местами для отдыха. Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию.
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минск пригрозил в ответ на санкции перекрыть газ в Европу
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Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу, если Минск окажется в безвыходном положении из-за санкций, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – передает его слова «БелТА».
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Глава ГТС Украины заявил о возможной остановке транзита газа Россией этой зимой
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Российская сторона якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины этой зимой, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля на Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину», – заявил Макогон в интервью «Бизнес Цензору».
«Я надеюсь, что до этого не дойдет», – отметил глава компании.
При этом в случае прекращения транзита, по словам Макогона, украинская ГТС сможет работать на ресурсах, которые собрала для прохождения зимы. «Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой», – подчеркнул Макогон.
По словам главы компании, в случае отключения транзита необходимо будет включить ГТС страны на реверс, «поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток». Такая операция проводилась в 2009 году.
«Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 гоода, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы. К тому же составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют следующие списки», – заключил он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»
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Немецкие СМИ указали на то, что занявшая пост главы МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».
Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что как сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Бербок выступала резко против газопровода. Однако как представитель правящей коалиции она была вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии «не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено». Сейчас Бербок напоминают о ее предыдущей позиции, а министр в ответ «разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Бербок назначена министром иностранных дел. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок.
Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за санкций США против Белоруссии
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.
«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», – приводит текст заявления Ландсбергиса РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.
Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Австралийцам объяснили нелепость их затеи начать газовую конкуренцию с РФ
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Пользователи социальной сети Reddit объяснили австралийцам, почему их страна не экспортирует газ и уголь в Европу, чтобы европейцы меньше зависели от России.
«Почему Австралия не экспортирует больше газа и угля в Европу, чтобы они меньше зависели от России? Мне это кажется беспроигрышным. Австралия получает хорошую прибыль, чтобы компенсировать потерю экспорта в Китай. Европа может обогревать свои дома австралийским газом и углем, кроме того, у ЕС есть больше рычагов воздействия на Россию в отношении Украины, поскольку они не зависят от российского газа», – задал пользователь под ником Alpaca4545 вопрос в Reddit.
В ответ Baronnolanvonstraya напомнил, что «Австралия и Европа находятся буквально на противоположных сторонах планеты, разделенных двумя океанами и двумя континентами».
Другой пользователь в шутливой форме добавил, что «австралийские ноги находятся в перевернутом направлении по отношению к стопам европейцев».
«Потому что европейцы не могут позволить себе австралийский газ», – пишет пользователь One_Membership_5804.
«Самое главное заключается в том, что газ везде одинаков. Неважно – из Австралии он, России или с Ближнего Востока. Таким образом, главную роль играет стоимость доставки. И отправляя газ судами через весь мир, вы не сможете конкурировать с трубопроводом», – говорит Harlequin80.
Ему вторит пользователь bananabeforesunrise: «Доставка будет стоить целое состояние. У них есть трубопровод из России, хотя в случае серьезного конфликта Европа может оказаться заложницей России. Вот где ядерная энергия при правильном и безопасном управлении может решить проблему энергетической безопасности и выбросов парниковых газов».
Также обитатели соцсети заявили, что «доставка угля и газа через полмира не имеет экономического смысла, даже если это политически привлекательно».
«Это приведет к значительному увеличению затрат для Европы из-за необходимости транспортировки по морю вместо трубопроводов, а также из-за расстояния. Для Австралии имеет больше смысла снабжать Азию, как мы уже делаем», – отметил d1ngal1ng.
Нашлись и те, кто отметил, что европейцам торговые отношения с Россией намного ценнее, чем отношения с Австралией.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия намерена спасать планету в условиях, когда Европа строит планы по полному отказу от углеродов ради экологической повестки.
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Новый канцлер Германии спрогнозировал снижение роли газа в Европе
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Через 25 лет вопрос транспортировки газа в Европу будет играть другую роль, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам канцлера, в будущем газ уже не будет тем энергоресурсом, «который будет столь же релевантным для экономических процессов» в Германии, как сегодня, передает ТАСС.
«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», – сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
Между тем в прошлую пятницу цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась до 1244 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснял «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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«Нового президента Белоруссии» позвали на саммит Восточного партнерства
Глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы Восточного партнерства в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».
«15 декабря [на саммите программы Восточного партнерства] в Брюсселе кресло [лидера] Белоруссии останется пустым. Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии», – заявил Мишель на встрече в Брюсселе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представителями антиправительственных сил и организаций, базирующихся за границей Белоруссии, игнорируя тот факт, что Минск официально объявил о выходе из европейской программы Восточного партнерства еще в июне 2021 года, передает ТАСС.
Глава Евросовета также объявил о выделении ЕС дополнительных 15 млн евро в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Кроме того, он напомнил об обещании ЕК выделить Минску после «демократической передачи власти» 3 млрд евро, которое было сформулировано еще в 2020 году.
Мишель в очередной раз обвинил власти Белоруссии в репрессиях против оппозиции и СМИ, а также в других нарушениях прав человека. «Через нашу миссию в Минске мы пристально мониторим ситуацию и проводим регулярные встречи с членами семей и адвокатами политических заключенных. И для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко. Так мы привлечем их (власти Белоруссии) к ответственности за их преступления. Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду», – заявил глава Европейского совета. «ЕС с вами в это трудное время», – заключил Мишель, обращаясь к Тихановской.
С выходцами из Белоруссии в Брюсселе в воскресенье также встретились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.
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Песков заявил об отсутствии у России намерения снижать цены на газ для Греции
Россия не планирует снижать цену на газ для Греции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1.
Журналист уточнила, что по Греции сильно ударил рост цен на природный газ, и спросила, собирается ли Москва помочь, передает РИА «Новости».
«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?» – спросил Песков.
«Нет, но как мы могли бы обеспечить стабильные цены в такой нестабильной обстановке?» – сказала корреспондент.
Песков в ответ заявил, что цены на природный газ стабильные. «Они подскочили на спотовом рынке. Цены в рамках действующих соглашений связаны определенными формулами, основанными на цене нефти», – сказал он.
Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Россия сделать что-то для снижения цен и дать для страны скидку.
«Нет, потому что это вопрос двусторонних соглашений. Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов (за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена», – сказал Песков.
Он напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в природном газе и полностью выполняет свои обязательства. «Мы повысили поставки в рамках наших действующих долгосрочных соглашений», – сказал Песков.
При этом, отметил пресс-секретарь российского лидера, США сократили поставки газа в Грецию на 43%, поскольку стали отправлять газ на Дальний Восток, поскольку газ там дороже.
Песков пояснил, что Россия пытается объяснить ситуацию с газом европейцам и необходимости стабильности, но Брюссель выбрал закупку газа на спотовом рынке, а также рынок возобновляемых источников энергии. «Но возобновляемые источники энергии не являются стабильными. Один год у вас есть ветер, другой год его нет. И климат больше непредсказуем», – сказал Песков.
Ранее замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Турция и компания «Газпром» пытаются договориться об увеличении поставок газа в республику, у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд кубометров.
Ирак эвакуировал из Белоруссии более трех тысяч мигрантов
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Власти Ирака эвакуировали из района у границы Белоруссии с Польшей 3556 мигрантов, заявил официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф.
«До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска», – приводит его слова ТАСС.
Ас-Саххаф добавил, что этими рейсами добровольно на родину вернулись 3556 мигрантов, застрявших на границе Белоруссии и Польши.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
Компания «Белоруснефть» отменила планы по экспорту нефти в Германию из-за санкций
Белорусская государственная нефтехимическая компания «Белоруснефть» отменила свои планы на 2022 год по экспорту нефти по трубопроводу «Дружба» на фоне введения новых санкций Евросоюзом.
В ноябре компания запустила тендер по поставкам в Германию на следующий год, но продана была компании Shell лишь часть от запланированного объема – 40 тыс. тонн в месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
После объявления санкций все планы поставок были отменены. Теперь Белоруссия может перенаправить нефть, которую хотела продать, на нужды внутри страны, что может обернуться снижением импорта из России.
Евросоюз в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии. Компании «Гродно Азот» и «Белшина», а также объединение «Белоруснефть», летом выведенное из состава концерна на фоне санкций США против него, попали под санкции. Общее число физлиц, попавших под антибелорусских санкций, составляет 183 и 26 организаций.
Роснефть захотела получить доступ к экспорту трубопроводного газа
Компания «Роснефть» рассчитывает на положительное разрешение вопроса о либерализации экспорта трубопроводного газа, заявил первый вице-президент компании Дидье Касимиро.
«Предложение [о либерализации экспорта], как вы помните, было озвучено на совещании у президента [России Владимира Путина] и сейчас прорабатывается правительством РФ. Мы очень рассчитываем на положительное решение по данному вопросу», – сказал Касимиро в интервью «Ведомостям» в ответ на вопрос о шансах компании получить доступ к экспорту газа из России.
«Если говорить о газовой отрасли России, то дело тут не только в дополнительных плюсах для государственного бюджета страны, но и в европейских правилах торговли. Я имею в виду требования «третьего энергопакета» [ЕС]. Думаю, что было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли – положительный момент для России», – считает топ-менеджер Роснефти.
По словам Касимиро, энергокризис в Европе показал важность газа как топлива. По его мнению, Газпром лишь «страхует нижнюю планку потребления [газа в Европе], но он не может закрывать резкий рост потребления, происходящий на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков». «В итоге Европа вынуждена возвращаться к углю», – считает он.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило сертификацию газопровода «Северный поток – 2» в связи с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента. На Украине выразили надежду, что регулятор Германии (BNA) не позволит оператору «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – создать немецкую «дочку», так как трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении». Учредителем оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – является российский Газпром.
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Экс-премьер Литвы придумал способ давления на Лукашенко
Чтобы решить сложившийся кризис вокруг продолжающегося транзита продукции «Беларуськалия» через Литву, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните должна не соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта, написал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в своем аккаунте в Facebook.
«У премьера есть возможность эффективно разрешить этот трудно объяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания... Она должна объявить, что не принимает отставки министров и уже на этой неделе принять решения, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января», – цитирует его РИА «Новости».
Кубилюс также выразил мнение, что правительство чересчур эмоционально отреагировало на критику.
В пятницу глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.
Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Польский солдат пострадал во время штурма границы со стороны Белоруссии
Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщила пограничная стража Польши.
Отмечается, что ранее в этот день на участке польско-белорусской границы в районе Черемши группа из 55 «агрессивно настроенных лиц» форсировала границу. При этом в результате подобных действий один солдат получил удар камнем в лицо. Ему была оказана помощь, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь пограничной стражи Анна Михальская в свою очередь уточнила, что группе мигрантов удалось пересечь границу. Однако после этого они были задержаны и доставлены к линии границы.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Путин и Лукашенко обсудили возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону двухсторонние вопросы, возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.
«Сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического Путин позвонил Лукашенко. Обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений, как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», – говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».
Ранее Россия и Белоруссия выполнили патрулирование вдоль границ Союзного государства.
До этого Александр Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.
Сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
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Лидеры Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии
Главы правительств Германии и Польши обсудили новые будущие санкции в отношении Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после прошедшей в Варшаве встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции (в отношении Белоруссии), которые еще предстоит обсудить на заседании Евросовета. Реальные экономические санкции. (...) Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы», – приводит слова Моравецкого РИА «Новости».
Ранее служба охраны госграницы Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии.
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.
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Цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1300 долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.11 мск выросла до 1334 долларов за одну тысячу кубометров, или 114,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). А уже в 10.25 мск цена достигла 1354 долларов за одну тысячу кубометров, сообщает ТАСС.
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.
Ранее Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
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